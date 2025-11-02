ETV Bharat / entertainment

SSMB29 సర్​ప్రైజ్​లను లీక్​ చేసిన మహేశ్​- రాజమౌళి ఏం చేయనున్నారు?

'ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 29' టీమ్‌ ట్వీట్లు-సోషల్​ మీడియాలో పుల్​ వైరల్​!

Mahesh Babu Movie Update
Mahesh Babu Movie Update (Movie Poster)
Published : November 2, 2025 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Mahesh Babu Movie Update : సూపర్‌స్టార్ మహేశ్ బాబు, డైరెక్టర్ ఎస్‌ఎస్ రాజమౌళి కాంబోలో రానున్న మల్టీ-స్టారర్ ఎపిక్ SSMB29 (వర్కింగ్ టైటిల్) కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నెలలో గ్రాండ్ అప్‌డేట్ రానుందని రాజమౌళి ఇప్పటికే హింట్ ఇచ్చారు. నేపథ్యంలో, మహేశ్ స్వయంగా 'ఎక్స్' వేదికగా డైరెక్టర్‌ను సరదాగా 'ప్రెషర్' చేశారు. దానికి రాజమౌళి తన సిగ్నేచర్ స్టైల్‌లో ఫన్ రిప్లై ఇచ్చారు. మధ్యలో ప్రియాంకా చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కూడా జాయిన్ అయ్యి, మొత్తం ఎక్స్​ ఒక ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ షోలా మారింది! ఏమే జరిగింది?

ఎక్స్ వేదికగా స్టార్స్ మధ్య జరిగిన సరదా సంభాషణ హైలైట్స్

మహేశ్‌: రాజమౌళి నవంబరు వచ్చేసింది. అప్‌డేట్‌ ఎప్పుడిస్తారు?

రాజమౌళి: అవును. ఈ నెలలో ఏ సినిమాకి రివ్యూ ఇద్దామనుకుంటున్నావ్‌?

మహేశ్‌: మీ డ్రీమ్‌ ప్రాజెక్టు మహాభారత రివ్యూ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా సర్‌. నవంబరులో అప్‌డేట్‌ ఇస్తానని ప్రామిస్‌ చేశారు. మాట నిలబెట్టుకోండి.

రాజమౌళి: ఇప్పుడే కదా మొదలైంది మహేశ్‌. ఒక దాని తర్వాత ఒకటి నెమ్మదిగా ఇద్దాం.

మహేశ్‌: ఎంత నెమ్మదిగా సర్‌. 2030లో మొదలుపెడదామా? ప్రియాంకా చోప్రా ఇప్పటికే హైదరాబాద్‌ వీధుల్లో ఇన్‌స్టా రీల్స్‌ చేస్తోంది.

ప్రియాంక: హలో హీరో. సెట్స్‌లో మీరు చెప్పే విషయాలన్నీ నేను లీక్‌ చేయనా? మైండ్‌లో ఫిక్స్‌ అయితే బ్లైండ్‌గా వేసేస్తా.

రాజమౌళి: మహేశ్‌ ప్రియాంక చోప్రా ఉందనే సంగతి ఎందుకు చెప్పావ్‌? నువ్వు సర్‌ప్రైజ్‌ను మిస్‌ చేశావ్‌.

మహేశ్‌: పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమారన్‌ ఉన్నారనే విషయాన్నీ దాచాలనుకున్నారా?

పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమారన్‌: రాజమౌళి సర్‌ హైదరాబాద్‌ వెకేషన్‌కు ఎందుకొస్తున్నానో ఇంట్లో కారణాలు చెప్పలేకపోతున్నా. ఇలాగే కొనసాగిస్తే నా కుటుంబం నన్ను అనుమానించడం ప్రారంభిస్తుంది (నవ్వుతూ)

రాజమౌళి: మహేశ్‌ నువ్వు అన్ని సర్‌ప్రైజ్‌లూ బయటపెట్టేశావ్‌. అందుకే నీ ఫస్ట్‌లుక్‌ వాయిదా వేయాలనుకుంటున్నా.

పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమారన్‌: మీరు మీ విలన్స్‌ని ఎంతగా ఇష్టపడతారో నాకు తెలుసు సర్‌.

ప్రియాంక: బెటర్‌ లక్‌ నెక్స్ట్‌ టైమ్‌ మహేశ్‌.

మహేశ్‌: ది బెస్ట్‌ని ఎప్పుడూ రాజమౌళి చివరిలోనే చూపిస్తారు.

సినిమా నుంచి మరో అప్​డేట్
తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ మోస్ట్ అవైటెడ్ చిత్రానికి సంబంధించిన గ్రాండ్ రివీల్ ఈవెంట్ నవంబర్ 15, 2025న హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరగనుంది. ఈ ఈవెంట్‌లో చిత్రానికి సంబంధించిన టైటిల్ అనౌన్స్‌మెంట్‌తో పాటు ఓ వీడియో గ్లింప్స్‌ను కూడా విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. మొదటిసారిగా భారతీయ సినిమా చరిత్రలో మొత్తం ఈవెంట్‌ను 'జియోహాట్‌స్టార్' లో లైవ్ స్ట్రీమ్ చేయనున్నారు. ఈ ఈవెంట్ డిజిటల్ హక్కులను ఆ ప్లాట్‌ఫామ్ సొంతం చేసుకుందని తెలుస్తోంది.

చిత్ర షూటింగ్ కోసం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో వరణాసి సెటప్‌ను సుమారు రూ. 50 కోట్లతో రూపొందించారు. ఔట్​డోర్​ లోకేషన్‌లో షూటింగ్ చేయడం కష్టమవుతుందన్న కారణంతో, అలాంటి వాతావరణాన్నే ఇన్​డోర్​లో క్రియేట్ చేశారని టీమ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.టైటిల్‌గా 'వరాణాసి' అనే పేరు పరిశీలనలో ఉన్నప్పటికీ, దీనిపై అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రాలేదు.

ఈ భారీ చిత్రంలో మహేశ్ బాబు, ప్రియాంకా చోప్రా, ప్రిథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై కె.ఎల్. నారాయణ నిర్మిస్తుండగా, సంగీతాన్ని ఎం.ఎం. కీరవాణి అందిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2027 మార్చి 25న 120 దేశాల్లో గ్లోబల్ రిలీజ్‌కు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

మాల్దీవ్స్​లో ఫ్యామిలీ టైమ్- మహేశ్ బాబు లుక్ చూశారా?

బాహుబలి రీ రిలీజ్​లో కట్ చేసిన సీన్స్​- ఈ సన్నివేశాలు ఉండవు!

