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'క్లైమాక్స్ వేలే లెవెల్​లో ఉంటుంది​- రాసిపెట్టుకోండి'- ప్యారడైజ్​పై ఆయాషేర్ లిరిసిస్ట్ క్రేజీ అప్డేట్

ప్యారడైజ్​పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన కాసర్ల శ్యాం - క్లైమాక్స్ షూట్​ చూశానని, చాలా అద్భుతంగా ఉందని వెల్లడి

Nani Paradise
Nani Paradise (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 8, 2026 at 4:24 PM IST

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kasarla Shyam on Paradise : ప్యారడైజ్ మూవీ గురించి అటు నేచురల్ స్టార్ నాని ఫ్యాన్స్, ఇటు సినిమా ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ మూవీపై ఎటువంటి అప్​డేట్స్ లేవు. రిలీజ్ డేట్​పై క్లారిటీ లేదు. ఆగస్టు 21న సినిమాను విడుదల చేస్తామని మూవీటీమ్ చెప్పినప్పటికీ అనుకున్న డేట్​కు వచ్చేలా లేదు! దీంతో అభిమానులు నిరాశకు గురవుతున్నారు. ఇలాంటి తరుణంలో ఆ చిత్రంలో 'ఆయా షేర్' సాంగ్ రాసిన లిరిసిస్ట్ కాసర్ల శ్యాం ఎక్స్​లో ప్యారడైజ్​పై చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో హాట్​టాపిక్​గా మారాయి. ఇంతకీ ఆయన ఏమన్నాడంటే?

రీసెంట్​గానే ప్యారడైజ్ సినిమా షూటింగ్ సెట్స్​కు వెళ్లినట్లు శ్యాం తెలిపారు. 'ప్యారడైజ్ మూవీ క్లైమాక్స్ షూటింగ్​కి వెళ్లొచ్చాను. మూవీలో క్లైమాక్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉండనుంది. నేను చేసిన ట్వీట్​ను అందరూ మార్క్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మూవీ రిలీజైన తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది. అంతలా అందరినీ ఆకట్టుకునే విధంగా క్లైమాక్స్ ఉండబోతుంది. అందుకే ఆపుకోలేక ట్వీట్ పెడుతున్నా' అని ఈ సందర్భంగా లిరిసిస్ట్ కాసర్ల శ్యాం ఎక్స్​లో రాసుకొచ్చారు. దీంతో నాని ఫ్యాన్స్​లో అంచనాలు పీక్స్​లోకి వెళ్లిపోయాయి.

ఈ మూవీలో 'ఆయాషేర్' పాటకు కాసర్ల శ్యాం సాహిత్యాన్ని అందించారు. గతంలో రిలీజైన ఈ పాటకు అనూహ్యమైన స్పందన లభించింది. యూట్యూబ్, స్పాటిఫై, ఇతర సామాజిక మాధ్యమాలన్నింటిలో ఈ పాట సంచలనం సృష్టించింది టాప్ ట్రెండింగ్​లో నిలిచింది. ముఖ్యంగా పాటలో ఉండే లిరిక్స్ విన్న ప్రేక్షకులు ఎంతగానో కనెక్ట్ అవుతున్నారు. ఇప్పటివరకు యూట్యూబ్​లో ఆయా షేర్ సాంగ్ 188 మిలియన్ల పై చిలుకు వ్యూస్​ను​ సొంతం చేసుకోవడం విశేషం.

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