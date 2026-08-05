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'నేను ఇండియన్ అని చూపించడంలో తప్పేముంది?- వాస్తవాలనే సినిమాలో చెప్పాం'- 'ధురంధర్' విమర్శలపై మాధవన్

బ్లాక్​బస్టర్ ధురంధర్​పై విమర్శలు- దుష్ప్రచారం అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు- ఆ ప్రచారంపై స్పందించిన నటుడు ఆర్ మాధవన్

Madhavan
Madhavan (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 5:38 PM IST

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Madhavan About Dhurandhar : బాలీవుడ్ బ్లాక్​బస్టర్ 'ధురంధర్' మూవీలో నటుడు మాధవన్ పోషించిన అజిత్ సన్యాల్ క్యారెక్టర్ విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. ఇందులో ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో డైరెక్టర్​గా ఆయన పోషించిన పాత్ర సినిమాకు కీలకంగా నిలిచింది. అయితే ఈ సినిమా రిలీజైన సమయంలో దీనిపై కొన్ని విమర్శలు కూడా వచ్చాయి. దీనిని 'ప్రాపగండా' ఈ సినిమా అని విమర్శించారు. ఇందులో నటించిన వాళ్లు ఒక వర్గానికి చెందిన వాళ్లని ట్రోల్స్ చేశారు. అయితే ఆ ట్రోల్స్, విమర్శలపై తాజాగా మాధవన్ స్పందించారు. రీసెంట్​గా ఓ ఇంటర్య్వూకు హాజరైన ఆయన ధీటుగా బదులిచ్చారు.

'ధురంధర్ ప్రాపగండానా?' - మాధవన్ రియాక్షన్
సోషల్ మీడియాలో ధురంధర్​ సినిమాపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ధురంధర్​ అనేది పూర్తిగా రాజకీయ ప్రయోజనాల ఆధారంగా రూపొందించిన (ప్రాపగండా) చిత్రమని నెట్టింట విమర్శలను ఎదుర్కొంది. దీనిపై మాధవన్ మాట్లాడుతూ 'భారతీయుడిగా కనిపించడంలో తప్పేముంది? ఎందుకు నేను భారతీయుడి అని చూపించకూడదు? వాస్తవంలో జరిగిన సంఘటనలనే మేం సినిమాలో చూపించాం. నేను దీన్ని రాజకీయ కోణంలో చెప్పడం లేదు. పాకిస్థాన్​లో వాస్తవంగా జరిగిన దానిని మేం చూపిస్తే, ధురంధర్​ను ఎందుకు ప్రాపగండ సినిమా ఎలా అవుతుందనేది నాకు అర్థం కావడం లేదు' అని మాధవన్ అన్నారు.

అంతేకాకుండా మాధవన్ దీనికి ఉదాహరణగా తన స్వీయ దర్శకత్వంలో వచ్చిన రాకెట్రీ: ది నంబి ఎఫెక్ట్​ను ప్రస్తావించారు. 'రాకెట్రీ సినిమాలోను అంతే. నంబీ సార్ ఆయన నిజ జీవితంలో ఏం చెప్పారో అదే చూపించాం. కొత్తగా మేం ఏదీ సృష్టించలేదు. అసలైన కథ చెప్పేందుకు భయపడితే మేం స్టోరీకి ఎలా న్యాయం చేయగలం. పాత్ర పట్ల నిజాయితీగా ఉండాలనుకుంటాను' అని మాధవన్ పేర్కొన్నారు. ఈ విధంగానే ధురంధర్​లో కూడా అజిత్ సన్యాల్ పాత్రను న్యాయం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.

తరచూ బయోపిక్ సినిమాలేనా?
ఇక తరచూ ఇలాంటి బయోపిక్ సినిమాలే ఎక్కువగా చేస్తున్నారనే దానిపై కూడా మాధవన్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. బయోపిక్ సినిమాలే కాకుండా మరికొన్ని కల్పిత పాత్రల్లో కూడా నటించినట్లు ఆయన వివరించారు. అయితే ఆ సినిమాలు విడుదల కాకపోవడంతో ఆయన బయోపిక్​లు మాత్రమే చేస్తున్నట్లు అనిపిస్తుందని అన్నారు. 'ఈ సినిమాల విడుదల తేదీలను నేను నిర్ణయించను. ఈ గ్యాప్​లో నేను వీటితో పాటు మరో నాలుగు పెద్ద సినిమాలు కూడా చేశాను. కానీ కొన్ని కారణాలతో వాటి విడుదల ఆలస్యమవుతోంది. అందుకే నేను కేవలం బయోపిక్​లనే చేస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది' అని మాధవన్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.

పాలిటిక్స్​తో సంబంధం లేదు!
అంతేకాకుండా తాను ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియా పోస్టుల్లో గానీ, ఇంటర్వ్యూల్లో ఏ రాజకీయ పార్టీపైనా, ప్రజాప్రతినిధిపైగానీ ప్రతికూలంగా మాట్లాడలేదని మాధవన్ అన్నారు. ఇక సోషల్ మీడియాలో తనను ఒక వర్గానికి చెందినవాడని ముద్ర వేయడానికి సోషల్ మీడియాలో చేసే పోస్టులు, కామెంట్లపైనా ఆయన స్పందించారు. అలాంటి పోస్టులు చూసే ముందు వారి అకౌంట్​లను పరిశీలించాలని మాధవన్ పేర్కొన్నారు. వాళ్లు ఆ అకౌంట్​ను ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు? యూజర్ నేమ్ ఎలా ఉంది? ఎంతమంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారనే దాన్ని గమనించాలన్నారు. దీని ప్రకారం వాళ్లు పెట్టే పోస్టుల్లో ఎంతమేరకు వాస్తవాలున్నాయనేది అర్థమవుతుందని అన్నారు.

రిలీజ్​కు రెడీగా జి. డి. నాయుడు బయోపిక్
ఇక మాధవన్ సినిమాల విషయానికొస్తే 'ఇండియా ఎడిసన్' గా ప్రసిద్ధి చెందిన గ్రేట్ ఇంజనీర్, ప్రముఖ భారతీయ ఆవిష్కర్త గోపాలస్వామి దొరస్వామి నాయుడు బయోపిక్​లో నటిస్తున్నారు. ఇందులో సీనియర్ యాక్టర్ సత్యరాజ్, జయరామ్, ప్రియమణి, వినయ్ రాయ్, దుషార విజయన్, అదితి బాలన్ కూడా నటించారు. బ్రిటిష్ కాలంలో జి. డి. నాయుడు చేసిన పోరాటం, ఆవిష్కరణలను ఈ సినిమాలో చూపించనున్నట్లు చిత్రవర్గాలు తెలిపాయి. కృష్ణకుమార్ రామ్​కుమార్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ బయోపిక్ ఆగస్టు 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. దీన్ని వర్గీస్ మూలన్, విజయ్ మూలన్ బ్యానర్లపై మాధవన్, సరితా మాధవన్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

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