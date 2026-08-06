ఫుల్ కాంపిటీషన్లోనూ నో ప్రమోషన్స్- DC మేకర్స్ పొరపాటు చేస్తున్నారా- అసలేంటీ స్ట్రాటజీ?
ప్రమోషన్స్ లేకుండా థియేటర్లో సైలెంట్గా రిలీజ్ కానున్న డీసీ - దీని ప్రభావం సినిమా రిజల్ట్పై పడనుందా?
Published : August 6, 2026 at 5:23 PM IST
Lokesh Kanagaraj DC : 'ఖైదీ', 'విక్రమ్', 'మాస్టర్','లియో' 'కూలీ' వంటి తదితర చిత్రాలతో కల్ట్ డైరెక్టర్గా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు లోకేశ్ కనగరాజ్. అయితే ఇప్పుడు ఆయన రూటు మార్చారు. డైరెక్టర్ నుంచి టర్న్ తీసుకుని హీరోగా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి 'డీసీ' సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. శుక్రవారం (ఆగస్టు 7) ఈ మూవీ పాన్ఇండియా స్థాయిలో రిలీజ్ కానుంది. కానీ రిలీజ్ విషయంలో మూవీటీమ్ ఏ ప్లానింగ్తో ముందుకెళ్తుందో ప్రేక్షకులకు అర్థం కావడం లేదు. ఎందుకంటే?
మేకర్స్ ప్లాన్ ఏంటి?
'డీసీ' చిత్రంతో లోకేశ్ కనగరాజ్ హీరోగా పరిచయం కానున్నారు. ఇందులో లోకేశ్కు జోడీగా వామికా గబ్బీ నటించారు. ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటి వరకూ విడుదలైన పాటలు, టీజర్, ట్రైలర్స్ ఇలా అన్నీ కూడా సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచేశాయి. అదే విధంగా ఇందులో 15 పాటలు ఉన్నట్లు మూవీటీమ్ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసి ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. అయితే ఇక్కడ వరకూ బాగానే ఉంది. కానీ, మూవీటీమ్ రిలీజ్ డేట్ లాక్ చేసిన తర్వాత మాత్రం ఎలాంటి ప్రమోషన్స్ చేయలేదు. కనీసం ప్రెస్మీట్ కూడా నిర్వహించలేదు. అంతేగాక రేపే సినిమా రిలీజ్ ఉన్నప్పటికీ ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా అంతా సైలెంట్గా ఉన్నారు. ఇవన్నీ చూస్తే అసలు మూవీటీమ్ ఏం ప్లాన్ చేస్తుంది? అనే సందేహం వస్తుంది.
Witness the Journey of Love, Heartbreak and Pain ❤️🩹 #DC From Tomorrow in theatres near you! #DC releasing worldwide August 7th@Dir_Lokesh @ArunMatheswaran @anirudhofficial #WamiqaGabbi @isanjkayy @mukesh_DOP @editor_prasanna @skannanartdir @PC_stunts @kabilanchelliah… pic.twitter.com/YQ5YwusKsT— Sun Pictures (@sunpictures) August 6, 2026
ఆడియెన్స్కు చేరుతుందా?
సినిమా ఔట్పుట్ ఎంత బాగా వచ్చినా, కంటెంట్ను ఆడియెన్స్కు చేరవేయడం అనేది మేకర్స్కు అతి పెద్ద టాస్క్. కానీ, ఈ మూవీ విషయంలో అలాంటివేవీ కనిపించడం లేదు. మేకర్స్ ప్రమోషన్స్ చేయకపోవడంతో ఈ సినిమా రేపు రిలీజ్ ఉందని మూవీ లవర్స్కు తప్పితే, సాధారణ ప్రేక్షకులకు తెలిసే అవకాశం లేదు. ఇది ఓపెనింగ్ వీకెండ్ కలెక్షన్లపై ప్రభావం చూపే ఛాన్స్ ఉంది.
ఫుల్ కాంపిటీషన్
ఈ వీకెండ్లో డీసీకి బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫుల్ కాంపిటీషన్ ఎదురుకానుంది. తెలుగులో వరుణ్తేజ్ నటించిన కొరియన్ కనగరాజు కూడా అదే రోజు రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమాపై మేకర్స్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు. అయినప్పటికీ ప్రమోషన్స్లో దూసుకుపోతున్నారు. ఇప్పటికే ఇంటర్వ్యూలు, ఆన్లైన్లో టాలీవుడ్ హీరోలతో ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారు. అలా సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో బజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు. మరోవైపు, కేజేక్యూ సినిమా కూడా రేపే విడుదలవుతుంది. ఇంతటి కాంపిటీషన్ను ఉన్నప్పుడు కేవలం లోకేశ్కు తెలుగులో ఉన్న ఇమేజ్తోనే డీసీ గట్టెక్కుతుందా? అంటే చెప్పలేం!
The wait is over!🔥 The world of guns and roses begins tomorrow in theatres near you.🌹🔫 #DC#DC releasing worldwide August 7th@Dir_Lokesh @ArunMatheswaran @anirudhofficial #WamiqaGabbi @isanjkayy @mukesh_DOP @editor_prasanna @skannanartdir @PC_stunts @kabilanchelliah… pic.twitter.com/hQrOnJdmU7— Sun Pictures (@sunpictures) August 6, 2026
సైలెంట్గా వస్తున్నారా?
తమ కంటెంట్పై కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారా? అనేది కూడా ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం. కంటెంట్పై నమ్మకంతో ఎలాంటి ప్రమోషన్స్ లేకుండా సైలెంట్గా వచ్చి ఆడియెన్స్ను సర్ప్రైజ్ చేయాలని భావిస్తున్నారా? అనే భావనా ఉంది. అంచనాలు లేకుండా వచ్చిన సినిమాలు బ్లాక్బస్టర్ హిట్ కొట్టిన సందర్భాలు గతంలో చాలానే ఉన్నాయి. గతేడాది మలయాళ కొత్త లోక సినిమా ఆ కోవకు చెందినదే. అందుకే మూవీటీమ్ దీనిపై ఉన్న నమ్మకంతోనే ఎటువంటి ప్రమోషన్స్ చేయలేదా? ఒకవేళ డీసీ మేకర్స్ కూడా అలాగే ఆలోచిస్తుంటే, ఎంతమేరకు ఈ చిత్రం ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి!
ఈ చిత్రాన్ని సన్పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధిమారన్ నిర్మించారు. అరుణ్ మాథేశ్వరన్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ దీనికి సంగీతం అందించారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళంతో పాటు హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.
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