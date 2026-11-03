వారణాసి మధ్యలో మహేశ్ కొత్త స్టెప్- ఈసారి ఏం చేస్తున్నారంటే?
మహేశ్ బాబు ఇప్పటికే నిర్మాతగా, థియేటర్ బిజినెస్లో భాగస్వామిగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆయన బ్రాండ్ మరో ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంతో కలిసింది. ముంబైకి చెందిన గేమింగ్ కంపెనీలో ఇన్వెస్టర్గా చేరారు.
Published : November 3, 2026 at 4:26 PM IST
టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు ప్రస్తుతం రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వారణాసి చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ సినిమా తర్వాత ఆయన ఏ మూవీ చేస్తారన్న ఆసక్తి ఒకవైపు ఉండగా, మధ్యలో మహేశ్ మొదటిసారి కొత్త బిజినెస్ వరల్డ్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. సినిమాతో సంబంధం ఉన్న వ్యాపారాలు ఇప్పటికే చేసిన ఆయన, ఈసారి మాత్రం గేమింగ్ వైపు వెళ్లారు. హీరోగా కాకుండా ఇన్వెస్టర్గా ఒక కంపెనీతో చేతులు కలిపారు.
నిర్మాతగా ఏఎంబీలో పార్టనర్గా!
మహేశ్ బాబు నటనతో పాటు నిర్మాతగానూ కొన్ని సినిమాల్లో భాగమయ్యారు. జీఎంబీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ద్వారా ‘శ్రీమంతుడు’, ‘మేజర్’ వంటి సినిమాలకు ప్రొడక్షన్లో భాగస్వామ్యం ఉంది. మరోవైపు ఏషియన్ సినిమాస్తో కలిసి ఏఎంబీ సినిమాస్లో కూడా బిజినెస్ పార్టనర్గా ఉన్నారు. థియేటర్ బిజినెస్లో ఏఎంబీకి ఇప్పటికే మంచి గుర్తింపు ఉంది. అంటే సినిమాల బయట వ్యాపారాలు మహేష్కు పూర్తిగా కొత్త కాదు. అయితే ఇప్పటివరకు ఆయన బ్రాండ్ ఎక్కువగా సినిమా, థియేటర్ రంగాలతోనే కలిసింది. ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త ఇన్వెస్ట్మెంట్ మాత్రం వాటికి భిన్నమైనది.
గేమింగ్ కంపెనీలోకి మహేశ్
ముంబయికి చెందిన షాట్గన్ గేమ్స్లో మహేశ్ ఇన్వెస్టర్గా చేరారు. జీత్ చందన్, విదిత్ మెహతా ఈ కంపెనీ సహ వ్యవస్థాపకులు. ప్రస్తుతం సంస్థ టేక్డౌన్ జెనెసిస్ అనే అడ్వెంచర్ గేమ్ను తయారు చేస్తోంది. విక్కీ అరోరా దీనికి డైరెక్టర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. పీసీ, కన్సోల్ ప్లేయర్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ గేమ్ను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ కంపెనీతో కలిసి రావడం పట్ల మహేశ్ కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో ఆయన బిజినెస్ లిస్ట్లో ఇప్పుడు గేమింగ్ కూడా చేరింది. కంపెనీ చేస్తున్న ప్రధాన ప్రాజెక్ట్కు కూడా మహేశ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్గా ఉండనుంది.
మహేశ్ పేరు కంపెనీకి ప్లస్ కావొచ్చు
షాట్గన్ గేమ్స్ ప్రధానంగా పీసీ, కన్సోల్ గేమింగ్పై పని చేస్తోంది. ‘టేక్డౌన్ జెనెసిస్’ను కూడా అదే మార్కెట్ కోసం తయారు చేస్తున్నారు. ఇండియాలో పీసీ, కన్సోల్ గేమింగ్ ఇంకా పెరుగుతున్న దశలో ఉండటంతో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్కు మహేశ్ పేరు రావడం కంపెనీకి ఉపయోగపడొచ్చు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఆయనకు ఉన్న స్టార్ ఇమేజ్ వల్ల కంపెనీ, గేమ్ పేరు ఎక్కువ మందికి చేరే అవకాశం ఉంటుంది. కొత్త గేమ్ను మార్కెట్లో పరిచయం చేసే సమయంలో కూడా ఈ పేరు కంపెనీకి ప్లస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
వారణాసి పాన్ వరల్డ్ రేంజ్లో!
ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, మహేశ్ ప్రస్తుతం పూర్తిగా వారణాసిపైనే ఉన్నారు. రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాలో ఆయన రుద్రగా కనిపించనున్నారు. ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్ నుంచే సినిమాను పెద్ద స్థాయిలో తీసుకెళ్తున్నారు. కథలో వేర్వేరు దేశాలు, కాలాలు కనిపించేలా ఇప్పటికే ఇచ్చిన విజువల్స్ హింట్ ఇచ్చాయి. రాజమౌళి కూడా ఈ సినిమాను ఇండియాకే పరిమితం చేయకుండా అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులను దృష్టిలో పెట్టుకుని డిజైన్ చేస్తున్నారు. మహేశ్ కెరీర్లో కూడా ఇప్పటివరకు ఇదే అతిపెద్ద ప్రాజెక్ట్గా మారనుంది.
త్వరలో ప్రమోషన్స్
వారణాసిని 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నారు. మహేశ్ తన షూటింగ్ పార్ట్ను దాదాపుగా పూర్తి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక డబ్బింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులతో పాటు ప్రమోషన్స్ కూడా స్టార్ట్ కానున్నాయి. గతంలో గ్లోబ్ట్రాటర్ ఈవెంట్తో టైటిల్, ప్రధాన పాత్రలను పరిచయం చేసిన టీమ్, రిలీజ్ దగ్గరపడేకొద్దీ ట్రైలర్, సాంగ్స్, ఇతర కంటెంట్ను తీసుకురానుంది. సినిమా పాన్ వరల్డ్ స్థాయిలో వస్తుండటంతో ఇండియాతో పాటు విదేశాల్లో కూడా ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది. రిలీజ్కు ఇంకా కొన్ని నెలల సమయం ఉండటంతో ముందుగా ట్రైలర్, సాంగ్స్, ఈవెంట్స్ షెడ్యూల్పై క్లారిటీ రావచ్చు.
వారణాసి తర్వాత ఎవరితో?
వారణాసి తర్వాత మహేశ్ ఏ సినిమా చేస్తారన్నది ఇంకా ఫిక్స్ కాలేదు. సందీప్ రెడ్డి వంగాతో ఒక సినిమా ఉండొచ్చనే టాక్ మాత్రం చాలాకాలంగా ఉంది. వంగా సోదరుడు, నిర్మాత ప్రణయ్ రెడ్డి కూడా మహేశ్ తో మాట్లాడిన విషయంపై రియాక్ట్ అయ్యారు కానీ ప్రాజెక్ట్ ఫిక్స్ అయినట్లు చెప్పలేదు. అయితే వంగా ప్రస్తుతం స్పిరిట్తో బిజీగా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత యానిమల్ పార్క్ చేయాలనే ప్లాన్ కూడా ఉంది. అందుకే మహేశ్ వంగా సినిమా వెంటనే స్టార్ట్ కాకపోవచ్చు. బాలీవుడ్ దర్శకుల పేర్లు కూడా మధ్యలో వినిపించాయి. కానీ ఏ కాంబినేషన్ గురించి కూడా హింట్ ఇవ్వలేదు. వారణాసి రిలీజ్ తర్వాతనే మహేశ్ బాబు నెక్స్ట్ సినిమాపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే చాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.