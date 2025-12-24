సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ ఫైట్- బరిలో 7 సినిమాలు - ఎవరైనా కాంప్రమైజ్ అవుతారా?
Published : December 24, 2025 at 3:41 PM IST
Sankranthi Movies 2026 : ప్రతి సంవత్సరంలాగానే ఈసారీ సంక్రాంతికి బాక్సాఫీస్ వద్ద సినిమాల జోరు ఉండనుంది. నువ్వా నేనా అంటూ పోటాపోటీగా తెలుగు సినిమాలతో సహా పలు డబ్బింగ్ చిత్రాలు కూడా బరిలోకి దిగబోతున్నాయి. కథానాయకులు ప్రభాస్, చిరంజీవి సినిమాలతో పాటు యువ హీరోలు నవీన్ పొలిశెట్టి, శర్వానంద్ చిత్రాలు వరుసగా థియేటర్లలోకి రానున్నాయి. సంక్రాంతి సందర్భంగా ప్రేక్షకులను అలరించటానికి విభిన్న కథలతో దర్శకులు రెడీగా అయ్యారు. కానీ విడుదలయ్యే చిత్రాలు ఈసారి ఎక్కువగా ఉండడంతో పోటీ తీవ్రమైంది. దీంతో చెప్పినట్లే అన్ని సినిమాలు సంక్రాంతికి వచ్చేస్తాయా? లేదంటే పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటాయా అనేది ఆసక్తిగా ఉంది. ఇప్పటికైతే సంక్రాంతి రేస్లో ఉన్న సినిమాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!
ది రాజా సాబ్ : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న హారర్ మూవీ 'ది రాజా సాబ్' జనవరి 9న థియేటర్లోకి రాబోతుంది. డైరెక్టర్ మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ధి కుమార్ మెయిన్ రోల్లో కనిపించనున్నారు. జనవరి 08న ప్రీమియర్లు కూడా ఉండనున్నాయి.
157వ సినిమాతో మెగాస్టార్ : దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి- మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'. ఈ సినిమాలో నయనతార ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. కాగా ఈ చిత్రం జనవరి 12న విడుదల కానుంది.
'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' తో రవితేజ : రవితేజ హీరోగా కిశోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో రాబోతున్న సినిమా 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'. ఇందులో హీరోయిన్లుగా ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతీ అలరించబోతున్నారు. కాగా ఈ సినిమా జనవరి 13న విడుదల కానుంది.
ఒకేరోజు పోటీగా యువహీరోలు: డైరెక్టర్ కల్యాణ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో నవీన్ పొలిశెట్టి తన నటనతో మరోసారి ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించడానికి 'అనగనగా ఒక రాజు' చిత్రంతో జనవరి 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. దీంట్లో నవీన్ పొలిశెట్టికి జంటగా మీనాక్షి చౌదరి నటిస్తున్నారు. మరోవైపు, యంగ్ హీరో శర్వానంద్ - సంయుక్త, సాక్షి వైద్య ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం 'నారి నారి నడుమ మురారి'. దీనిని రామ్ అబ్బరాజు తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీ జనవరి 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
విడుదల వరుసలో డబ్బింగ్ చిత్రాలు : ఈ చిత్రాలతో పాటుగా పలు డబ్బింగ్ సినిమాలు సంక్రాంతి కానుకగా తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. తమిళ అగ్ర కథానాయకుడు దళపతి విజయ్ సినిమా 'జననాయకుడు' జనవరి 9న విడుదల కానుంది. దీనిని దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. విజయ్కు జోడిగా పూజ హెగ్డే అలరించనున్నారు.
పరాశక్తి - తమిళ హీరో శివకార్తికేయన్ - దర్శకుడు సుధా కొంగర కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'పరాశక్తి'. దీంట్లో హీరోయిన్ శ్రీలీల ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం మొదట జనవరి 14న విడుదల తేదీని ఖరారు చేసినప్పటికి దానిని రీషెడ్యూల్ చేశారు. ముందుగా చెప్పిన దాని కంటే ముందే, జనవరి 10న రిలీజ్ చేయనున్నారు.
ఏ సినిమాకు ఫుల్ హైప్ దక్కనుంది? : ఇలా చూసుకుంటూ పోతే సంక్రాంతికి బాక్సాఫీస్ వద్ద 7 సినిమాలు పోటిపడనున్నాయి. దీంతో థియేటర్ అడ్వెస్ట్మెంట్ కష్టంగానే ఉంటుంది. అందుకే ఏ సినిమా అయినా వాయిదా పడుతుందా? లేదా అందరూ ఇప్పటికే చెప్పిన తేదీల్లోనే వాస్తారా అనేది ఇంకొన్ని రోజుల్లో క్లారిటీ వస్తుంది. కామెడీ హారర్గా తెరకెక్కిన ది రాజా సాబ్ చిత్రానికి ఈ సంక్రాంతి హైప్ ఎక్కువగా ఉంది. ఇందులో ప్రభాస్ సరికొత్త యాంగిల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా కోసం ఆయన అభిమానులు ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్నారు.
అలాగే చిరంజీవి నటిస్తున్న మన వరశంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రంలోని సాంగ్స్ ఇప్పటికే ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకున్నాయి. దీనితోపాటుగా భర్తమహాశయులకు విజ్ఞప్తి, అనగనగా ఒక రాజు, నారి నారి నడుమ మూరారి సినిమాలు పోటిగా ఉన్నందున థియేటర్లలో సినీప్రియుల్ని ఏ సినిమా మెప్పిస్తుందో చూడాలి!
