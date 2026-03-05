'తుస్సుమన్న బాక్సాఫీస్ హైప్!'-వరుస సినిమాలు పోస్ట్పోన్ - మార్చిలో రెండు చిత్రాలే!
టాక్సిక్, ది ప్యారడైజ్, పెద్ది - మార్చి నెలలో తగ్గిన సినిమాల హైప్ - రీ షెడ్యూళ్లతో నిరాశలో సినీప్రియులు
Published : March 5, 2026 at 11:38 AM IST
High Expectations On March Movies : 2026 సంవత్సరం సినీ ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలను పెంచుతూ మొదలైంది. సంక్రాంతి పండుగకు వచ్చిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద జోరందుకోవడమే కాకుండా, మంచి కలెక్షన్స్ కూడా సంపాదించాయి. ఇక జనవరి తర్వాత ఒకే నెలలో అన్నేసి సినిమాలు మళ్లీ మార్చిలోనే రావాల్సింది. పెద్ది, ప్యారడైజ్, టాక్సిక్ లాంటి భారీ సినిమాలన్నీ మార్చిలోనే రిలీజ్ అవ్వనున్నట్లు ప్రకటించారు మేకర్స్. దీంతో సమ్మర్ బాక్సాఫీకు సాలిడ్ స్టార్ట్ ఉంటుందని అంతా భావించారు. కానీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా భారీ బడ్జెట్ సినిమాలన్నీ వాయిదా పడడంతో ఎలాంటి హడావుడి కనిపించడం లేదు.
అంతా సైలెంట్
అనుకునట్టుగా ముందుగానే నిర్ణయించిన తేదీల్లో రానున్నట్లైతే, ఇప్పటికే ప్రమోషన్లు హోరెత్తిపోయేవి. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ చిత్రాల రిలీజ్ డేట్లను పొడగించడం, కొత్త సినిమాలు బరిలోకి దిగడంతో అంచనాలు అన్ని తారుమారు అయ్యాయి. తొలుత ధురంధర్ 2, టాక్సిక్, ది ప్యారడైజ్, పెద్ది వంటి పెద్ద సినిమాలను వరుసగా విడుదల చేసేందుకు ఆయా మేకర్స్ ప్లాన్ చేశారు. అయితే విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్నా పలు పనులు పెండింగ్లో ఉండడంతో వాయిదా వేశారు. ఈ క్రమంలోనే కొత్త రిలీజ్ డేట్లను ప్రకటించారు.
ఏప్రిల్కు పెద్ది
రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా ఈనెల 27న రిలీజ్ కావాల్సి ఉండగా, ఏప్రిల్ 30కు వాయిదా వేశారు. దీంతో ఈ వీకెండ్ను పవన్ కల్యాణ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ తీసుకుంది. ఈ సినిమాను మార్చి 26న విడుదల చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన అఫిషియల్ సమాచారం కూడా విడుదల చేశారు. అయితే ఈ రేస్ నుంచి పెద్ది సినిమా తప్పుకోవడంతో చెర్రీ ఫ్యాన్ బాగా నిరాశ పడ్డారు. గేమ్ఛేంజర్ తర్వాత చరణ్ను ఈ సినిమాతో థియేటర్లలో చూడొచ్చని ఆశించారు. కానీ వాయిదా వేసి మేకర్స్ ఈ గ్యాప్ను ఇంకాస్త పెంచారు. దీంతో సినిమా కోసం ఇంకొన్ని రోజులు ఆగాల్సి ఉంది.
The date of his arrival changes, but not his MIGHTY GRIT ❤️🔥— PEDDI (@PeddiMovieOffl) February 4, 2026
#PEDDI WORLDWIDE RELEASE ON 30th APRIL, 2026. pic.twitter.com/i3cRB0fCVg
తర్వాత ప్యారడైజ్
పెద్ది వాయిదాతో ప్యారడైజ్కు లైన్ క్లియర్ అనుకుంటే, ఈ సినిమా కూడా పోస్ట్పోన్ చేసి ఫ్యాన్స్ను ఆశ్చర్యానికి గురిచేశారు. భారీ అంచనాలున్న ఈ చిత్రం మార్చి 26న రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. కానీ ఈ సినిమాను ఆగస్టు 27కు షిఫ్ట్ చేశారు. రిలీజ్కు ఎక్కువ రోజులు గ్యాప్ తీసుకోవడంతో షూటింగ్ పనులు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయన్న విషయం అర్థమయ్యింది. అలానే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులకు కూడా సమయం పడుతుందని తెలుస్తుంది. నాని ఫ్యాన్స్కు శ్రీకాంత్ ఓదెలా ఈ చిత్రంతో మంచి ట్రీట్ ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇప్పటికే ఆయా షేర్ పాటను మ్యూజిక్ లవర్స్ రిపీట్ మోడ్లో పాటను వింటున్నారు.
Anna @NameisNani ...Happy Birthday ❤️#AayaSher out now 🦁— Srikanth Odela (@odela_srikanth) February 24, 2026
▶️ https://t.co/1tdWwYFLkk#TheParadise
An @anirudhofficial musical 🎼
Lyrics by @LyricsShyam.
Sung by @jangireddy1975 & @ADevaiah52019
Choreography by #SudhanMaster pic.twitter.com/JsnBhp1hdY
ఇప్పుడు యశ్ సినిమా
టాలీవుడ్ పెద్ద ప్రాజెక్ట్లు మార్చి రేస్ నుంచి తప్పుకోవడంతో అందరి చూపు కేజీఎఫ్ స్టార్ యశ్ 'టాక్సిక్' పైనే పడింది. ఇది మార్చి 19న రావాల్సింది. ఈ సినిమా అయినా కనీసం అనుకున్న తేదీకీ విడుదల అవుతుందని అందరూ భావించారు. కానీ పలు కారణాల వల్ల ఈ సినిమా సైతం వాయిదా పడడంతో అభిమానులు తీవ్రంగా నిరాశ చెందుతున్నారు. ఈ సినిమా విడుదల తేదీనీ మార్చి నుంచి జూన్ 4కు మార్చారు.
ఆ రెండింటితోనే
ఇలా మోస్ట్ హైప్డ్ సినిమాలు రేస్ నుంచి తప్పుకోవడంతో ప్రస్తుతం అందరి చూపు 'ధురంధర్ 2' పై ఉంది. మార్చి19న విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. అయితే ఇది కూడా రేసు నుంచి తప్పుకునే ఉద్దేశంలో ఉన్నట్లు సినీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తుంది. ఇదిలా ఉండగా టాలీవుడ్ నుంచి మార్చిలో రెండు సినిమాలే థియేటర్లలో అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈనెల 06న శ్రీవిష్ణు హీరోగా నటించిన 'మృత్యుంజయ్', 26న పవన్ కల్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్' థియేటర్లలోకి రానున్నాయి. ఈ రెండు సినిమాలతోనే ఈసారి సమ్మర్ బాక్సాఫీస్ పోటీ షురూ కానుంది.
Our USTAAD is back in Action 🎥❤️🔥❤️🔥#UstaadBhagatSingh 💥💥 pic.twitter.com/n54DKCnSsF— Ustaad Bhagat Singh (@UBSTheFilm) September 7, 2023