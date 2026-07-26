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'మా రమేశ్ అన్నయ్య కొడుకు వస్తున్నాడు- ఆశీర్వదించండి'- జయకృష్ణ సినిమాకు మహేశ్ బాబు స్పెషల్ విషెస్

శ్రీనివాస మంగాపురం సినిమా బృందానికి మహేశ్ బాబు శుభాకాంక్షలు - ఆల్​ ది బెస్ట్ చెబుతూ ఎక్స్​లో స్పెషల్ వీడియా షేర్ చేసిన సూపర్ స్టార్​

Mahesh Babu Wishes To Jaya Krishna
Mahesh Babu Wishes To Jaya Krishna (Source : Movie Poster, IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 26, 2026 at 1:31 PM IST

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Mahesh Babu Wishes To Jaya Krishna : ఘట్టమనేని జయకృష్ణ హీరోగా పరిచయం అవుతున్న శ్రీనివాస మంగాపురం సినిమా ఈనెల 30న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో జయకృష్ణ బాబాయ్, సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు ఈ మూవీటీమ్​కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సినిమా మంచి విజయం అందుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఓ స్పెషల్ పోస్టును షేర్ చేశారు.

'అందరికీ నమస్కారం! మా రమేశ్ అన్నయ్య వాళ్ల అబ్బాయి జయకృష్ణ 'శ్రీనివాస మంగాపురం' సినిమాతో అరంగేట్రం చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మా కుటుంబం అంతా ఈ సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం. ఇప్పటిగాకా చూసిన టీజర్, ట్రైలర్, పాటలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. జయకృష్ణ- రాషా జోడీ బాగా కనిపిస్తుంది. డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి హీరోహీరోయిన్లను అద్భుతంగా చూపించారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాశ్​ అదరగొట్టేశారు. ఇక నా రాజకుమారుడు సినిమా రిలీజ్​ అయిన జులై 30నాడే ఈ చిత్రం కూడా విడుదలవుతోంది. రామ్​చరణ్, అల్లు అర్జున్ లాంటి స్టార్లను పరిచయం చేసిన వైజయంతి బ్యానర్​పై ఈ సినిమా రావడం నాకు ఆనందంగా ఉంది. నాన్నగారి అభిమానులు, నా అభిమానులు ఈ సినిమాను ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఆల్​ ది బెస్ట్​ టు మూవీ టీమ్'

అజయ్ భూపతి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో రాషా థడాని హీరోయిన్​గా కనిపించనుంది. వైజయంతి బ్యానర్​పై రూపొందిన సినిమాకు జీవీ ప్రకాశ్ సంగీతం అందించారు.

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