సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ ఫైట్- బరిలో 7 సినిమాలు - ఎవరైనా కాంప్రమైజ్ అవుతారా?

ప్రేక్షకులను అలరించడానికి రెడీ అవుతున్న సంక్రాంతి సినిమాలు- పోటీలో ఏకంగా 7 చిత్రాలు- దేనికెక్కువ హైప్ ఉందంటే?

Upcoming Movies For Sankranthi 2026
Upcoming Movies For Sankranthi 2026 (Movie poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 24, 2025 at 3:41 PM IST

3 Min Read
Sankranthi Movies 2026 : ప్రతి సంవత్సరంలాగానే ఈసారీ సంక్రాంతికి బాక్సాఫీస్ వద్ద సినిమాల జోరు ఉండనుంది. నువ్వా నేనా అంటూ పోటాపోటీగా తెలుగు సినిమాలతో సహా పలు డబ్బింగ్​ చిత్రాలు కూడా బరిలోకి దిగబోతున్నాయి. కథానాయకులు ప్రభాస్​, చిరంజీవి సినిమాలతో పాటు యువ హీరోలు నవీన్​ పొలిశెట్టి, శర్వానంద్​ చిత్రాలు వరుసగా థియేటర్లలోకి రానున్నాయి. సంక్రాంతి సందర్భంగా ప్రేక్షకులను అలరించటానికి విభిన్న కథలతో దర్శకులు రెడీగా అయ్యారు. కానీ విడుదలయ్యే చిత్రాలు ఈసారి ఎక్కువగా ఉండడంతో పోటీ తీవ్రమైంది. దీంతో చెప్పినట్లే అన్ని సినిమాలు సంక్రాంతికి వచ్చేస్తాయా? లేదంటే పోస్ట్ పోన్​ చేసుకుంటాయా అనేది ఆసక్తిగా ఉంది. ఇప్పటికైతే సంక్రాంతి రేస్​లో ఉన్న సినిమాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!

ది రాజా సాబ్ : పాన్​ ఇండియా స్టార్​ ప్రభాస్​ నటిస్తున్న హారర్​ మూవీ 'ది రాజా సాబ్'​ జనవరి 9న థియేటర్లోకి రాబోతుంది. డైరెక్టర్​ మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో నిధి అగర్వాల్​, మాళవిక మోహనన్, రిద్ధి కుమార్ ​మెయిన్​ రోల్​లో కనిపించనున్నారు. జనవరి 08న ప్రీమియర్లు కూడా ఉండనున్నాయి.

157వ సినిమాతో మెగాస్టార్ ​: దర్శకుడు అనిల్​ రావిపూడి- మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'మన శంకర వరప్రసాద్​ గారు'. ఈ సినిమాలో నయనతార ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. కాగా ఈ చిత్రం జనవరి 12న విడుదల కానుంది.

'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' తో రవితేజ : రవితేజ హీరోగా కిశోర్​ తిరుమల దర్శకత్వంలో రాబోతున్న సినిమా 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'. ఇందులో హీరోయిన్లు​గా ఆషికా రంగనాథ్​, డింపుల్​ హయతీ అలరించబోతున్నారు. కాగా ఈ సినిమా జనవరి 13న విడుదల కానుంది.

ఒకేరోజు పోటీగా యువహీరోలు: డైరెక్టర్​ కల్యాణ్​ శంకర్​ దర్శకత్వంలో నవీన్​ పొలిశెట్టి తన నటనతో మరోసారి ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించడానికి 'అనగనగా ఒక రాజు' చిత్రంతో జనవరి 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. దీంట్లో నవీన్​ పొలిశెట్టికి జంటగా మీనాక్షి చౌదరి నటిస్తున్నారు. మరోవైపు, యంగ్ ​హీరో శర్వానంద్​ - సంయుక్త, సాక్షి వైద్య ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం 'నారి నారి నడుమ మురారి'. దీనిని రామ్​ అబ్బరాజు తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీ జనవరి 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

విడుదల వరుసలో డబ్బింగ్​ చిత్రాలు : ఈ చిత్రాలతో పాటుగా పలు డబ్బింగ్​ సినిమాలు సంక్రాంతి కానుకగా తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. తమిళ అగ్ర కథానాయకుడు​ దళపతి విజయ్​ సినిమా 'జననాయకుడు'​ జనవరి 9న విడుదల కానుంది. దీనిని దర్శకుడు హెచ్​. వినోద్​ తెరకెక్కిస్తున్నారు. విజయ్​కు​ జోడిగా పూజ హెగ్డే అలరించనున్నారు.

పరాశక్తి - తమిళ హీరో​ శివకార్తికేయన్​ - దర్శకుడు సుధా కొంగర కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'పరాశక్తి'. దీంట్లో హీరోయిన్​ శ్రీలీల ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం మొదట జనవరి 14న విడుదల తేదీని ఖరారు చేసినప్పటికి దానిని రీషెడ్యూల్​ చేశారు. ముందుగా చెప్పిన దాని కంటే ముందే, జనవరి 10న రిలీజ్​ చేయనున్నారు.

ఏ సినిమాకు ఫుల్​ హైప్​ దక్కనుంది? : ఇలా చూసుకుంటూ పోతే సంక్రాంతికి బాక్సాఫీస్​ వద్ద 7 సినిమాలు పోటిపడనున్నాయి. దీంతో థియేటర్ అడ్వెస్ట్​మెంట్ కష్టంగానే ఉంటుంది. అందుకే ఏ సినిమా అయినా వాయిదా పడుతుందా? లేదా అందరూ ఇప్పటికే చెప్పిన తేదీల్లోనే వాస్తారా అనేది ఇంకొన్ని రోజుల్లో క్లారిటీ వస్తుంది. కామెడీ హారర్​గా తెరకెక్కిన ది రాజా సాబ్​ చిత్రానికి ఈ సంక్రాంతి హైప్ ఎక్కువగా ఉంది. ఇందులో ప్రభాస్​ సరికొత్త యాంగిల్​లో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా కోసం ఆయన అభిమానులు ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్నారు.

అలాగే చిరంజీవి నటిస్తున్న మన వరశంకర వరప్రసాద్​ గారు చిత్రంలోని సాంగ్స్​ ఇప్పటికే ఆడియెన్స్​ను ఆకట్టుకున్నాయి. దీనితోపాటుగా భర్తమహాశయులకు విజ్ఞప్తి, అనగనగా ఒక రాజు, నారి నారి నడుమ మూరారి సినిమాలు పోటిగా ఉన్నందున థియేటర్లలో సినీప్రియుల్ని ఏ సినిమా మెప్పిస్తుందో చూడాలి!

