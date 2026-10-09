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'గొల్లోళ్ల సులోచన- కమ్మరోళ్ల గంగ'- 'భోగి' నుంచి అచ్చమైన పల్లెటూరి పాట

శర్వానంద్ భోగి సినిమా నుంచి పాట రిలీజ్ అయ్యింది. పూర్తిగా రూరల్ బ్యాక్​డ్రాప్​లో నేచురల్​గా ఈ పాటను తెరకెక్కించారు.

Bhogi Song
శర్వానంద్ భోగి సినిమా (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 9, 2026 at 4:57 PM IST

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Bhogi Movie Song : శర్వానంద్‌ - అనుపమ పరమేశ్వన్ లీడ్ రోల్స్​లో తెరకెక్కుతున్న భోగి నుంచి మేకర్స్ తొలి పాట రిలీజ్ చేశారు. 'ఎగిల్లివారంగ' అనే పాట లిరికల్ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఈపాట తెలంగాణ యాసలో పూర్తిగా పల్లెటూరి వాతావరణంతో ఉంది. ఉళ్లలోని ప్రకృతి అందాలను లిరిక్స్​ రూపంలో వివరిస్తూ ఉన్న ఈ పాట ఆకట్టుకుంటుంది.

కాగా, ఈ పాటకు చంద్రబోస్‌ లిరిక్స్​ అందించారు. నల్గొండ గద్దర్‌ నరసన్న, కందుకూరి శంకర్‌బాబు, రేలారే గోపాల్‌ ఆలపించారు. భీమ్స్‌ సిసిరోలియో సంగీతం అందించారు. సంపత్ నంది తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా వచ్చే నెల 12న గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది.

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EGILI VARANGA SONG LYRICS
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