'ఈవెంట్కు రాకుంటే నెక్ట్స్ మూవీని నెగిటివ్ చేస్తామన్నారు- భయపడి వెళ్లాల్సి వచ్చింది'- లిటిల్ హార్ట్స్ మౌళి సెన్సేషనల్ కామెంట్స్
లిటిల్ హార్ట్స్ సినిమా తర్వాత ఓ మీడియా ఛానల్ బెదిరించిందని మౌళి షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. దీనికి తాను చాలా భయపడ్డానని, ఆ భయంతోనే వెళ్లానని వెల్లడించారు.
Published : October 22, 2026 at 8:15 AM IST
Little Hearts Hero Mouli Shocking Comments : ఒక సినిమా విజయం సాధిస్తే సాధారణంగా ఏ హీరోకైనా పేరు, ప్రశంసలు వస్తాయి. అయితే అదే సమయంలో కొన్ని ట్రోల్స్, నెగిటివిటీ కూడా ఎదురుకావచ్చు. కానీ ఈ రెండూ కాకుండా మూవీ సక్సెస్ను ఎంజాయ్ చేయాల్సిన సమయంలో ఓ మీడియా ఛానెల్ నుంచి తనకు బెదిరింపులు ఎదురయ్యాయని యూట్యూబర్, లిటిల్ హార్ట్స్ హీరో మౌళి అన్నారు. బుధవారం తన' దొంగ నా కొడుకు' మూవీ టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో మాట్లాడుతూ ఆ విషయాలను మౌళి షేర్ చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం మౌళి చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారాయి.
బ్లాక్మెయిల్ చేశారు - నేను చాలా భయపడ్డాను: మౌళి
'లిటిల్ హార్ట్స్' సినిమా సక్సెస్ తర్వాత మౌళిని ఓ న్యూస్ ఛానల్ ఇంటర్వ్యూకు ఆహ్వానించిందని ఆయన తెలిపారు. అయితే ఆ సమయంలో తనకు ఆరోగ్యం బాగోలేకపోవడంతో వెళ్లలేనని సున్నితంగా తిరస్కరించినట్లు చెప్పారు. కానీ ఆ ఈవెంట్కు కార్యక్రమానికి రాకపోతే తన భవిష్యత్తు సినిమాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని, పరిశ్రమలో ముందుకు వెళ్లకుండా చేస్తామని బ్లాక్మెయిల్ చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో భయపడి అక్కడికి వెళ్లినట్లు తెలిపారు. 'నన్ను భయపెడితే నేను లొంగిపోతానని, నేనేమీ చేయలేనని వారు భావించారు. అది నిజమే, నేను చాలా భయపడ్డాను. ఆ భయంతోనే వారి కార్యక్రమానికి హాజరయ్యాను' అని ఈ సందర్భంగా మౌళి పేర్కొన్నారు.
అదే విధంగా తనకు ఎలాంటి సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదని, కేవలం టాలెంట్ను నమ్ముకుని ఇండస్ట్రీకి వచ్చానని మౌళి వెల్లడించారు. నేను ఒకవేళ ఒక పెద్ద స్టార్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాడినైతే నాతో ఇలా ప్రవర్తించేవారా? వీడేం చేయగలడు అనే చులకన భావనతోనే నా పట్ల అలా ప్రవర్తించారు' అని మౌళి ఎమోషనల్ అయ్యారు. అంతేకాకుండా గతేడాది నుంచి తాను ఎంతో ద్వేషాన్ని, అసూయను, ఎదుర్కొన్నానని మౌళి అన్నారు. కానీ తన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి, ఇండస్ట్రీలో నిలదొక్కుకోవడానికి ఇలాంటి వాటిని భరిస్తూనే లైఫ్లో ముందుకు సాగుతానని మౌళి స్పష్టం చేశారు.
నవంబరు 13న రానున్న దొంగ నా కొడుకు
మరోవైపు, దొంగ నా కొడుకు సినిమా విషయానికొస్తే లిటిల్ హార్ట్స్ సక్సెస్ తర్వాత మౌళి చేస్తున్న రెండో చిత్రమిది. ఇందులో మౌళికి జోడీగా సుస్మితా శెట్టి నటిస్తున్నారు. దీని టీజర్ను గమనిస్తే ఇది వైజాగ్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే వినోదాత్మక చిత్రంగా కనిపిస్తోంది. ఇందులో మౌళి తనదైన కామెడీ టైమింగ్, బాడీ లాంగ్వేజ్తో ఆడియెన్స్ను నవ్వించే విధంగా టీజర్ ఉంది. ఇతర నటీనటులైన అలీ, రఘబాబు తదిరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. దీనికి శ్రీను కంబాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అగ్ర నిర్మా ణ సంస్థ మైత్రీమూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం నవంబర్ 13న రిలీజ్ కానుంది.
పెరిగిన మౌళి రెమ్యునరేషన్!
యూట్యూబ్ ద్వారా ఫేమస్ అయిన మౌళి, లిటిల్ హార్ట్స్ సినిమాతో ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరయ్యారు. యువతను ఆకట్టుకునే ఫన్నీ డైలాగ్స్, కామిక్ టైమింగ్తో మౌళి లిటిల్ హార్ట్స్తో సత్తా చాటారు. ఈ సినిమాతో మౌళికి మంచి క్రేజ్ వచ్చింది. లిటిల్ హార్ట్స్కు మౌళి రూ. 10 లక్షల వరకు రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ సినిమా సక్సెస్తో ఆ తరువాత మౌళి చేస్తున్న దొంగ నా కొడుకు మూవీకి రెమ్యునరేషన్ ఎక్కువగా పెంచినట్లు తెలుస్తోంది. రూ. కోటి వరకు తీసుకున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. లిటిల్ హార్ట్స్తో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న మౌళి దొంగ నా కొడుకుతో ఏ స్థాయి విజయాన్ని అందుకుంటారో వేచి చూడాలి.
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