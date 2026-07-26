'మా రమేశ్ అన్నయ్య కొడుకు వస్తున్నాడు- ఆశీర్వదించండి'- జయకృష్ణ సినిమాకు మహేశ్ బాబు స్పెషల్ విషెస్
శ్రీనివాస మంగాపురం సినిమా బృందానికి మహేశ్ బాబు శుభాకాంక్షలు - ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతూ ఎక్స్లో స్పెషల్ వీడియా షేర్ చేసిన సూపర్ స్టార్
Published : July 26, 2026 at 1:31 PM IST
Mahesh Babu Wishes To Jaya Krishna : ఘట్టమనేని జయకృష్ణ హీరోగా పరిచయం అవుతున్న శ్రీనివాస మంగాపురం సినిమా ఈనెల 30న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో జయకృష్ణ బాబాయ్, సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు ఈ మూవీటీమ్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సినిమా మంచి విజయం అందుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఓ స్పెషల్ పోస్టును షేర్ చేశారు.
'అందరికీ నమస్కారం! మా రమేశ్ అన్నయ్య వాళ్ల అబ్బాయి జయకృష్ణ 'శ్రీనివాస మంగాపురం' సినిమాతో అరంగేట్రం చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మా కుటుంబం అంతా ఈ సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం. ఇప్పటిగాకా చూసిన టీజర్, ట్రైలర్, పాటలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. జయకృష్ణ- రాషా జోడీ బాగా కనిపిస్తుంది. డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి హీరోహీరోయిన్లను అద్భుతంగా చూపించారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాశ్ అదరగొట్టేశారు. ఇక నా రాజకుమారుడు సినిమా రిలీజ్ అయిన జులై 30నాడే ఈ చిత్రం కూడా విడుదలవుతోంది. రామ్చరణ్, అల్లు అర్జున్ లాంటి స్టార్లను పరిచయం చేసిన వైజయంతి బ్యానర్పై ఈ సినిమా రావడం నాకు ఆనందంగా ఉంది. నాన్నగారి అభిమానులు, నా అభిమానులు ఈ సినిమాను ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ టు మూవీ టీమ్'
Extremely happy for #JaiKrishnaGhattamaneni and #RashaThadani on their debut with #SrinivasaMangapuram…. I wish the whole team the very best for July 30th!!! 🤗🤗🤗♥️♥️♥️@DirAjayBhupathi #RashaThadani @themohanbabu @AshwiniDuttCh @gvprakash @gemini_kiran @CKPicturesoffl pic.twitter.com/VPgSDQRmAn— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) July 26, 2026
అజయ్ భూపతి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో రాషా థడాని హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. వైజయంతి బ్యానర్పై రూపొందిన సినిమాకు జీవీ ప్రకాశ్ సంగీతం అందించారు.