విజయ్ 'జననాయకుడు'కు మళ్లీ నిరాశ - సింగిల్ జడ్జి తీర్పుపై డివిజన్ బెంచ్ స్టే!

జన నాయకుడు సినిమాకు వీడని చిక్కులు- మద్రాస్‌ హైకోర్టు సింగిల్‌ జడ్జి ఉత్తర్వులపై డివిజన్‌ బెంచ్‌ స్టే- రిలీజ్​ ఇంకా ఆలస్యం!

Jana Nayagan
Jana Nayagan (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 9, 2026 at 5:43 PM IST

1 Min Read
Jana Nayagan Censor Issue : తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ దళపతి జన నాయకుడు సినిమా విడుదలకు చిక్కులు వీడడం లేదు. మద్రాస్‌ హైకోర్టు సింగిల్‌ జడ్జి ఉత్తర్వులపై డివిజన్‌ బెంచ్‌ స్టే విధించింది. ముందుగా ఈ సినిమాకు సెన్సార్‌ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలని సింగిల్‌ జడ్జి శుక్రవారం ఉదయం ఉత్తర్వులు చేశారు. ఈ తీర్పును సెన్సార్ బోర్డు డివిజన్ బెంచ్​లో సవాల్ చేసింది. సెన్సార్‌ బోర్డు పిటిషన్‌పై విచారణ చేపట్టిన డివిజన్ బెంచ్, సింగిల్ జడ్జి ఉత్తర్వులపై స్టే విధించింది. తదుపరి విచారణను ఈనెల 21కి వాయిదా వేసింది. దీంతో సినిమా విడుదలపై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది.

వాస్తవానికి ఈ సినిమా ఇవాళ రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. అయితే ఇందులో కొన్ని సన్నివేశాలు, డైలాగులపై సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరం తెలిపుతూ సెన్సార్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వలేదు. ఈ కారణంగా విడుదల ఆలస్యం అవుతోంది. దీంతో ఫ్యాన్స్ తీవ్ర నిరాశ వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

