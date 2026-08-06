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ఫుల్ కాంపిటీషన్​లోనూ నో ప్రమోషన్స్- DC మేకర్స్ పొరపాటు చేస్తున్నారా- అసలేంటీ స్ట్రాటజీ?

ప్రమోషన్స్ లేకుండా థియేటర్లో సైలెంట్​గా రిలీజ్ కానున్న డీసీ - దీని ప్రభావం సినిమా రిజల్ట్​పై పడనుందా?

Lokesh DC
Lokesh DC (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 6, 2026 at 5:23 PM IST

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Lokesh Kanagaraj DC : 'ఖైదీ', 'విక్రమ్', 'మాస్టర్','లియో' 'కూలీ' వంటి తదితర చిత్రాలతో కల్ట్ డైరెక్టర్​గా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు లోకేశ్ కనగరాజ్. అయితే ఇప్పుడు ఆయన రూటు మార్చారు. డైరెక్టర్ నుంచి టర్న్ తీసుకుని హీరోగా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి 'డీసీ' సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. శుక్రవారం (ఆగస్టు 7) ఈ మూవీ పాన్ఇండియా స్థాయిలో రిలీజ్ కానుంది. కానీ రిలీజ్ విషయంలో మూవీటీమ్ ఏ ప్లానింగ్​తో ముందుకెళ్తుందో ప్రేక్షకులకు అర్థం కావడం లేదు. ఎందుకంటే?

మేకర్స్ ప్లాన్ ఏంటి?
'డీసీ' చిత్రంతో లోకేశ్ కనగరాజ్ హీరోగా పరిచయం కానున్నారు. ఇందులో లోకేశ్​కు జోడీగా వామికా గబ్బీ నటించారు. ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటి వరకూ విడుదలైన పాటలు, టీజర్, ట్రైలర్స్ ఇలా అన్నీ కూడా సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచేశాయి. అదే విధంగా ఇందులో 15 పాటలు ఉన్నట్లు మూవీటీమ్ అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేసి ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. అయితే ఇక్కడ వరకూ బాగానే ఉంది. కానీ, మూవీటీమ్ రిలీజ్ డేట్​ లాక్​ చేసిన తర్వాత మాత్రం ఎలాంటి ప్రమోషన్స్ చేయలేదు. కనీసం ప్రెస్​మీట్ కూడా నిర్వహించలేదు. అంతేగాక రేపే సినిమా రిలీజ్ ఉన్నప్పటికీ ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా అంతా సైలెంట్​గా ఉన్నారు. ఇవన్నీ చూస్తే అసలు మూవీటీమ్ ఏం ప్లాన్ చేస్తుంది? అనే సందేహం వస్తుంది.

ఆడియెన్స్​కు చేరుతుందా?
సినిమా ఔట్​పుట్ ఎంత బాగా వచ్చినా, కంటెంట్​ను ఆడియెన్స్​కు చేరవేయడం అనేది మేకర్స్​కు అతి పెద్ద టాస్క్. కానీ, ఈ మూవీ విషయంలో అలాంటివేవీ కనిపించడం లేదు. మేకర్స్ ప్రమోషన్స్ చేయకపోవడంతో ఈ సినిమా రేపు రిలీజ్ ఉందని మూవీ లవర్స్​కు తప్పితే, సాధారణ ప్రేక్షకులకు తెలిసే అవకాశం లేదు. ఇది ఓపెనింగ్ వీకెండ్ కలెక్షన్లపై ప్రభావం చూపే ఛాన్స్ ఉంది.

ఫుల్ కాంపిటీషన్
ఈ వీకెండ్​లో డీసీకి బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫుల్ కాంపిటీషన్ ఎదురుకానుంది. తెలుగులో వరుణ్​తేజ్ నటించిన కొరియన్ కనగరాజు కూడా అదే రోజు రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమాపై మేకర్స్ కాన్ఫిడెంట్​గా ఉన్నారు. అయినప్పటికీ ప్రమోషన్స్​లో దూసుకుపోతున్నారు. ఇప్పటికే ఇంటర్వ్యూలు, ఆన్​లైన్​లో టాలీవుడ్ హీరోలతో ప్రమోషన్స్​ చేస్తున్నారు. అలా సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో బజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు. మరోవైపు, కేజేక్యూ సినిమా కూడా రేపే విడుదలవుతుంది. ఇంతటి కాంపిటీషన్​ను ఉన్నప్పుడు కేవలం లోకేశ్​కు తెలుగులో ఉన్న ఇమేజ్​తోనే డీసీ గట్టెక్కుతుందా? అంటే చెప్పలేం!

సైలెంట్​గా వస్తున్నారా?
తమ కంటెంట్​పై కాన్ఫిడెంట్​గా ఉన్నారా? అనేది కూడా ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం. కంటెంట్​పై నమ్మకంతో ఎలాంటి ప్రమోషన్స్ లేకుండా సైలెంట్​గా వచ్చి ఆడియెన్స్​ను సర్​ప్రైజ్ చేయాలని భావిస్తున్నారా? అనే భావనా ఉంది. అంచనాలు లేకుండా వచ్చిన సినిమాలు బ్లాక్​బస్టర్ హిట్ కొట్టిన సందర్భాలు గతంలో చాలానే ఉన్నాయి. గతేడాది మలయాళ కొత్త లోక సినిమా ఆ కోవకు చెందినదే. అందుకే మూవీటీమ్​ దీనిపై ఉన్న నమ్మకంతోనే ఎటువంటి ప్రమోషన్స్ చేయలేదా? ఒకవేళ డీసీ మేకర్స్ కూడా అలాగే ఆలోచిస్తుంటే, ఎంతమేరకు ఈ చిత్రం ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి!

ఈ చిత్రాన్ని సన్​పిక్చర్స్ బ్యానర్​పై కళానిధిమారన్ నిర్మించారు. అరుణ్ మాథేశ్వరన్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ దీనికి సంగీతం అందించారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళంతో పాటు హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది.

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