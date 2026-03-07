సినిమాలను రాజకీయ ప్రచారానికి వాడుకుంటున్నారు- 'ది కేరళ స్టోరీ' పై రాహుల్ గాంధీ
కేరళలో మారియన్ కళాశాల విద్యార్థులతో మాట్లాడిన రాహుల్ గాంధీ - ఈ సందర్భంగా 'ది కేరళ స్టోరీ' పై కామెంట్స్
Published : March 7, 2026 at 11:14 AM IST
Rahul On Kerala Story 2: 'ది కేరళ స్టోరీ 2' చుట్టూ జరుగుతున్న వివాదంపై లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. 'ది కేరళ స్టోరీ 2' ప్రదర్శింపబడుతున్న థియేటర్లు ఖాళీగా కనిపిస్తున్నాయని, ఆ సినిమాను ఎవరూ చూడటం లేదన్నారు. సినిమాలను, మీడియాను కొందరు రాజకీయ ప్రచార సాధనాలుగా మార్చేశారని, తద్వారా సమాజంలో విభజన తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. కేరళలోని ఇడుక్కిలో మరియన్ కాలేజీ విద్యార్థులతో నిర్వహించిన ముఖాముఖిలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడారు. ఆ వీడియోను రాహుల్ గాంధీ తన సోషల్ మీ షేర్ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా 'ది కేరళ స్టోరీ' లాంటి సినిమాలను ప్రజల అభిప్రాయాలను ప్రభావితం చేయడానికి, రాజకీయ ప్రచారానికి వాడుతున్నారా అని ఒక విద్యార్థి అడగ్గా రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు. సినిమాలు, మీడియా ప్రజల మధ్య ఐక్యతను పెంచాలని, తప్ప, సమాజాన్ని చీల్చకూడదని పేర్కొన్నారు. కరుణ, ఐక్యత, ఒకరికొకరు అండగా నిలబడటమే నిజమైన కేరళ స్టోరీ అన్నారు.