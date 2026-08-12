'నాకు రామాయణ ట్రైలర్ నచ్చలేదు- కైకేయి అంత మోడ్రన్గా ఉంటుందా?'- మహాభారతం నటుడి సంచలన కామెంట్స్
రామాయణపై షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసిన మహాభారతం సీరియల్ నటుడు - పౌరాణిక పాత్రలు పోషించే నటులకు ఎలాంటి ఇమేజ్ ఉండకూడదని వెల్లడి
Published : August 12, 2026 at 3:20 PM IST
Chauhan Shocking Comments on Ramayana : నితేశ్ తివారీ డైరెక్షన్లో రణ్బీర్, సాయిపల్లవి సీతారాములుగా, యశ్ రావణాసురుడిగా తెరకెక్కుతున్న భారత ఇతిహాస గాథ 'రామాయణం'. ఈ చిత్రం మొదలైన రోజు నుంచీ ఏదొక విధంగా వార్తలో నిలుస్తూనే ఉంది. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి రిలీజైన గ్లింప్స్, ట్రైలర్లో విజువల్స్ చూసిన ప్రేక్షకులు అద్భుతమని కొనియాడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మహాభారతం సీరియల్లో యుధిష్ఠిరుడుగా నటించిన గజేంద్ర చౌహాన్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో రామాయణ ట్రైలర్పై షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
కైకేయి క్యారెక్టరైజేషన్ నచ్చలేదు : చౌహాన్ కామెంట్స్
ఆయన మాట్లాడుతూ 'రామాయణ ట్రైలర్ చూశాను. వ్యక్తిగతంగా చెప్పాలంటే ఈ ట్రైలర్ నాకు నచ్చలేదు. ముఖ్యంగా కైకేయి క్యారెక్టర్ను డిజైన్ చేసిన విధానం, అలాగే కైకేయి రాముడిని వనవాసం వెళ్లాలని కోరే సీన్ నన్ను అంతగా ఆకట్టుకోలేదు. అంతేకాకుండా ఆమె ఔట్ఫిట్ చాలా మోడ్రన్గా ఉంది' అని చౌహాన్ అన్నారు. వీటితోపాటు ఈ ట్రైలర్ సన్నివేశాల్లో భావోద్వేగాలు అంత ప్రభావం చూపించలేవని చౌహాన్ అన్నారు.
స్టార్ ఇమేజ్ ఉండకూడదు : గజేంద్ర చౌహాన్
'పౌరాణిక పాత్రలు పోషించే నటులకు ఎలాంటి ఇమేజ్ ఉండకూడదు. మహాభారతం సీరియల్లో యుధిష్ఠురుడు పాత్ర పోషించే ముందు నాకు ఎలాంటి ఇమేజ్ లేకపోవడం వల్లే అది పాపులర్ అయింది. పౌరాణిక క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్టర్స్కు ఎలాంటి ఇమేజ్ ఉండకూడదు. గతంలో ఇతిహాస గాథలో నటించిన నటీనటులు తమతమ మునుపటి చిత్రాల్లో అంత ప్రాచుర్యం పొందకపోవడంతోనే వారికి అంత గుర్తింపు వచ్చింది. అయితే నితేశ్ తివారీ రామాయణంలో మాత్రం ప్రముఖ తారలు పౌరాణిక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అయితే వాళ్లకు ఇదివరకే ఓ ఇమేజ్ క్రియేట్ అయి ఉండడంతో, ఈ పాత్రల్లో నటించే నటులు ప్రేక్షకుల ఆమోదాన్ని పొందడం కష్టం అవుతుంది.
Mahabharat actor Gajendra Chauhan cooked Namit malhotra' ramayan:🎙️— daksh. (@mythicbxrn) August 12, 2026
" I was not impressed by the trailer, I believe this adaptations rely too heavily on graphics and digital effects rather than capturing the authentic, raw emotional impact of the original storytelling. I didn't… pic.twitter.com/Z54OtOaSdD
రణ్బీర్ రాముడి పాత్రపై స్పందన
అదే విధంగా ఇందులో రాముడి పాత్ర పోషించిన రణ్బీర్పై గజేంద్ర ప్రశంసలు కురిపించారు. విజువల్స్లో రాముడి క్యారెక్టర్లో రణ్బీర్ లుక్ చాలా బాగుందని గజేంద్ర చౌహాన్ కొనియాడారు. అయితే మనందరి ఊహల్లో రాముడు ఒకలా ఉంటాడు. ఈ పాత్రలో అతను అలాగే ఉన్నాడు. అయితే సినిమా విడుదల కాకుండా అతని యాక్టింగ్పై నేను ఇప్పుడే మాట్లాడలేను' అని గజేంద్ర చౌహాన్ పేర్కొన్నారు.
ట్రైలర్లో కొన్ని అంశాలు తనకు నచ్చలేదన్న చౌహాన్, దశరధుడి క్యారెక్టర్కు అరుణ్ గోవిల్ను కాస్ట్ చేయడం ఉత్తమ నిర్ణయమని భావించారు. గతంలో శ్రీరాముడి పాత్రలో అరుణ్ గోవిల్ నటించడంతో ఈ పాత్రపై మరింత ఆసక్తి నెలకొందని పేర్కొన్నారు. అరుణ్ గోవిల్ 40 ఏళ్ల క్రితం రాముడిగా, ఇప్పుడు అదే రాముడి కోసం 40 ఏళ్ల తర్వాత దశరధుడిగా మారాడని సరదాగా చౌహాన్ వ్యాఖ్యానించారు. అరుణ్ గోవిల్ నటనను ప్రశంసిస్తూ దశరధుడి క్యారెక్టర్కు ఆయన పూర్తి న్యాయం చేస్తారని భావించారు. దశరధుడిగా అరుణ్ గోవిల్ను వెండితెరపై చూసేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు గజేంద్ర చౌహాన్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం చౌహాన్ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఇక సినిమా విషయానికొస్తే రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కనున్న రామాయణ ఫస్ట్ పార్ట్ దీపావళి సందర్భంగా నవంబరు 8న రిలీజ్ కానుండగా, రెండో భాగం వచ్చే ఏడాది (2027) దీపావళికి విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాకు దిగ్గజ మ్యూజిక్ కంపోజర్స్ ఏ. ఆర్. రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మర్ సంగీతం అందించారు. నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ సంయుక్తంగా దీన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు.
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