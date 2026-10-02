'హనుమాన్ అంశ్' తెలుగు వెర్షన్కు లైన్ క్లియర్- రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?
'హనుమాన్ అంశ్' ఇప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం- బ్లాక్బస్టర్ సినిమా తెలుగు వెర్షన్ రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించిన మేకర్స్ !
Published : October 2, 2026 at 12:56 PM IST
Hanuman Ansh Telugu : హిందీలో సంచలన విజయం సాధించిన హనుమాన్ అంశ్ తెలుగు వెర్షన్ రిలీజ్కు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ హోంబలే ఫిల్మ్స్ ఈ సినిమా తెలుగు వెర్షన్ను తీసుకొస్తుంది. ఎట్టకేలకు ఇది అక్టోబర్ 09న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ మేరకు హోంబలే ఫిల్మ్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతగానో ఆదరణ పొందిన ఈ సినిమాను తెలుగులోకి తీసుకురావడం సంతోషాన్నిచ్చే విషయం అని పేర్కొంటూ హోంబలే ఫిల్స్మ్ ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది.
కాగా, ఈ సినిమా గతనెల 18నే రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ ఈ సినిమాకు సమర్పకులుగా వ్యవహరించనున్నట్లు ప్రకటించారు. కానీ ఆ తర్వాత ఆయన ఈ ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్ నుంచి తప్పుకున్నారు. తర్వాత హోంబలో ఫిల్మ్స్ హక్కులు దక్కించుకొని తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తోంది. అయితే ఇప్పటికే ఈ సినిమాను ఓవర్సీస్ ప్రేక్షకులకు చేరవేశారు. గ్లోబల్ లెవెల్లోనూ హనుమాన్ అంశ్ (హిందీ వెర్షన్) ఆడియెన్స్ను అలరిస్తోంది.
‘హనుమాన్ అంశ్’ ఇప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం..!— Hombale Films (@hombalefilms) October 2, 2026
We are delighted to bring the much loved #HanumanAnsh in TELUGU, for audiences to witness its divine brilliance on the big screen across the world. ❤️🙏#HanumanAnshTelugu Worldwide Release on OCTOBER 9th by @hombalefilms.… pic.twitter.com/kusXOCK3IV
రూ.400 కోట్ల క్లబ్
ప్రచార హడావుడి, స్టార్ నటీనటులు లేకుండా ఆగస్టు 07న ఈ సినిమా హిందీలో రిలీజైంది. అయితే ఆడియెన్స్ మౌత్ టాక్ అద్భుతంగా రావడంతో సినిమాకు ఆదరణ పెరిగిపోయింది. ఒక్కో వారానికి వసూళ్లు పెరిగాయి. రీసెంట్గా ఈ సినిమా 50 రోజుల థియేట్రికల్ రన్ పూర్తి చేసుకుంది. ఓవరాల్గా ఇప్పటిదాకా ఈ చిత్రానికి రూ.400 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రావడం విశేషం. ఇప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
ఆధ్యాత్మిక వేత్త నీమ్ బాబా కరోలి జీవితం ఆధారంగా దర్శకుడు విశాల్ చతుర్వేది ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. షోభినవ్ సత్య ప్రధాన పాత్రలో నటించగా, చందన్ ఆనంద్, అనిల్ రస్తోగి, పూర్ణిమ తివారి, భగవాన్ దాస్ పటేల్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. స్వంభు మీడియా నెట్వర్క్, హోలీ కౌ హోమ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై సినిమా తెరకెక్కింది. రాగిణి సోనా, విశాల్ చతుర్వేది, అనుప్రియా నగర్, నమ్రతా జి సింగ్ నిర్మించారు.