'క్లైమాక్స్ వేలే లెవెల్లో ఉంటుంది- రాసిపెట్టుకోండి'- ప్యారడైజ్పై ఆయాషేర్ లిరిసిస్ట్ క్రేజీ అప్డేట్
ప్యారడైజ్పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన కాసర్ల శ్యాం - క్లైమాక్స్ షూట్ చూశానని, చాలా అద్భుతంగా ఉందని వెల్లడి
Published : July 8, 2026 at 4:24 PM IST
kasarla Shyam on Paradise : ప్యారడైజ్ మూవీ గురించి అటు నేచురల్ స్టార్ నాని ఫ్యాన్స్, ఇటు సినిమా ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ మూవీపై ఎటువంటి అప్డేట్స్ లేవు. రిలీజ్ డేట్పై క్లారిటీ లేదు. ఆగస్టు 21న సినిమాను విడుదల చేస్తామని మూవీటీమ్ చెప్పినప్పటికీ అనుకున్న డేట్కు వచ్చేలా లేదు! దీంతో అభిమానులు నిరాశకు గురవుతున్నారు. ఇలాంటి తరుణంలో ఆ చిత్రంలో 'ఆయా షేర్' సాంగ్ రాసిన లిరిసిస్ట్ కాసర్ల శ్యాం ఎక్స్లో ప్యారడైజ్పై చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో హాట్టాపిక్గా మారాయి. ఇంతకీ ఆయన ఏమన్నాడంటే?
రీసెంట్గానే ప్యారడైజ్ సినిమా షూటింగ్ సెట్స్కు వెళ్లినట్లు శ్యాం తెలిపారు. 'ప్యారడైజ్ మూవీ క్లైమాక్స్ షూటింగ్కి వెళ్లొచ్చాను. మూవీలో క్లైమాక్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉండనుంది. నేను చేసిన ట్వీట్ను అందరూ మార్క్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మూవీ రిలీజైన తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది. అంతలా అందరినీ ఆకట్టుకునే విధంగా క్లైమాక్స్ ఉండబోతుంది. అందుకే ఆపుకోలేక ట్వీట్ పెడుతున్నా' అని ఈ సందర్భంగా లిరిసిస్ట్ కాసర్ల శ్యాం ఎక్స్లో రాసుకొచ్చారు. దీంతో నాని ఫ్యాన్స్లో అంచనాలు పీక్స్లోకి వెళ్లిపోయాయి.
Climax #Paradaise ..— Kasarla Shyam (@LyricsShyam) July 7, 2026
Mark my tweet …
Just came from the Shoot
ఆపుకోలేక పెడుతున్నా ... #DhoomdhoomTahataha @odela_srikanth @NameisNani @SLVCinemasOffl pic.twitter.com/HEdRAXMqNT
ఈ మూవీలో 'ఆయాషేర్' పాటకు కాసర్ల శ్యాం సాహిత్యాన్ని అందించారు. గతంలో రిలీజైన ఈ పాటకు అనూహ్యమైన స్పందన లభించింది. యూట్యూబ్, స్పాటిఫై, ఇతర సామాజిక మాధ్యమాలన్నింటిలో ఈ పాట సంచలనం సృష్టించింది టాప్ ట్రెండింగ్లో నిలిచింది. ముఖ్యంగా పాటలో ఉండే లిరిక్స్ విన్న ప్రేక్షకులు ఎంతగానో కనెక్ట్ అవుతున్నారు. ఇప్పటివరకు యూట్యూబ్లో ఆయా షేర్ సాంగ్ 188 మిలియన్ల పై చిలుకు వ్యూస్ను సొంతం చేసుకోవడం విశేషం.
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