వెండితెర 'రామాయణం'- తెలుగు సినీ శ్రీరామచంద్రులు వీళ్లే!
2026 శ్రీరామనవమి- వెండితెరపై శ్రీరాముడిగా కనిపించిన తెలుగు నటులు- అక్కినేని నుంచి ప్రభాస్ వరకు
Published : March 27, 2026 at 10:36 AM IST|
Updated : March 27, 2026 at 10:42 AM IST
Telugu Heros As Lord Sri Rama : రామకథ మధురం, రామచరిత అద్భుతం, రామచంద్రుడి జీవితం ఆదర్శప్రాయం. భారతీయ ఇతిహాస గాథ, రామాయణానికి ఉన్న స్థానం ఉన్నతమైనది. అంతటి మహోన్నతమైన రామాయణ నేపథ్యంలో తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో తెరకెక్కిన సినిమాలు చాలానే ఉన్నాయి. 'రామాయణం' అనగానే అందరికీ గుర్తుకువచ్చేది 'మర్యాదాపురుషోత్తముడే'. అలాంటి మహోన్నతమైన శ్రీరాముడి పాత్రలో ఒదిగిపోయి వెండితెరకు వన్నె తెచ్చిన నటులెందరో! వారిలో కొందరిని ఈరోజు 'శ్రీ రామనవమి' సందర్భంగా గుర్తు చేసుకుందాం.
నందమూరి తారక రామారావు
శ్రీరాముడు, శ్రీకృష్ణుడు పాత్రలంటే తెలుగు ప్రేక్షకులకు టక్కున గుర్తొచ్చే పేరు నటసార్వభౌములు నందమూరి తారక రామారావు. ఆయన శ్రీరాముడి పాత్రలో అనేక సినిమాలు చేశారు. అందులో మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టిన చిత్రం 'లవకుశ' (1963). సి.పుల్లయ్య, సి ఎన్.రావు గారి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమా అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. అంతేకాకుండా వెండితెరకు తొలి తెలుగు కలర్ మువీ (రంగుల చిత్రం)గా చరిత్రలో నిలిచింది.
నటసామ్రాట్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు
నటసామ్రాట్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు కథానాయకుడిగా జి.బలరామయ్యగారి దర్శకత్వంలో నటించిన తొలి చిత్రం 'శ్రీ సీతారామ జననం' (1944). కథానాయకుడిగా నటించిన తొలి చిత్రంలోనే శ్రీరాముడి పాత్ర ద్వారా అందరికి పరిచయం అయిన ఘనత కూడా ఏఎన్నార్దే. ఈ చిత్రంలో ఆయన పాత్రకి సంబంధించిన పద్యాలన్నీ ఆయనే స్వయంగా గాత్రం చేయడం మరో విశేషం.
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా గుర్తుంది కదా! 1974 సంవత్సరంలో విడుదలైన అల్లూరి సీతారామరాజు బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్టయ్యింది. ఈ సినిమాలో చివరిగా బ్రిటీష్ వారు తుపాకితో కాల్చే సన్నివేశంలో ఒక చిన్న సీన్లో కృష్ణ శ్రీరాముడిగా కనిపించారు.
'సంపూర్ణ రామాయణం'లో శోభన్ బాబు
తెలుగు చలన భక్తి చిత్రం 'సంపూర్ణ రామాయణం' 1972 విడుదలైంది. దర్శకుడు బాపు (సత్తిరాజు వెంకట లక్ష్మీనారాయణ) ఈ చిత్రంలో ఉప్పు శోభన్ బాబు చంద్రకళ, సీతారాములుగా ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి సంగీతం కె.వి. మహదేవన్ అందించారు.
కాంతారావు
కాంతారావు కత్తిపట్టి యుద్ధం చేయడమే కాదు బాణం పట్టి శ్రీరాముడిగా నటించిన చిత్రం 'వీరాంజనేయ'. 1968లో కమలాకర కామేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో అర్జా జనార్ధన రావు, కాంతారావు, అంజలీదేవి, ఎస్.వి.రంగారావు, జగ్గయ్య, కాంచన ముఖ్య తారాగణం నటించారు. సంగీతం సాలూరి రాజేశ్వరరావు అందించారు.
శ్రీకాంత్
నటుడు శ్రీకాంత్ కూడా శ్రీరాముడిగా అతిథి పాత్రలో నటించిన చిత్రం దేవుళ్లు. ఈ చిత్రం 2000లో కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో విడుదలైన ఒక భక్తి రసాత్మక చిత్రం. ఇందులో పృథ్వీరాజ్, రాశి ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. వందేమాతరం శ్రీనివాస్ సంగీతం అందించారు.
శ్రీరామదాసు
దర్శకేంద్రుడు కే రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో 2006లో వచ్చిన చిత్రం 'శ్రీరామదాసు'. ఇందులో నటుడు సుమన్ శ్రీరాముడి పాత్రలో కనిపిస్తారు. అక్కినేని నాగార్జున రామదాసు పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. అప్పట్లో ఈ చిత్రం మంచి ప్రేక్షకాదరణ పొందింది. తెలుగు వాగ్గేయకారుడు భక్త రామదాసు జీవితం ఆధారంగా ఈ సినిమా తీశారు. ఎం. ఎం. కీరవాణి సంగీతాన్నిందించారు.
నందమూరి బాలకృష్ణ
రామాయణంపై వచ్చిన మరో వెండితెర దృశ్యకావ్యం 'శ్రీరామరాజ్యం'. అలనాటి ఎన్టీఆర్ 'లవకుశ' సినిమామాకు రీమేక్గా దర్శకుడు బాపు ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాలో నందమూరి బాలకృష్ణ శ్రీరాముడిగా కనిపించారు. సీతగా నయనతార నటించి గొప్పగొప్పవారి ప్రశంసలు పొందారు.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్
1997లో గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో పౌరాణిక చిత్రం రామాయణం. 3000 మంది బాలనటీనటులు నటించిన ఈ చిత్రంతో నందమూరి హరికృష్ణ కుమారుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ శ్రీరాముడి పాత్రలో నటించి అందరిని మెప్పించారు. స్మిత మాధవ్ అనే బాలనటి సీత పాత్రలో చక్కగా ఒదిగిపోయింది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు ఉత్తమ బాలనటుడిగా నంది అవార్డుడును తెచ్చిపెట్టిన తొలిచిత్రం ఇదే. అప్పటికి ఆయన వయస్సు 14 సంవత్సారాలే.
ఆదిపురుష్
2023లో రామాయణ ఇతిహాస గాథ ఆధారంగా పౌరాణిక నేపథ్యంలో రూపొందిన పాన్ఇండియా సినిమా 'ఆదిపురుష్'. టి. సిరీస్ బ్యానర్పై భూషణ్ కుమార్, క్రిషన్ కుమార్, ప్రసాద్ సుతార్, రాజేశ్ నాయర్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాకు ఓం రౌత్ దర్శకత్వం వహించారు. ప్రభాస్ శ్రీరాముడిగా కృతిహాసన్ సీతగా నటించారు. ఈ సినిమా తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో కూడా విడుదలైంది.
మహేశ్ బాబు
దర్శకధీరుడు అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న సినిమా వారణాసి. ఇందులో హీరో మహేశ్ను శ్రీరాముడిగా చూపించనున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన వీడియో గ్లింప్స్తో అంచనాలు పెంచేశారు. అయితే మహేశ్ బాబును శ్రీరాముడిగా వెండితెరపై చూడాలంటే మాత్రం వచ్చే శ్రీరామనవమి (2027 సమ్మర్) దాకా ఆగాల్సిందే.
You’ll see him in theatres by next Sri Rama Navami. 🏹❤️ #Varanasi pic.twitter.com/mxCn0SQ1Ng— Varanasi (@VaranasiMovie) March 27, 2026