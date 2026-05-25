ప్రశాంత్​ నీల్​ డైెరెక్షన్​లో మహేశ్ బాబు​- మామూలు కాంబో కాదు ఇది!

ప్రస్తుతం వారణాసి చిత్రంతో బిజీగా ఉన్న మహేశ్​బాబు - ప్రశాంత్​ నీల్ స్టోరీ నరేషన్​, మహేశ్​ బాబు స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ కలిస్తే సరికొత్త పాన్-ఇండియన్​ ట్రెండ్​

Mahesh Babu Prashanth Neel Movie
Mahesh Babu Prashanth Neel Movie
Published : May 25, 2026 at 8:14 AM IST

Mahesh Babu Prashanth Neel Movie : టాలీవుడ్​ సూపర్​ స్టార్​ మహేశ్​ బాబు, స్టార్ డైరెక్టర్​ ప్రశాంత్ నీల్ కలిసి పనిచేయవచ్చనే వార్తలు సినీ ప్రియుల్లో ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ చర్చల దశలో ఉన్నట్లు ఇప్పుడు చర్చ జరుగుతోంది. దీంతో వీరిద్దరి కాంబోలో సినిమా వస్తే ప్రేక్షకులకు పండగే అని కొందరు సోషల్​ మీడియాలో చర్చించుకుంటున్నారు.

మహేశ్​ బాబు ప్రస్తుతం ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో 'వారణాసి' చిత్రంతో బిజీగా ఉండగా, ప్రశాంత్ నీల్ 'డ్రాగన్', 'సలార్ 2' వంటి ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులతో తీరిక లేకుండా ఉన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులలో ప్రస్తుతం వీరిద్దరు బిజీగా ఉన్నప్పటికీ రాబోయే కాలంలో వీరిద్దరు కలిసి పనిచేయోచ్చనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ప్రశాంత్​ నీల్ స్టోరీ నరేెషన్​, మహేశ్​ బాబు స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ కలిస్తే సరికొత్త పాన్-ఇండియన్​ ట్రెండ్​ను సృష్టించగలదనే టాక్ అభిమానుల నుంచి​ వినిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం వారి చేతిలో ఉన్న ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యాక దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉండొచ్చని సోషల్​ మీడియాలో చర్చించుకుంటున్నారు.

