మాధురి దీక్షిత్ భర్తకు షారుక్, సల్మాన్ కూడా తెలియరట!- రిసెప్షన్లో ఏం జరిగిందంటే?
మాధురి దీక్షిత్ పెళ్లి రిసెప్షన్కు బాలీవుడ్లోని బిగ్ స్టార్లు చాలా మంది వచ్చారు. కానీ వాళ్లలో ఎవరు ఎవరో వరుడికి అప్పట్లో పెద్దగా తెలియదట. చిట్చాట్లో ఆమె భర్త శ్రీరామ్ నేనే వెల్లడించారు.
Published : October 13, 2026 at 1:31 PM IST
Madhuri Dixit Shriram Nene : మాధురి దీక్షిత్ బాలీవుడ్లో టాప్ హీరోయిన్గా ఉన్న సమయంలోనే డాక్టర్ శ్రీరామ్ నేనేతో వివాహం జరిగింది. కానీ అప్పట్లో శ్రీరామ్కు హిందీ సినిమాల గురించి పెద్దగా పరిచయం లేదట. మాధురి ఎవరో కూడా పెళ్లి సంబంధం వచ్చినప్పుడు తెలియదని ఇప్పుడు మరోసారి చెప్పడంతో ఆ విషయం వైరల్ అవుతోంది. ఫరా ఖాన్ మాధురి ఇంటికి వెళ్లిన వీడియోలో ఈ చిట్చాట్ జరిగింది. పెళ్లి రిసెప్షన్కు ఇండస్ట్రీలోని పెద్ద స్టార్లు వచ్చినా, వారిలో ఎవరెవరో తెలుసుకోవడానికి తనకు తర్వాత ఫొటోలు చూడాల్సి వచ్చిందని శ్రీరామ్ సరదాగా గుర్తు చేసుకున్నారు.
మాధురి ఎవరో కూడా తెలియదట!
ఫరా ఖాన్ మొదట అడిగింది ఇదే విషయం. పెళ్లి సంబంధం వచ్చినప్పుడు మాధురి దీక్షిత్ ఎవరో నిజంగానే తెలియదా అని ప్రశ్నించగా, శ్రీరామ్ నేనే అవునని చెప్పారు. ఆ సమయంలో లాస్ ఏంజెల్స్లో ఉన్నట్లు చెబుతూ, హిందీ కూడా మాట్లాడలేకపోయినట్లు తెలిపారు. చిన్నప్పటి నుంచి స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్, జార్జ్ లూకాస్ సినిమాలు, 'స్టార్ వార్స్' లాంటి హాలీవుడ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా చూసేవారని చెప్పారు. హిందీ సినిమాలు చూడని కారణంగా మాధురి స్టార్ హోదా గురించి కూడా అప్పట్లో అవగాహన లేదన్నారు. తర్వాత ఇద్దరూ కలుసుకుని మూడు నెలలు డేటింగ్ చేశాక, ఆ సమయంలో బాగా కలిసిపోయామని చెప్పారు. మూడు నెలలకే మాధురికి ప్రపోజ్ చేసినట్లు కూడా వెల్లడించారు.
రిసెప్షన్లో అందరూ కొత్తవాళ్లే
మాధురి, శ్రీరామ్ వివాహం తర్వాత సినీ పరిశ్రమ కోసం పెద్ద రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆ వేడుకను గుర్తు చేస్తూ ఫరా ఖాన్ ప్రశ్నించగా, అప్పటి పరిస్థితిని శ్రీరామ్ సరదాగా వివరించారు. రిసెప్షన్కు చాలా మంది ప్రముఖులు వచ్చినా ఎవరు ఎవరో తనకు తెలియదన్నారు. అందరినీ చూసి చేతులు ఊపుతూ ఉండిపోయానని, తర్వాత పెళ్లి ఆల్బమ్ చూసినప్పుడే చాలామందిని గుర్తించానని చెప్పారు. బాలీవుడ్లో మాధురితో కలిసి పనిచేసిన పెద్ద స్టార్లు ఒకే చోట ఉన్నా, తనకు మాత్రం ఆ ప్రపంచం అప్పటికి కొత్తగా ఉండేదని శ్రీరామ్ మాటల్లో కనిపించింది.
Dr. Nene didn't even know Salman Khan and Shah Rukh Khan the only person he knew was Amitabh Bachchan. Him marrying Madhuri Dixit without even knowing she was India's biggest superstar is actually insane. He grew up in LA watching Star Wars and literally had no idea about her fame when he proposed. At their massive Indian wedding reception he didn't recognize a single Bollywood A lister and just waved at everyone. He said he felt like a prom king waving at strangers and Amitabh Bachchan was the only recognizable face because he once watched Amar Akbar Anthony. Imagine marrying the ultimate queen of Bollywood and treating her industry reception like a high school prom meet and greet. The ultimate flex. 😭— ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ (@ReignOfBateman) October 12, 2026
తెలిసింది ఒక్క అమితాబ్ మాత్రమే
ఆ రిసెప్షన్లో తనకు ముందే తెలిసిన సినీ వ్యక్తి ఒక్కరే ఉన్నారని శ్రీరామ్ చెప్పారు. అది అమితాబ్ బచ్చన్. 'అమర్ అక్బర్ ఆంథోనీ' సినిమా చూసిన కారణంగా అమితాబ్ను గుర్తుపట్టగలిగానన్నారు. ఈ విషయం విన్న ఫరా ఖాన్ వెంటనే షారుక్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్ కూడా తెలియరా అని అడిగారు. మాధురి కెరీర్లో షారుక్, సల్మాన్ ఇద్దరూ తరచూ కలిసి పనిచేసిన సహనటులు. అందుకే వాళ్లు కూడా తెలియరా అని ఫరా ఖాన్ ఆశ్చర్యంగా అడిగారు. కానీ అప్పటికి వాళ్ల సినిమాలు కూడా చూడలేదని శ్రీరామ్ చెప్పేశారు. 1999లో జరిగిన రిసెప్షన్ సమయంలో వాళ్లను గుర్తుపట్టలేదన్న విషయం ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్కు కొత్తగా అనిపిస్తోంది.
మూడు నెలల్లోనే పెళ్లి నిర్ణయం
మాధురి, శ్రీరామ్ వివాహం 1999 అక్టోబర్ 17న జరిగింది. ఆ సమయంలో మాధురి భారతీయ సినిమాల్లో అత్యంత పాపులర్ హీరోయిన్లలో ఒకరిగా ఉన్నారు. ఇద్దరి పెళ్లి అమెరికాలోని సదరన్ కాలిఫోర్నియాలో మాధురి అన్నయ్య ఇంట్లో సంప్రదాయ పద్ధతిలో జరిగింది. పరిచయం అయిన తర్వాత ఎక్కువ కాలం తీసుకోకుండా ఇద్దరూ పెళ్లి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పెళ్లి తర్వాత మాధురి అమెరికాకు వెళ్లి కొంతకాలం సినిమాలకు బ్రేక్ ఇచ్చారు. కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయం గడిపారు. 2003లో మొదటి కుమారుడు అరిన్ జన్మించగా, 2005లో రెండో కుమారుడు రయాన్ జన్మించారు.
2011లో మళ్లీ భారత్కు
మాధురి, శ్రీరామ్ కుటుంబం 2011లో భారత్కు వచ్చింది. ఆ తర్వాత మాధురి సినిమాలు, టెలివిజన్ కార్యక్రమాల్లో మళ్లీ కనిపించడం మొదలుపెట్టారు. మరోవైపు కార్డియోవాస్క్యులర్ సర్జన్ అయిన శ్రీరామ్ నేనే కూడా ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ద్వారా హెల్త్, ఫిట్నెస్, లైఫ్స్టైల్, హెల్త్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన వీడియోలు చేస్తున్నారు. సినీ ప్రముఖులతో ఇంటర్వ్యూలు కూడా చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు బాలీవుడ్ స్టార్లు ఎవరో తెలియని శ్రీరామ్ ఇప్పుడు అదే ఇండస్ట్రీకి చెందిన వారితో చిట్చాట్ చేయడం కూడా ఆసక్తికరమైన విషయం. ఫరా ఖాన్ తన కుకింగ్ వ్లాగ్ కోసం కుక్ దిలీప్తో కలిసి మాధురి, శ్రీరామ్ ఇంటికి వెళ్లారు. అక్కడ జరిగిన చిట్చాట్లోనే 1999 రిసెప్షన్కు సంబంధించిన ఈ జ్ఞాపకం మళ్లీ వైరల్ అయ్యింది.
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