'మందాకిని' అప్డేట్ ఓకే- మరి ఆ రోజు మహేశ్ స్పెషల్ గ్లింప్స్ వస్తుందా?- జక్కన్నకు ఫ్యాన్స్ రిక్వెస్ట్!
ఆగస్టు 9న సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబు బర్త్డే - వారణాసి నుంచి మహేశ్ గ్లింప్స్ను మూవీటీమ్ రిలీజ్ చేస్తుందేమోనని భావిస్తున్న ఫ్యాన్స్
Published : July 18, 2026 at 9:51 PM IST
Video Glimpse For Mahesh Bday : ఇండియన్ క్రేజీ ప్రాజెక్టు 'వారణాసి' నుంచి శనివారం ప్రియాంకా చోప్రా పాత్రకు సంబంధించి ఆమె లుక్ను మేకర్స్ శనివారం రిలీజ్ చేశారు. ప్రియాంక బర్త్డే సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఈ ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆగస్టు 9న మహేశ్ బర్త్డే రానుంది. దాంతో ఆ రోజున మహేశ్కు సంబంధించిన గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయాల్సిందిగా మేకర్స్ను ఫ్యాన్స్ కోరుతున్నారు.
ఆగస్టు 9న మహేశ్ బర్త్డే సందర్భంగా మూవీటీమ్ వీడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దాదాపు 3 సంవత్సరాలుగా ఈ సినిమా కోసమే మహేశ్ వేరే ఏ సినిమాలు చేయకపోవడంతో ఫ్యాన్స్ వారణాసి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా?, తమ అభిమాన హీరోను ఎప్పుడు చూస్తామా? అని ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా విడుదలకు ఇంకా 8 నెలలకు పైగా సమయం ఉంది. అంతవరకూ వేచి ఉండాలంటే కనీసం మహేశ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయాలని సోషల్ మీడియా వేదికగా పెద్ద ఎత్తున ఫ్యాన్స్ మూవీటీమ్కు రిక్వెస్ట్లు పెడుతున్నారు. కానీ మూవీ టీమ్ దీనిపై స్పందించలేదు. అయితే పుట్టినరోజు నాటికి సైలెంట్గా గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేస్తారని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.
Just 23 Days To Go For Superstar @urstrulyMahesh Anna Birthday 💥💥💥#Varanasi #Pokiri4K #MaheshBabu— Urstrulyreddy 🔱🦁 (@Reddy01232) July 17, 2026
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రాజమౌళి ట్రెడిషన్!
సాధారణంగా రాజమౌళి తన సినిమాల్లో నటించే నటీనటుల బర్త్డే లను సెలబ్రేట్ చేసుకునే విధంగా వారి క్యారెక్టర్ పేర్లను, లేదా లుక్ను రివీల్ చేయడం ఆయనకు అలవాటు. లుక్ రివీల్, గ్లింప్స్ రిలీజ్ ఇలా ఏదొక దాన్ని జక్కన్న అభిమానులతో షేర్ చేసుకుంటారు. బాహుబలి సినిమా చేసే సమయంలోనూ రాజమౌళి సినిమా ప్రమోషన్కు హెల్ప్ అయ్యే విధంగా ప్రభాస్, అనుష్క, రానా క్యారెక్టర్స్ను కూడా ఇలాగే గ్లింప్స్తో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇలాంటి ప్రమోషన్స్తో సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని కలిగించారు. ఇప్పుడు కూడా మహేశ్పుట్టిన రోజైన ఆగస్టు 9న కూడా అదే విధంగా ఏదైనా గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేస్తారని ఫ్యాన్స్ ఆశ పడుతున్నారు.
మహేశ్ కెరీర్లోనే 'వారణాసి' భారీ ప్రాజెక్టుగా రూపొందుతుంది. ఇది మహేశ్ కెరీర్లోనే తొలి పాన్ఇండియా చిత్రం. అంతేకాకుండా పలు దేశాల్లో సైతం రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉండడంతో ఆడియెన్స్లో ఇప్పటికే విపరీతమైన హైప్ ఏర్పడింది. దీనికి తోడు ఇందులో దాదాపు 30 నిమిషాల పాటు మహేశ్ రాముడిగా కనిపించనున్నట్లు రాజమౌళి గతేడాది ఆర్ఎఫ్సీలో నిర్వహించిన గ్రాండ్ ఈవెంట్లో తెలిపారు. దాంతో మహేశ్ను రాముడి పాత్రలో చూసేందుకు ప్రేక్షకులు, అభిమానులు ఆసక్తితో ఉన్నారు.
ఇందులో సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబు రుద్ర పాత్రలో, స్టార్ హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా మందాకిని క్యారెక్టర్లో అలరించనున్నారు. ఇక మలయాళ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ అనే నెగిటివ్ రోల్లో కనిపించనున్నారు. అదే విధంగా సీనియర్ యాక్టర్ ప్రకాశ్రాజ్ కీలక పాత్రను పోషిస్తున్నట్లు స్వయంగా ఆయనే ఓ కార్యక్రమంలో వివరించారు. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత, స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎం. ఎం. కీరవాణి స్వరాలను సమకూరుస్తున్న ఈ మూవీని దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె. ఎల్. నారాయణ భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నారు. 2027 ఏప్రిల్ 7 నుంచి వారణాసి థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
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