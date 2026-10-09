'గొల్లోళ్ల సులోచన- కమ్మరోళ్ల గంగ'- 'భోగి' నుంచి అచ్చమైన పల్లెటూరి పాట
శర్వానంద్ భోగి సినిమా నుంచి పాట రిలీజ్ అయ్యింది. పూర్తిగా రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్లో నేచురల్గా ఈ పాటను తెరకెక్కించారు.
శర్వానంద్ భోగి సినిమా (Source : Movie Poster)
Published : October 9, 2026 at 4:57 PM IST
Bhogi Movie Song : శర్వానంద్ - అనుపమ పరమేశ్వన్ లీడ్ రోల్స్లో తెరకెక్కుతున్న భోగి నుంచి మేకర్స్ తొలి పాట రిలీజ్ చేశారు. 'ఎగిల్లివారంగ' అనే పాట లిరికల్ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఈపాట తెలంగాణ యాసలో పూర్తిగా పల్లెటూరి వాతావరణంతో ఉంది. ఉళ్లలోని ప్రకృతి అందాలను లిరిక్స్ రూపంలో వివరిస్తూ ఉన్న ఈ పాట ఆకట్టుకుంటుంది.
కాగా, ఈ పాటకు చంద్రబోస్ లిరిక్స్ అందించారు. నల్గొండ గద్దర్ నరసన్న, కందుకూరి శంకర్బాబు, రేలారే గోపాల్ ఆలపించారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించారు. సంపత్ నంది తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా వచ్చే నెల 12న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.