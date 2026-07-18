ETV Bharat / entertainment

'మందాకిని' అప్డేట్ ఓకే- మరి ఆ రోజు మహేశ్ స్పెషల్ గ్లింప్స్ వస్తుందా?- జక్కన్నకు ఫ్యాన్స్ రిక్వెస్ట్!

ఆగస్టు 9న సూపర్​స్టార్ మహేశ్ బాబు బర్త్​డే - వారణాసి నుంచి మహేశ్ గ్లింప్స్​ను మూవీటీమ్​ రిలీజ్ చేస్తుందేమోనని భావిస్తున్న ఫ్యాన్స్

VARANASI
VARANASI (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 9:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Video Glimpse For Mahesh Bday : ఇండియన్ క్రేజీ ప్రాజెక్టు 'వారణాసి' నుంచి శనివారం ప్రియాంకా చోప్రా పాత్రకు సంబంధించి ఆమె లుక్​ను మేకర్స్ శనివారం రిలీజ్ చేశారు. ప్రియాంక బర్త్​డే సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఈ ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆగస్టు 9న మహేశ్ బర్త్​డే రానుంది. దాంతో ఆ రోజున మహేశ్​కు సంబంధించిన గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయాల్సిందిగా మేకర్స్​ను ఫ్యాన్స్ కోరుతున్నారు.

ఆగస్టు 9న మహేశ్ బర్త్​డే సందర్భంగా మూవీటీమ్ వీడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దాదాపు 3 సంవత్సరాలుగా ఈ సినిమా కోసమే మహేశ్ వేరే ఏ సినిమాలు చేయకపోవడంతో​ ఫ్యాన్స్ వారణాసి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా?, తమ అభిమాన హీరోను ఎప్పుడు చూస్తామా? అని ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా విడుదలకు ఇంకా 8 నెలలకు పైగా సమయం ఉంది. అంతవరకూ వేచి ఉండాలంటే కనీసం మహేశ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయాలని సోషల్ మీడియా వేదికగా పెద్ద ఎత్తున ఫ్యాన్స్ మూవీటీమ్​కు రిక్వెస్ట్​లు పెడుతున్నారు. కానీ మూవీ టీమ్​ దీనిపై స్పందించలేదు. అయితే పుట్టినరోజు నాటికి సైలెంట్​గా గ్లింప్స్​ రిలీజ్ చేస్తారని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.

రాజమౌళి ట్రెడిషన్!
సాధారణంగా రాజమౌళి తన సినిమాల్లో నటించే నటీనటుల బర్త్​డే లను సెలబ్రేట్​ చేసుకునే విధంగా వారి క్యారెక్టర్ పేర్లను, లేదా లుక్​ను రివీల్ చేయడం ఆయనకు అలవాటు. లుక్ రివీల్, గ్లింప్స్ రిలీజ్ ఇలా ఏదొక దాన్ని జక్కన్న అభిమానులతో షేర్ చేసుకుంటారు. బాహుబలి సినిమా చేసే సమయంలోనూ రాజమౌళి సినిమా ప్రమోషన్​కు హెల్ప్ అయ్యే విధంగా ప్రభాస్, అనుష్క, రానా క్యారెక్టర్స్​ను కూడా ఇలాగే గ్లింప్స్​తో​ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇలాంటి ప్రమోషన్స్​తో సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని కలిగించారు. ఇప్పుడు కూడా మహేశ్​పుట్టిన రోజైన ఆగస్టు 9న కూడా అదే విధంగా ఏదైనా గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేస్తారని ఫ్యాన్స్ ఆశ పడుతున్నారు.

మహేశ్ కెరీర్​లోనే 'వారణాసి' భారీ ప్రాజెక్టుగా రూపొందుతుంది. ఇది మహేశ్ కెరీర్​లోనే తొలి పాన్ఇండియా చిత్రం. అంతేకాకుండా పలు దేశాల్లో సైతం రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉండడంతో ఆడియెన్స్​లో ఇప్పటికే విపరీతమైన హైప్ ఏర్పడింది. దీనికి తోడు ఇందులో దాదాపు 30 నిమిషాల పాటు మహేశ్ రాముడిగా కనిపించనున్నట్లు రాజమౌళి గతేడాది ఆర్​ఎఫ్​సీలో నిర్వహించిన గ్రాండ్​ ఈవెంట్​లో తెలిపారు. దాంతో మహేశ్​ను రాముడి పాత్రలో చూసేందుకు ప్రేక్షకులు, అభిమానులు ఆసక్తితో ఉన్నారు.

ఇందులో సూపర్​స్టార్ మహేశ్ బాబు రుద్ర పాత్రలో, స్టార్ హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా మందాకిని క్యారెక్టర్​లో అలరించనున్నారు. ఇక మలయాళ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ అనే నెగిటివ్ రోల్​లో కనిపించనున్నారు. అదే విధంగా సీనియర్ యాక్టర్ ప్రకాశ్​రాజ్ కీలక పాత్రను​ పోషిస్తున్నట్లు స్వయంగా ఆయనే ఓ కార్యక్రమంలో వివరించారు. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత, స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎం. ఎం. కీరవాణి స్వరాలను సమకూరుస్తున్న ఈ మూవీని దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్​పై కె. ఎల్​. నారాయణ భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నారు. 2027 ఏప్రిల్ 7 నుంచి వారణాసి థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

'వారణాసి' నుంచి స్పెషల్ సర్​ప్రైజ్​- ప్రియాంక చోప్రా కొత్త లుక్ చూశారా?

'వారణాసి' నుంచి రాజమౌళి అప్డేట్ - మహేశ్ మూవీలో ఇన్ని ట్విస్టులు ఉన్నాయా?

TAGGED:

VARANASI MAHESH BABU GLIMPS
RAJAMOULI VARANASI UPDATES
VARANASI RELEASE DATE
MAHESH BABU BIRTHDAY
VARANASI UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.