జన నాయగన్'కు మరోసారి చుక్కెదురు- మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక తీర్పు
జన నాయగన్'కు షాక్: మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు - దీంతో సమస్య మళ్లీ మొదటికి
HC On Jana Nayagan Movie Issue (Movie Poster)
Published : January 27, 2026 at 11:13 AM IST
HC On Jana Nayagan Movie Issue : దళపతి విజయ్ నటించిన 'జన నాయగన్' మూవీకి చిక్కులు ఇప్పట్లో వీడేలా లేవు. ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ మంజూరు చేయాలని ఇది వరకు సింగిల్ బెంచ్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను మద్రాస్ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ మంగళవారం తోసిపుచ్చింది. దీంతో ఈ సినిమా విడుదల సంబధించిన సమస్య మళ్లీ మొదటికి వచ్చింది.