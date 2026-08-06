'పళ్లను వంకరగా తిప్పుకున్నా- 5 ఏళ్లుగా ట్రీట్మెంట్ నడుస్తోంది' - ఆ క్యారెక్టర్ కోసం మాధవన్ డెడికేషన్
నంబి లుక్ కోసం మాధవన్ డెడికేషన్ - తన స్వీయదర్శకత్వంలో వచ్చిన రాకెట్రీ కోసం ఎంతో కష్టం- తెర వెనక విషయాలు షేర్ చేసుకున్న మ్యాడీ
Published : August 6, 2026 at 12:10 PM IST
Madhavan on Rocketry : ఇండస్ట్రీలో ప్రతిభావంతులు, అకింతభావంతో ఉండే అతికొద్ది మంది నటీనటులలో ఆర్ మాధవన్ ఒకరు. ఆయన తన పాత్ర కోసం ఏ స్థాయిలో డెడికేషన్తో పనిచేస్తారో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. రీసెంట్గా వచ్చిన ధురంధర్లో అజయ్ సన్యాల్ పాత్రలో ఇమిడిపోయారు. ప్రేక్షకులు అస్సలు గుర్తుపట్టలేనంతగా ఇందులో ఆయన లుక్ ఉంటుంది. అయితే నాలుగేళ్ల కింద వచ్చిన రాకెట్రి సినిమాలోనూ ఆయన ఇలాంటి పాత్రే పోషించారు. ఆ పాత్ర మేకోవర్ కోసం ఆయన పెట్టిన డెడికేషన్కు ఇప్పటికీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారట! దీనికి సంబంధించి ఆసక్తికర విషయాలను మాధవన్ రీసెంట్గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో షేర్ చేసుకున్నారు.
నంబి లుక్ కోసం మాధవన్ డెడికేషన్
ఇస్రో శాస్త్రవేత్త నంబి నారాయణన్ బయోపిక్ ఆధారంగా మాధవన్ స్వీయ దర్శకత్వంలో 'రాకెట్రీ' మూవీ తెరకెక్కింది. ఇందులో మాధవన్ నారయణన్ పాత్రను పోషించారు. అందుకోసం ఎంత కష్టపడిందనేది తాజాగా రివీల్ చేశారు. ఈ సినిమాలో నంబి క్యారెక్టర్ నేచురల్గా కనిపించడం కోసం తన పళ్లను వంకరగా తిప్పుకున్నట్లు వివరించారు. అదే విధంగా బాడీ లాంగ్వేజ్ దగ్గర నుంచి అన్ని అంశాలపై చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. 'నంబి సార్ లుక్ రావడం కోసం ఎంతో కష్టపడ్డాను. రోజూ నా జుట్టుకు కలర్ వేసేందుకు 14 గంటలు పట్టేది. ఇలా మూడు మేకప్ వేయించుకుంటూనే, నా డైరెక్షన్ విభాగానికి సంబంధించిన ఇతర పనులను కూడా చూసుకునేవాడిని. ఇక నేచురల్గా నంబి సార్లా కనిపించేందుకు నా పళ్లను కూడా వంకరగా చేయించుకున్నాను. ఈ మూవీ రిలీజై ఐదేళ్లు గడుస్తున్నా, ఇప్పటికీ నా పళ్లకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను' అని మాధవన్ అన్నారు.
Before the interview, I noticed actor Madhavan wearing teeth aligners (braces) and wondered why.— idlebrain jeevi (@idlebrainjeevi) August 5, 2026
Here’s the answer!
For Rocketry, Madhavan had his teeth deliberately altered to resemble Nambi Narayanan more authentically. It’s been five years, and he is still undergoing… https://t.co/AfatruglRn pic.twitter.com/sQ43CLxVoR
స్వీయ దర్శకత్వంలోని రాకెట్రీ
మాధవన్ మొదటిసారి మెగాఫోన్ పట్టి డైరెక్ట్ చేసిన మూవీ 'రాకెట్రీ'. 2022లో విడుదలైన ఈ సినిమా విమర్శకుల ప్రశంసలను అందుకుంది. అంతేకాకుండా జాతీయ అవార్డును సైతం అందుకోవడం విశేషం. ప్రత్యేకించి ఇందులో నంబి క్యారెక్టర్ పోషించిన మాధవన్కు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. ఇందులో మిడిల్ ఏజ్ పర్సన్, సీనియర్ సిటిజన్ ఇలా భిన్న కోణాలు ఉన్న పాత్రల్లో ఆయన కనిపించారు. అయితే ఇలా కనిపించేందుకు ఒక నటుడిగా మాధవన్కు చాలా ఇబ్బందులు ఎదురైనట్లు స్వయంగా ఆయనే పేర్కొన్నారు. అయితే నేచురల్ లుక్ కోసం ఎలాంటి గ్రాఫిక్స్ వాడకుండా దంతాలను సైతం ఆయనలాగే మార్చుకోవడంపై నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక పాత్ర కోసం నటులు ఇంతలా హార్డ్వర్క్ చేస్తారా? అంటూ ఆయన డెడికేషన్ను మెచ్చుకుంటున్నారు.
ఇక మాధవన్ సినిమాల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం ఆయన నటించింన జి. డి. నాయుడు బయోపిక్ ఆగస్టు 7న రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగానే ఆయన వరుస ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారు. అదే విధంగా తను వెడ్స్ మను సీక్వెల్, నెట్ఫ్లిక్స్లో రానున్న లెగసీ తదితర ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇవే కాకుండా మరిన్ని సినిమాలు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉన్నాయి.
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