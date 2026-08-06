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'పళ్లను వంకరగా తిప్పుకున్నా- 5 ఏళ్లుగా ట్రీట్​మెంట్ నడుస్తోంది' - ఆ క్యారెక్టర్ కోసం మాధవన్ డెడికేషన్

నంబి లుక్​ కోసం మాధవన్ డెడికేషన్ - తన స్వీయదర్శకత్వంలో వచ్చిన రాకెట్రీ కోసం ఎంతో కష్టం- తెర వెనక విషయాలు షేర్ చేసుకున్న మ్యాడీ

Madhavan Rocketry
Madhavan Rocketry (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 6, 2026 at 12:10 PM IST

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Madhavan on Rocketry : ఇండస్ట్రీలో ప్రతిభావంతులు, అకింతభావంతో ఉండే అతికొద్ది మంది నటీనటులలో ఆర్ మాధవన్ ఒకరు. ఆయన తన పాత్ర కోసం ఏ స్థాయిలో డెడికేషన్​తో పనిచేస్తారో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. రీసెంట్​గా వచ్చిన ధురంధర్​లో అజయ్ సన్యాల్ పాత్రలో ఇమిడిపోయారు. ప్రేక్షకులు అస్సలు గుర్తుపట్టలేనంతగా ఇందులో ఆయన లుక్ ఉంటుంది. అయితే నాలుగేళ్ల కింద వచ్చిన రాకెట్రి సినిమాలోనూ ఆయన ఇలాంటి పాత్రే పోషించారు. ఆ పాత్ర మేకోవర్ కోసం ఆయన పెట్టిన డెడికేషన్​కు ఇప్పటికీ ట్రీట్​మెంట్ తీసుకుంటున్నారట! దీనికి సంబంధించి ఆసక్తికర విషయాలను మాధవన్ రీసెంట్​గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో షేర్ చేసుకున్నారు.

నంబి లుక్​ కోసం మాధవన్ డెడికేషన్
ఇస్రో శాస్త్రవేత్త నంబి నారాయణన్ బయోపిక్​ ఆధారంగా మాధవన్ స్వీయ దర్శకత్వంలో 'రాకెట్రీ' మూవీ తెరకెక్కింది. ఇందులో మాధవన్ నారయణన్ పాత్రను పోషించారు. అందుకోసం ఎంత కష్టపడిందనేది తాజాగా రివీల్ చేశారు. ఈ సినిమాలో నంబి క్యారెక్టర్ నేచురల్​గా కనిపించడం కోసం తన పళ్లను వంకరగా తిప్పుకున్నట్లు వివరించారు. అదే విధంగా బాడీ లాంగ్వేజ్ దగ్గర నుంచి అన్ని అంశాలపై చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. 'నంబి సార్ లుక్ రావడం కోసం ఎంతో కష్టపడ్డాను. రోజూ నా జుట్టుకు కలర్ వేసేందుకు 14 గంటలు పట్టేది. ఇలా మూడు మేకప్ వేయించుకుంటూనే, నా డైరెక్షన్​ విభాగానికి సంబంధించిన ఇతర పనులను కూడా చూసుకునేవాడిని. ఇక నేచురల్​గా నంబి సార్​లా కనిపించేందుకు నా పళ్లను కూడా వంకరగా చేయించుకున్నాను. ఈ మూవీ రిలీజై ఐదేళ్లు గడుస్తున్నా, ఇప్పటికీ నా పళ్లకు ట్రీట్​మెంట్​ తీసుకుంటున్నాను' అని మాధవన్ అన్నారు.

స్వీయ దర్శకత్వంలోని రాకెట్రీ
మాధవన్ మొదటిసారి మెగాఫోన్ పట్టి డైరెక్ట్ చేసిన మూవీ 'రాకెట్రీ'. 2022లో విడుదలైన ఈ సినిమా విమర్శకుల ప్రశంసలను అందుకుంది. అంతేకాకుండా జాతీయ అవార్డును సైతం అందుకోవడం విశేషం. ప్రత్యేకించి ఇందులో నంబి క్యారెక్టర్​ పోషించిన మాధవన్​కు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. ఇందులో మిడిల్ ఏజ్​ పర్సన్, సీనియర్ సిటిజన్ ఇలా భిన్న కోణాలు ఉన్న పాత్రల్లో ఆయన కనిపించారు. అయితే ఇలా కనిపించేందుకు ఒక నటుడిగా మాధవన్​కు చాలా ఇబ్బందులు ఎదురైనట్లు స్వయంగా ఆయనే పేర్కొన్నారు. అయితే నేచురల్ లుక్ కోసం ఎలాంటి గ్రాఫిక్స్ వాడకుండా దంతాలను సైతం ఆయనలాగే మార్చుకోవడంపై నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక పాత్ర కోసం నటులు ఇంతలా హార్డ్​వర్క్ చేస్తారా? అంటూ ఆయన డెడికేషన్​ను మెచ్చుకుంటున్నారు.

ఇక మాధవన్ సినిమాల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం ఆయన నటించింన జి. డి. నాయుడు బయోపిక్ ఆగస్టు 7న రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్​లో భాగంగానే ఆయన వరుస ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారు. అదే విధంగా తను వెడ్స్ మను సీక్వెల్, నెట్​ఫ్లిక్స్​లో రానున్న లెగసీ తదితర ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇవే కాకుండా మరిన్ని సినిమాలు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉన్నాయి.

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