'వారణాసి' గ్లింప్స్ రిలీజ్- పూనకాలు తెప్పిస్తున్న మహేశ్ లుక్స్
గ్లోబ్ట్రాటర్ గ్లింప్స్ ఔట్- గ్రాండ్ విజువల్స్తో ఉన్న వీడియో చూశారా?
Published : November 15, 2025 at 9:59 PM IST
Varanasi Glimps : సూపర్ స్టార్ మహేశ్బాబు అభిమానులతోపాటు యావత్ సినీ ప్రపంచం ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న క్షణం రానే వచ్చింది. మహేశ్- రాజమౌళి కాంబో సినిమా నుంచి అప్డేట్ వచ్చేసింది. గ్లోబ్ట్రాటర్ గ్రాండ్ ఈవెంట్లో ఈ సినిమా స్పెషల్ గ్లింప్స్ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. కళ్లు చెదిరే గ్రాఫిక్స్తో మూడు నిమిషాల నిడివి ఉన్న గ్లింప్స్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. గ్లింప్స్ చూస్తే జక్కన్న ఈ సినిమాతో ప్రేక్షకులను మరో ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లనున్నాడని అర్థం అయిపోతుంది.
వారణాసి 512 CE, గ్రహశకలం శాంభవి 2027 CE, అంటార్కిటికా ఆఫ్రికా, ఉగ్రభట్టి కేవల్, లంకా నగరం త్రేతా యుగం, వారణాసి మణికర్ణిక ఘాట్ ఈ ప్రసిద్ధ ప్రాంతాలన్నింటినీ వారణాసి గ్లింప్స్లో చూపించారు. ఇదంతా చూసిన తర్వాత ఇది ఒక జాన్రాకే అంకితమైన సినిమా కాదని అనిపిస్తుంది. టైమ్ ట్రావెలర్, సైన్ ఫిక్షన్, మైథలాజికల్, యాక్షన్ అడ్వేంచర్ ఒక్కటేమిటీ ఇలాంటి అన్ని జాన్రాలను టచ్ చేసినట్లున్నారనిపిస్తోంది. ఓవరాల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో తెరకెక్కిస్తున్నారని అర్థమవుతోంది.
నెక్ట్స్ లెవల్ వీఎఫ్ఎక్స్తో గ్లింప్స్ అదిరిపోయింది. హై క్వాలిటీ గ్రాఫిక్స్ సినీ ప్రియులను మంత్రముగ్దులను చేస్తున్నాయి. ఇక గ్లింప్స్ ఆఖర్లో మహేశ్ నందిపై కూర్చొని రౌద్రంగా చూస్తూ, చేతిలో త్రిశూలం పట్టుకొని రావడం చూస్తుంటే ఫ్యాన్స్కు పూనకాలు తెప్పిస్తుంది. ఫ్యాన్స్ మాత్రం 'ఈ సినిమాకు ఆకాశమే హద్దు' అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
Here you go… VARANASI to the WORLD…https://t.co/3VJa3zpUNb— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 15, 2025
ఈ సినిమా ఆధ్యాత్మిక టచ్ కీలకంగా ఉండనుంది. ఇందులో మహేశ్ రుద్ర పాత్రలో, ప్రపంచ సాహస యాత్రికుడిగా కనిపించనున్నారు. బాలీవుడ్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా మందాకిని పాత్ర చేస్తున్నారు. మలయాళ నటుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ గా నెగిటివ్ షేడ్లో కనిపించనున్నారు. ఈ ఇద్దరికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు ఇప్పటికే రిలీజ్ అయ్యాయి. వీటితోపాటు రీసెంట్గా విడుదైన 'సంచారి' పాటకు ఫుల్ క్రేజ్ వచ్చింది. తాజాగా జరిగిన ఈవెంట్లో ఈపాట మార్మోగిపోయింది.
కాగా, ఈ సినిమాను రాజమౌళి అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మంకగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తుండగా, కేఎల్ నారాయణ, కార్తికేయ భారీ బడ్జెట్తో రూపొందిస్తున్నారు. 2027 సమ్మర్లో ఈ సినిమాను థియేటర్లలోకి తీసుకొచ్చేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటిదాకా 60 రోజుల షూటింగ్ చేసినట్లు రాజమౌళి చెప్పారు. ఇంకా చాలా చిత్రీకరించాల్సి ఉండడంతో, త్వరలోనే మరో షెడ్యూల్ ప్రారంభిస్తారు.
ఇట్స్ అఫీషియల్- గ్లోబ్ట్రాటర్ టైటిల్ ఇదే!
'గ్లోబ్ ట్రాటర్' గ్రాండ్ ఈవెంట్- మహేష్ ఎంట్రీ మామూలుగా ఉండదట!