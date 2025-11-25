ఆస్కార్ నామినేషన్స్కు ఎంపికైన 'మహావతార్ నరసింహ'- ఏకంగా 35 చిత్రాలతో పోటీ
ఆస్కార్ నామినేషన్లో స్థానం దక్కించుకున్న 'మహావతార్ నరసింహ'
Published : November 25, 2025 at 12:19 PM IST
Mahavatar Narsimha Oscar Nominations : చిన్న సినిమాగా విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ హిట్ను అందుకుంది 'మహావతార్ నరసింహ'. కలెక్షన్ల పరంగా రికార్డులు సృష్టించింది. తాజాగా ఈ సినిమా మరో ఘనతను సాధించింది. 2026 ఆస్కార్ బరిలో నిలిచింది. ఉత్తమ యానిమేటెడ్ విభాగంలో నామినేట్ అయ్యింది. ఈ కేటగిరీలో దాదాపు 35 చిత్రాలు పోటీ పడుతున్నాయి.
From Indian soil to the Oscars stage. ✨🙏#MahavatarNarsimha is now officially eligible for Best Animated Feature at the Oscars 2026, standing tall among 35 global films.— Thyview (@Thyview) November 25, 2025
A nomination would make it the first Indian animated feature in Oscars history.
Proud moment for Indian… pic.twitter.com/jy5FtBOhsj
యూనిమేషన్ సినిమాలు అంటే హాలీవుడ్ గుర్తొచ్చేది. నటుల్లేని సినిమా, వీఎఫ్ఎక్స్ ఆధారిత చిత్రం అనగానే అది కేవలం పిల్లల కోసమే అనే మాట ఎక్కువగా వినిపించేది. ఆ అభిప్రాయాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది 'మహావతార్ నరసింహ'. ఎలాంటి ప్రచారాలు, అంచనాలు లేకుండానే 'మహావతార్ నరసింహ' సినిమాను ఈ ఏడాది జులై 25న విడుదల చేశారు. దీనిని శ్రీ మహావిష్ణువు నరసింహావతారం ఆధారంగా కన్నడ దర్శుకుడు అశ్విన్ కుమార్ తెరకెక్కించారు. తెలుగులో 1967లో భక్త ప్రహ్లాద సినిమా విడుదలైంది. అయితే ఆ తర్యాత భక్తి సినిమాలు వచ్చినా, నరసింహ అవతారంపై సినిమాలు తెలుగులో రాలేవు. అయితే అదే నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను కన్నడలో రూపొందించి తెలుగుతో పాటు పలు భాషల్లో విడుదల చేశారు. అయితే ఇది పూర్తిగా యానిమేటెడ్ వెర్షన్ సినిమా కావడం విశేషం.
ఇక సినిమా విడుదలైన 10 రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. తక్కువ సమయంలోనే అత్యధిక కలెక్షన్లు రాబట్టిన భారతీయ యానిమేషన్ సినిమాగా రికార్డు సృష్టించింది. ఇప్పటి వరకు రూ.300 కోట్లకుపైగా కలెక్ట్ చేసింది. ఇక 98వ ఆస్కార్ అవార్డు యూనిమేషన్ కేటగిరీలో నామినేట్ కావడం భారత సిని ఇండస్ట్రీకే గౌరవంగా మారింది. ఇక ఈ కేటరగీలో హాలీవుడ్ చిత్రాలు నామినేషన్లో ఉన్నాయి.
మహావతార్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో ఏడు సినిమాలు
హోంబలే ఫిల్మ్స్ 'మహావతార్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్'లో భాగంగా ఏడు సినిమాలను రానున్నాయి. ఇందులో భాగంగా రానున్న రెండో సినిమా 'మహావతార్ : పరశురామ్' దీనికంటే పవర్ఫుల్గా ఉంటుందని ఇటీవల దర్శకుడు అశ్విన్కుమార్ తెలిపారు. 2027లో ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. 'మహావతార్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్'లో భాగంగా రెండేళ్లకు ఒకటి చొప్పున మొత్తం ఏడు సినిమాలు రానున్నాయి. విష్ణుమూర్తి పది అవతారాలపై ఇవి రూపొందుతున్నాయి.
కథేంటంటే
అందరికీ తెలిసిన పురాణ కథ శ్రీ మహావిష్ణువు నరసింహావతారం ఆధారంగా తెరకెక్కించిన సినిమా ఇది. 'మీరు సృష్టించిన ఏ జీవి వల్ల, ఎలాంటి కాలంలోనూ ఏ అస్త్ర శస్త్రాల నుంచి తన ప్రాణాలకి ముప్పు కలగకూడదు' అని బ్రహ్మ దేవుడి నుంచి వరం పొందుతాడు రాక్షసరాజు హిరణ్యకశిపుడు. ఆ తర్వాత ముల్లోకాలకు తానే అధిపతినని, భగవంతుడినని ప్రకటించుకుంటాడు. భూలోకంలో ధర్మాన్ని కాలరాస్తాడు. తన సోదరుడి మరణానికి కారణమైన మహావిష్ణువుపై మరింత కోపంతో రగిలిపోతుంటాడు. కానీ, తన కుమారుడు ప్రహ్లాదుడు శ్రీవిష్ణువుకి అపర భక్తుడిగా మారతాడు. ఇది సహించలేని హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుడిని చంపేందుకు ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేశాడు? తనకెంతో ప్రీతిపాత్రమైన భక్తుడు ప్రహ్లాదుడిని మహావిష్ణువు ఎలా కాపాడాడు? ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నరసింహావతారం ఎత్తాల్సి వచ్చింది? హిరణ్యకశిపుడి సంహారం ఎలా జరిగింది? అనేది ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో కూడా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
