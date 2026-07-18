LIVE : జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రకటన- ఉత్తమ నటుడిగా మమ్మూట్టి
Published : July 18, 2026 at 5:57 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 6:21 PM IST
National Film Awards 2026 LIVE : 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తోంది. దిల్లీలోని నేషనల్ మీడియా సెంటర్లో కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ ఈ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల విజేతలను అనౌన్స్ చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి లైవ్ అప్డేట్లు మీ కోసం!
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బెస్ట్ చైల్డ్ సినిమాగా '35 చిన్నకథ కాదు' ఎంపికైంది. తెలుగులో కల్కి సినిమాకు బెస్ట్ పాపులర్ అవార్డు వచ్చింది. తమిళ్ నుంచి కెప్టెన్ మిల్లర్కు ఉత్తమ జాతీయ సమైక్యతా చిత్రం అవార్డు వరించింది. ఉత్తమ దర్శకుడిగా రాజ్కుమార్ పెరియస్వామి (అమరన్) ఎంపికైయ్యారు.
ఉత్తమ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా '35 చిన్నకథ కాదు' సినిమాలో నటించిన అరుణ్ వేద్ పొతులకు పురస్కారం దక్కింది. తమిళ్ నుంచి సపోర్టింగ్ రోల్ విభాగంలో తెలుగు నుంచి లో సచన నమిదాస్కు మహారాజ సినిమా నుంచి అవార్డు దక్కింది. ఉత్తమ నటి అవార్డు యామి గౌతమికి దక్కింది. ఆర్టికల్ 370 సినిమాలో ఆమె నటనకుగానూ ఈ అవార్డు దక్కింది. ఉత్తమ నటుడిగా కార్తిక్ ఆర్యన్ (చందు ఛాంపియన్) సినిమాకు దక్కింది. అలాగే భ్రమయుగం నుంచి మమ్మూట్టికి ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు దక్కింది.
బెస్ట్ డైలాగ్స్గా లక్కీ భాస్కర్ ఎంపికైంది. ఇందుకుగానూ దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరీకి, ఇక పుష్ప 2కు సుకుమార్కు బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే అవార్డు దక్కింది. మళయాలం భ్రమయుగం సినిమాకు బెస్ట్ సినిమాటోగ్రఫీ అవార్డు దక్కింది.
బెస్ట్ మేకప్ అవార్డ్ కమిటి కుర్రాళ్లు నుంచి పి రవి కుమార్కు దక్కింది. అలాగే కాస్యూమ్ డిజైనర్గా దీప్తీ నూర్, శీతల్ శర్మ (పుష్ప 2)కు, ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్ విభాగంలో కల్కి 2కు అవార్డు దక్కింది. ఈ సినమాకు నితిన్ చౌదరి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా వ్యవహరించారు.
కొణిదెల నిహారిక నిర్మించిన కమిటీ కుర్రాళ్లు సినిమాకు తెలుగు నుంచి ఉత్తమ చిత్రంగా అవార్డు దక్కింది. అలాగే తమిళం నుంచి ధనుశ్ హీరోగా రాయన్కు అవార్డు దక్కింది. మళయాలం నుంచి ఫెమినిస్ట్ ఫాతిమా, కన్నడ నుంచి మిథియా, హిందీలో శ్రీకాంత్ సినిమాలకు అవార్డులు దక్కాయి.
నాన్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ కేటగిరీ
- బెస్ట్ ఫిల్మ్ క్రిటిక్- సంజీవ్ శ్రీవాస్తవ (హిందీ)
- బెస్ట్ స్క్రిప్ట్ - ఒబుర్ క్లౌడ్స్ (హిందీ - కశ్మీరి)
- బెస్ట్ వాయిస్ ఓవర్ - ఓ టేల్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్స్ (ఇంగ్లిష్)
- బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ - శివపాల్ సింగ్ (మరాఠీ)
- బెస్ట్ సౌండ్ డిజైన్ - బ్లూ (తమిళ్)
- బెస్ట్ సినిమాటోగ్రఫీ - లైఫ్ ఇన్ లూమ్ (ఎడ్మండ్ రాసన్)
- బెస్ట్ డైరెక్షన్ - స్టాట్యూ ఆఫ్ యునిటీ (హిందీ)
- బెస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ (కనీసం 30 ని)- హమ్సఫర్ (మరాఠీ)
- బెస్ట్ ఆర్ట్స్- కల్చర్ ఫిల్మ్- మై నిద (హిందీ)
- బెస్ట్ హిస్టారికల్ ఫిల్మ్ - కకోరి (హిందీ)