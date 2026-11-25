హనుమాన్ అంశ్ OTTలో ట్విస్ట్- రెండు వేదికల్లో స్ట్రీమింగ్- తెలుగులో ఎక్కడంటే?
Hanuman Ansh OTT : నీమ్ కరోలి బాబా జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా తెరకెక్కిన హనుమాన్ అంశ్ ఓటీటీ రిలీజ్లో ట్విట్ చోటుచేసుకుంది. తెలుగు వెర్షన్ వేదిక మారింది.
Published : November 25, 2026 at 8:54 PM IST
2026లో రిలీజై భారీ లాభాలు తెచ్చిపెట్టిన సినిమాల్లో ఒకటైన 'హనుమాన్ అంశ్' ఓటీటీ రిలీజ్లో చిన్న ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. ఈ సినిమా నవంబర్ 27 నుంచి సోనీ లివ్లో స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి రానున్నట్లు ఇప్పటికే అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది. అయితే ఈ వేదికలో తాజాగా మార్పు జరిగింది. సోనీ లివ్లో కేవలం హిందీ భాషలోనే స్ట్రీమింగ్ కానుంది. మిగిలిన ప్రాంతీయ భాషలు మరొక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో రానున్నాయి.
తెలుగు వెర్షన్ ఎక్కడంటే?
ఈ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం తెలుగు వెర్షన్ ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగుతోపాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, గుజరాతీ భాషల్లోనూ నెట్ఫ్లిక్స్లోనే రానుంది. నవంబరు 29 నుంచి స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ నెట్ఫ్లిక్స్ ప్లాట్ఫామ్ తాజాగా ఎక్స్లో పోస్టు షేర్ చేసింది. 'విశ్వాసం అతని జీవితాన్ని మార్చింది. అతని భక్తి వేలాది మందిని మార్చింది. హనుమంతుని భక్తుడైన శిష్యుని దివ్య గాథను ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో వీక్షించండి. 'హనుమాన్ అంశ్' తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, గుజరాతీ భాషలలో నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియాలో నవంబర్ 29 నుంచి అందుబాటులో ఉంటుంది' అని పేర్కొంది.
Faith changed his life. His devotion changed thousands. Experience the divine story of Lord Hanuman's devout disciple, now on Netflix ✨ Watch Hanuman Ansh, out 29 November in Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, & Gujarati, on Netflix India. https://t.co/iRiFsqeePq— Netflix India South (@Netflix_INSouth) November 25, 2026
థియేట్రికల్ రన్లో ఈ చిత్రం వరల్డ్వైడ్గా రూ.400+ గ్రాస్ వసూల్ చేసింది. దీనికి ఖర్చు పెట్టిన బడ్జెట్ కేవలం రూ.2 కోట్లే కావడం విశేషం. అయితే థియేటర్ రన్లో సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాక మేకర్స్కు పలు ఓటీటీల నుంచి ఆఫర్ వచ్చినట్లు తెలిసింది. ఈ క్రమంలోనే సోనీ లివ్తో రూ.60 కోట్లకు డీల్ కుదిరినట్లు అప్పట్లో కథనాలు వచ్చాయి. అయితే దీనిపై క్లారిటీ లేదు. దీంతోపాటు ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ డీల్ వివరాలు కూడా బయటకు రాలేదు. ఓవరాల్గా రెండు ఓటీటీలు కలిపి ఈ సినిమాను ఎంత మొత్తానికి దక్కించుకున్నాయనేది గోప్యంగానే ఉంది.
విశాల్ చతుర్వేది తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం తొలుత ఆగస్టు 07న హిందీలో విడుదలైంది. మౌత్ టాక్ బాగుండడంతో వారం వారం గడిచేకొద్దీ వసూళ్లు పెరిగాయి. అక్కడ మంచి రెస్పాన్స్ రావడంతో ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులోకి కూడా డబ్ చేశారు. తెలుగు వెర్షన్ను గతనెల 09న విడుదల చేశారు. కాగా, శోభినవ్ సత్య ప్రధాన పాత్రలో ఈ చిత్రం నీమ్ కరోలి బాబా జీవితం, బోధనల ప్రేరణతో ఆధ్యాత్మిక డ్రామాగా రూపొందింది. అనుప్రియ నగర్, డా. విశాల్ చతుర్వేది, రాగిణి సోనా, నమ్రత జి. సింగ్ సంయుక్తంగా దీన్ని నిర్మించారు.
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