ప్రశాంత్ నీల్ డైెరెక్షన్లో మహేశ్ బాబు- మామూలు కాంబో కాదు ఇది!
ప్రస్తుతం వారణాసి చిత్రంతో బిజీగా ఉన్న మహేశ్బాబు - ప్రశాంత్ నీల్ స్టోరీ నరేషన్, మహేశ్ బాబు స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ కలిస్తే సరికొత్త పాన్-ఇండియన్ ట్రెండ్
Published : May 25, 2026 at 8:14 AM IST
Mahesh Babu Prashanth Neel Movie : టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు, స్టార్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ కలిసి పనిచేయవచ్చనే వార్తలు సినీ ప్రియుల్లో ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ చర్చల దశలో ఉన్నట్లు ఇప్పుడు చర్చ జరుగుతోంది. దీంతో వీరిద్దరి కాంబోలో సినిమా వస్తే ప్రేక్షకులకు పండగే అని కొందరు సోషల్ మీడియాలో చర్చించుకుంటున్నారు.
మహేశ్ బాబు ప్రస్తుతం ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో 'వారణాసి' చిత్రంతో బిజీగా ఉండగా, ప్రశాంత్ నీల్ 'డ్రాగన్', 'సలార్ 2' వంటి ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులతో తీరిక లేకుండా ఉన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులలో ప్రస్తుతం వీరిద్దరు బిజీగా ఉన్నప్పటికీ రాబోయే కాలంలో వీరిద్దరు కలిసి పనిచేయోచ్చనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ప్రశాంత్ నీల్ స్టోరీ నరేెషన్, మహేశ్ బాబు స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ కలిస్తే సరికొత్త పాన్-ఇండియన్ ట్రెండ్ను సృష్టించగలదనే టాక్ అభిమానుల నుంచి వినిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం వారి చేతిలో ఉన్న ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యాక దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉండొచ్చని సోషల్ మీడియాలో చర్చించుకుంటున్నారు.