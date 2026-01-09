విజయ్ 'జననాయకుడు'కు మళ్లీ నిరాశ - సింగిల్ జడ్జి తీర్పుపై డివిజన్ బెంచ్ స్టే!
Published : January 9, 2026 at 5:43 PM IST
Jana Nayagan Censor Issue : తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ దళపతి జన నాయకుడు సినిమా విడుదలకు చిక్కులు వీడడం లేదు. మద్రాస్ హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి ఉత్తర్వులపై డివిజన్ బెంచ్ స్టే విధించింది. ముందుగా ఈ సినిమాకు సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలని సింగిల్ జడ్జి శుక్రవారం ఉదయం ఉత్తర్వులు చేశారు. ఈ తీర్పును సెన్సార్ బోర్డు డివిజన్ బెంచ్లో సవాల్ చేసింది. సెన్సార్ బోర్డు పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన డివిజన్ బెంచ్, సింగిల్ జడ్జి ఉత్తర్వులపై స్టే విధించింది. తదుపరి విచారణను ఈనెల 21కి వాయిదా వేసింది. దీంతో సినిమా విడుదలపై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది.
వాస్తవానికి ఈ సినిమా ఇవాళ రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. అయితే ఇందులో కొన్ని సన్నివేశాలు, డైలాగులపై సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరం తెలిపుతూ సెన్సార్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వలేదు. ఈ కారణంగా విడుదల ఆలస్యం అవుతోంది. దీంతో ఫ్యాన్స్ తీవ్ర నిరాశ వ్యక్తం చేస్తున్నారు.