'గ్లోబ్ట్రాటర్' గ్రాండ్ ఈవెంట్కు అంతా రెడీ- పాస్లు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
SSMB ఈవెంట్ డీటెయిల్స్- పాస్లు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
Published : November 14, 2025 at 4:41 PM IST
SSMB 29 Movie Event :సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు- రాజమౌళి కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'గ్లోబ్ ట్రాటర్' (SSMB29) ప్రాజెక్ట్ గురించి ప్రతీ చిన్న అప్డేట్ ఒక సంచలనమే. ఇక ఈ సినిమా కోసం రేపు (నవంబర్ 15) రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరగబోయే గ్రాండ్ ఈవెంట్ గురించి సోషల్ మీడియా మొత్తం దద్దరిల్లిపోతోంది. ఈ ఈవెంట్ కోసం టీమ్ డిజైన్ చేసిన ఎంట్రీ పాసులు ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారాయి. అవి మామూలు పాసులు కావు, అచ్చం 'పాస్పోర్ట్' స్టైల్లో ఉండటంతో ఫ్యాన్స్ తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ పాస్పోర్ట్ పాసులను ఎలా పొందాలి? ఈవెంట్కు వెళ్లలేని వారు లైవ్లో ఎక్కడ చూడాలి?
పాస్పోర్ట్ పాసులు- జక్కన్న ప్లానింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్!
ఈ ఈవెంట్ పాసుల ఫొటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. "రాజమౌళి పబ్లిసిటీ ప్లానింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్" అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. ఈ పాసులు అచ్చం పాస్పోర్ట్లనే పోలి ఉన్నాయి. పాస్పై మహేశ్ బాబు ప్రీ లుక్లో కనిపించిన త్రిశూలం సింబల్ ఉంది. లోపల మహేశ్, ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, రాజమౌళి ఫొటోలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాదు, ఈవెంట్ గైడ్లైన్స్, రూల్స్, ఈవెంట్కు చేరుకోవడానికి ఒక చిన్న మ్యాప్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ పాస్ల అన్బాక్సింగ్ వీడియోలు కూడా ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి.
Get your passports and fasten your seat belts😉— Kukatpally DHFMS (@KukatpallyMBFC) November 13, 2025
Coz this journey will be remeMBered forever🔥🦁#Globetrotter #GlobetrotterEvent @urstrulyMahesh pic.twitter.com/b1umKQKJzA
పాస్లు పొందడం ఎలా? ఫ్యాన్ క్లబ్ గైడ్!
ఈ క్రేజీ పాస్ల కోసం ఫ్యాన్స్ ఎగబడుతుండటంతో, అధికారిక ఫ్యాన్ క్లబ్లు పాస్లు పొందే ప్రాసెస్ను ట్విట్టర్లో అనౌన్స్ చేసింది. ముందుగా, ఫ్యాన్స్ maheshbabufans.net వెబ్సైట్కు వెళ్లాలి. అక్కడ మీ కరెక్ట్ వివరాలతో రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వగానే, మీకంటూ ఒక 'ఎక్స్క్లూజివ్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్' జనరేట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత, రిజిస్టర్ అయిన ఫ్యాన్స్ ఒక కాంటెస్ట్లో పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది.
ఆ కాంటెస్ట్లో గెలిచిన వారికి 5 నిమిషాల్లో 'My Contests' పేజీలో ఒక యూనిక్ QR కోడ్ బేస్డ్ డిజిటల్ పాస్ వస్తుంది. ఆ QR కోడ్ను చూపించి, ఈవెంట్ పాస్ను వ్యక్తిగతంగా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. పాస్లు లిమిటెడ్గా ఉన్నాయని, ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నవారికే ప్రియారిటీ ఉంటుందని, ఒక్కొక్కరు గరిష్టంగా 2 పాసులు మాత్రమే క్లెయిమ్ చేసుకోగలరని టీమ్ స్పష్టం చేసింది.
Gateway to #GlobeTrotterEvent, Here’s How to Get Your Passes:— GlobeTrotter Fan Club (@GlobetrotterOfl) November 14, 2025
1.Head over to our website.https://t.co/GDzHFcsVE5
2.Fill in your accurate details and complete the login registration.
3.Once done, your exclusive Fan Badge will be generated.
4.Registered fans will be eligible to…
స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ?
ఈవెంట్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నారు. ఇండియన్ ఫ్యాన్స్ కోసం, ఈవెంట్ (నవంబర్ 15, రాత్రి 7 గంటలకు) ప్రత్యేకంగా 'జియో హాట్స్టార్' (JioHotstar)లో లైవ్ ప్రసారం అవుతుంది. ఇక ఓవర్సీస్ ఫ్యాన్స్ కోసం, ప్రముఖ హాలీవుడ్ మ్యాగజైన్ 'వెరైటీ' (Variety) అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్ లో లైవ్ స్ట్రీమ్ చేయనున్నారు. యూఎస్ టైమింగ్స్ ప్రకారం ఉదయం 5:30 AM (PST) / 8:30 AM (ET)కు ఈ లైవ్ ప్రారంభమవుతుంది.
Tomorrow it is… 🤗🤗🤗— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) November 14, 2025
Come safely, enjoy it and go home safely.❤️❤️❤️ #GlobeTrotter pic.twitter.com/5ybhjJ5ZP4
శ్రుతి హాసన్ లైవ్- జక్కన్న స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్!
ఈ ఈవెంట్లో మరో స్పెషల్ అట్రాక్షన్ కూడా ఉంది. 'గ్లోబ్ ట్రాటర్' కోసం ఎం.ఎం. కీరవాణి కంపోజ్ చేసిన 'సంచారి' అనే పాటను రీసెంట్గా రికార్డ్ చేసిన శ్రుతి హాసన్, ఈ ఈవెంట్లో ఆ పాటను లైవ్ పెర్ఫార్మ్ చేయబోతోంది. ఇదిలా ఉంటే, ఈవెంట్కు వచ్చే భారీ జనాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, రాజమౌళి నిన్ననే ఒక వీడియో ద్వారా ఫ్యాన్స్కు స్ట్రాంగ్ నోట్ ఇచ్చారు.
We will be streaming the #GlobeTrotter event live exclusively on our YouTube on November 15, 5:30 a.m. PST/8:30 a.m. EST, for audiences worldwide (outside India).— GlobeTrotter Fan Club (@GlobetrotterOfl) November 14, 2025
Watch here: https://t.co/sR6hkaTtYz… pic.twitter.com/SvOTRSym3A
ఇది ఓపెన్ ఈవెంట్ కాదని, కేవలం ఫిజికల్ పాస్ ఉన్నవాళ్లను మాత్రమే లోపలికి అనుమతిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఫేక్ సోషల్ మీడియా పోస్టులను నమ్మవద్దని, పోలీసులకు, సెక్యూరిటీకి పూర్తిగా సహకరించాలని, చిన్న గొడవ జరిగినా ఈవెంట్ క్యాన్సిల్ అవుతుందని హెచ్చరించారు.
గ్లోబ్ట్రాటర్ ఈవెంట్ : వాళ్లకు నో ఎంట్రీ- రాజమౌళి స్పెషల్ వీడియో