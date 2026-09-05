'జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ నుంచి బెదిరింపులు'- మ్యాడ్ డైరెక్టర్ కామెంట్స్ వైరల్
ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్పై యువ దర్శకుడి సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ - అలా చేయొద్దని కాల్స్ వస్తున్నాయంటున్న కల్యాణ్ శంకర్
Published : September 5, 2026 at 1:51 PM IST
Mad Director On Jr NTR Fans: 'మ్యాడ్', 'మ్యాడ్2' చిత్రాలతో బ్యాక్ టు బ్యాక్ సూపర్హిట్స్ కొట్టిన దర్శకుడు కల్యాణ్ శంకర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్పై చేసిన కామెంట్స్ వైరల్గా మారాయి. తాజాగా ఓ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న ఆయనను డ్యాన్స్ చేయాలని ఓ యాంకర్ అడిగారు. దీనికి స్పందిస్తూ కల్యాణ్ శంకర్ తాను డ్యాన్స్ చేస్తే తారక్ ఫ్యాన్స్ నుంచి బెదిరింపులు వస్తున్నాయని షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ నుంచి బెదిరింపులు: డైరెక్టర్
హీరో ఆనంద్ దేవరకొండ లేటెస్ట్ మూవీ 'ఎపిక్' ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుక శుక్రవారం హైదరాబాద్లో జరిగింది. ఈ సినిమాలో డైరెక్టర్ కల్యాణ్ శంకర్ కూడా హీరో ఫ్రైండ్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. దీంతో కల్యాణ్ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓ యాంకర్ సరదాగా డ్యాన్స్ చేయాల్సిందిగా డైరెక్టర్ని కోరారు. దీనిపై కల్యాణ్ శంకర్ మాట్లాడుతూ 'నేను ఇప్పుడు డ్యాన్స్ వేయలేను, కావాలంటే డైలాగ్ చెప్తాను. నేను డ్యాన్స్ చేయొద్దని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ నుంచి బెదిరింపులు వస్తున్నాయి. నువ్వు డ్యాన్స్ వేయొద్దని నాకు మెసేజ్లు పంపించారు' అని తెలిపారు. దీంతో కల్యాణ్ శంకర్ వ్యాఖ్యలపై పలువురు నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ కామెంట్స్ మాత్రం నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ నన్ను డాన్స్ చేయొద్దని బెదిరిస్తున్నారు : కళ్యాణ్ శంకర్#EPICMovie #AnandDeverakonda #VaishnaviChaitanya #RashmikaMandana #JrNTR pic.twitter.com/AzWct5xpwf— Filmy Focus (@FilmyFocus) September 4, 2026
ఎన్టీఆర్ మాస్ సాంగ్కు స్టెప్పులు
సాధారణంగానే కల్యాణ్ శంకర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు వీరాభిమాని. గతంలో జరిగిన 'మ్యాడ్2' సక్సెస్ ఈవెంట్లో ఎన్టీఆర్ 'ఆంధ్రావాలా' సినిమాలో 'నాయిరే నాయిరే' సాంగ్కు తన మాస్ స్పెప్పులతో బాగానే ఆకట్టుకున్నారు. ఈ ఈవెంట్కు ఎన్టీఆర్ చీఫ్ గెస్ట్గా హాజరవ్వడంతో ఆయన కూడా డ్యాన్స్ బాగా చేశారని అభినందించారు. అయితే ఇప్పుడు కల్యాణ్ శంకర్ చెబుతున్న మాటల ప్రకారం ఇతని డ్యాన్స్ బాగోలేక ఫ్యాన్స్ వేయొద్దని భయపెట్టారా? లేక కల్యాణ్ సరదాగా చెప్పి ఉంటారా? అనేది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కార్తితో కామెడీ ఎంటర్టైనర్
ఇక డైరెక్టర్ కల్యాణ్ శంకర్ సినిమాల విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం ఆయన కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో కార్తితో ఓ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇందులో కార్తికి జోడీగా యంగ్ హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ను ప్రారంభించుకున్న ఈ చిత్రం శరవేగంగా చిత్రీకరణను జరుపుకుంటోంది. హైదరాబాద్తో పాటు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ మూవీ షూటింగ్ జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. ఇది తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రూపొందుతున్న కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కుతోంది. దీన్ని సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్ట్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
మ్యాడ్ సినిమాలు బాక్సాఫీసు వద్ద మంచి ఆదరణను సొంతం చేసుకున్నాయి. ప్రత్యేకించి యూత్కు ఈ చిత్రం విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. దీంతో మ్యాడ్3 కూడా రానుందని మేకర్స్ ఇప్పటికే అఫీషియల్గా ప్రకటించారు. కాలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగిన ఈ చిత్రాల్లో నార్నే నితిన్, రామ్ నితిన్, సంగీత్ శోభన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సక్సెస్ఫుల్ ఫ్రాంచైజీకి కొనసాగింపుగా మ్యాడ్3 ని కూడా తెరపై తీసుకొచ్చేందుకు మేకర్స్ సిద్ధమయ్యారు.
మ్యాడ్ 3లో కొత్త యాక్టర్స్!
అయితే ఇప్పటికే డైరెక్టర్ కల్యాణ్ కార్తితో సినిమాను చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ సినిమా పూర్తయిన తర్వాతే ఈ మ్యాడ్ 3 పట్టాలెక్కే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే మ్యాడ్ సినిమాల్లో ఉన్న హీరోలతో పాటు కొత్త నటులు యాడ్ అయ్యే అవకాశాలున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో లిటిల్ హార్ట్స్ ఫేమ్ జయకృష్ణ, కోర్టు ఫేమ్ హర్ష్ రోషన్ పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. కొత్త నటీనటులతో ఈ సినిమాను మరింత డిఫరెంట్గా రూపొందించాలనే ఆలోచనలో మేకర్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై చిత్రబృందం నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
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