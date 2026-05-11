'ప్రేమ ఎప్పుడూ గొప్పగానే'- వైరలవుతున్న త్రిష ఇన్​స్టా పోస్ట్​

విజయ్​తో కలిసి పలు సందర్భాల్లో కలిసి కనిపించడంతో, డేటింగ్​లో ఉన్నారంటూ రూమర్లు- ఇప్పటి వరకు స్పందించని త్రిష- తాజాగా ఇన్​స్టాలో ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్ట్ పెట్టిన నటి

Trisha Latest Instagram Post (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 11, 2026 at 1:52 PM IST

Trisha Latest Instagram Post : తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రిగా స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్‌ ఆదివారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. చెన్నైలోని జవహర్​లాల్‌ నెహ్రూ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో ఈ కార్యక్రమం వైభవంగా జరిగింది. విజయ్ తల్లిదండ్రులు, సన్నిహితులు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు ఆ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. వారితో పాటుగా ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. అయితే విజయ్​ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత త్రిష పెట్టిన ఇన్​స్టా పోస్ట్​ వైరలయ్యింది.

ప్రేమ ఎప్పుడూ గట్టిగా వినిపిస్తుంది
విజయ్​ ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టాక త్రిష తన మొదటి పోస్ట్‌ను సోషల్ మీడియాలో షేర్​ చేశారు. విజయ్​ ప్రమాణ స్వీకారం చేసినపుడు త్రిష కట్టుకున్న సారీ ఫొటోలతో కూడిన ఆల్బమ్​ను పోస్ట్​​ చేసి "ప్రేమ ఎప్పుడూ గొప్పగానే వ్యక్తమవుతుంటుంది" అంటూ ఆ పోస్ట్​కు లవ్ ఎమోజీ యాడ్​ చేశారు. ఈ పోస్ట్​ ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో వైరలవుతోంది. ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో త్రిష సంప్రదాయ చీరకట్టులో ఈ వేడుకకు వచ్చారు.

సీ గ్రీన్ రంగు పట్టుచీర కట్టుకొని, దానికి మ్యాచింగ్‌గా క్రీమ్ కలర్ బ్లౌజ్ ధరించి కనిపించారు. మెడలో డైమండ్ నెక్లెస్, నుదుటిన చిన్న బొట్టు, తల్లో పూలు పెట్టుకొని, సింపుల్​గా మేకప్ వేసుకొని అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఇంకేముంది స్టేడియంలో వేలాది మంది ఉన్నప్పటికీ, కెమెరాలు మాత్రం ఆమెను చూపించడానికే పోటీ పడ్డాయి. విజయ్​ మాత్రం మిగతా రాజకీయ నాయకుల మాదిరిగా కాకుండా సూటు, బూటు ధరించి సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

డేటింగ్​లో ఉన్నారంటూ రూమర్లు
విజయ్ - త్రిష కలిసి పలు సినిమాల్లో నటించారు. అవి హిట్‌గా నిలవడమే కాకుండా ఇద్దరి కెరీర్‌ను మలుపుతిప్పాయి. తొలి సినిమా సమయంలోనే ఇద్దరూ మంచి స్నేహితులు అయ్యారు. ఇద్దరూ పలు సందర్భాల్లో కలిసి కనిపించడంతో, డేటింగ్​లో ఉన్నారంటూ రూమర్లొచ్చాయి. విజయ్ టీవీకే పార్టీ స్థాపించిన తర్వాత, రాజకీయ ప్రత్యర్థులు ఆయన్ను వ్యక్తిగతంగా విమర్శించే క్రమంలో త్రిష పేరు వాడటం హాట్ టాపిక్​గా మారింది. పలువురు సినీ ప్రముఖులు కూడా వీరి సంబంధంపై విమర్శలు చేశారు. స్వయంగా విజయ్ సతీమణి సంగీత తన భర్తకు ఓ సినీ నటితో ఎఫైర్ ఉందని ఆరోపించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.

నాయకత్వంపై నమ్మకంతో ఓట్లు వేసి
అలాంటి టైంలో చెన్నెలో జరిగిన ఓ ప్రొడ్యూసర్ కుమారుడి వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్​కి విజయ్ - త్రిష ఒకే కారులో కలిసి వెళ్లడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయినా సరే తమిళనాడు ప్రజలు విజయ్ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి వచ్చిన వార్తలను పట్టించుకోకుండా, ఆయన నాయకత్వంపై నమ్మకంతో ఓట్లు వేసి ముఖ్యమంత్రిని చేశారు. టీవీకే పార్టీకి 108 స్థానాలను అందించి రాష్ట్రంలో బలమైన పార్టీగా నిలబెట్టారు. ఇక, తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల రోజు (మే 4న) త్రిష 43వ పుట్టిన రోజు కావడంతో, ఆమె తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన విజయ్ ఇంటికి వెళ్లి అభినందించారు. ఇప్పుడు "సి.జోసెఫ్ విజేయ్ అనే నేను" అంటూ ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడాన్ని కూడా త్రిష ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు. విజయ్‌ ప్రమాణం చేస్తుండగా ఆమె కొంచెం భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

