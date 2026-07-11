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'14 భాషలు 50వేలకుపైగా పాటలు- 4 జాతీయ అవార్డులు, 5 నంది అవార్డులు'- జానకమ్మ ఘనతలు ఎన్నెన్నో

తెలుగుసినీ వినీల ఆకాశంలో మధురగాయనిగా ఖ్యాతిగాంచిన ఎస్‌.జానకి - తొలితరం ఘంటసాల నుంచి మలితరం బాలసుబ్రమణ్యంతో కలిసి గీతాలు ఆలపించిన గానకోకిల

S Janaki
S Janaki (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 11, 2026 at 10:29 PM IST

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S Janaki Porfile : భారత సంగీత ప్రపంచంలో ఓ సువర్ణ అధ్యాయం ముగిసింది. దక్షిణాది గాన కోకిలగా సుప్రసిద్ధులైన గాయని ఎస్. జానకి స్వరం శాశ్వతంగా మూగబోయింది. మైసూర్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆమె కన్నుమూశారు. ఆమె హఠాన్మరణం కోట్ల మంది సంగీతాభిమానుల గుండెల్లో తీరని శోకాన్ని మిగిల్చింది.

గుండెపోటుతో కన్నుమూత
తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ సహా పద్నాలుగు భాషల్లో 50వేలకుపైగా పాటలు పాడిన S. జానకి స్వరం మూగబోయింది. 88 ఏళ్ల ఎస్‌ జానకి తుదిశ్వాస విడిచారు. వృద్దాప్య సమస్యల, తీవ్ర గుండెపోతో మైసూరులోని అపోలో ఆసుపత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచారు. గత కొంతకాలంగా వృద్దాప్యం, అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆమె ఆరోగ్యం ఇవాళ మరింత క్షీణించడంతో ఈ మధ్యాహ్నం ఆసుపత్రికి తరలించారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల 49 నిమిషాల సమయంలో ఎస్‌. జానకిని ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చారని వచ్చారని మైసూరులోని అపోలో బీజీఎస్ ఆసుపత్రి ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది.

ఆసుపత్రిలో చేరిన సమయంలోనే ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని తెలిపింది. వెంటనే ఆమెను పరీక్షించి ICUకు తరలించామని అపోలో ఆస్పత్రి పేర్కొంది. వైద్యుల నిరంతర పర్యవేక్షణలో వైద్యం అందిచామని అయితే చికిత్స సమయంలో ఆమె గుండెపోటుకు గురయ్యారని వెల్లడించింది. ప్రామాణిక వైద్యవిధానాలకు అనుగుణంగా CPR ప్రారంభించామని ప్రకటనలో వివరించింది. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా చికిత్స సమయంలో అనేక సార్లు గుండెపోటు రావడంతో ఈ సాయంత్రం 7.30 గంటల సమయంలో ఎస్. జానకి తుదిశ్వాస విడిచారని వైద్యులు తెలిపారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో జననం
1938 ఏప్రిల్ 23న గుంటూరు జిల్లా రేపల్లె తాలూకా పాలపట్ల గ్రామంలో ఎస్ జానకి పుట్టారు. వాళ్ల నాన్న శిష్ట్ల శ్రీరామమూర్తి ఆయుర్వేద వైద్యం చేసేవారు. ఆరుగురు అక్కచెల్లెళ్లలో జానకి నాలుగోవారు. వాళ్ల కుటుంబం తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లా సిరిసిల్లలో కొంత కాలం ఉండి తర్వాత రాజమండ్రి చేరింది. చదువుకోమని బడికి పంపినా జానకికి చదువు మీద ఆసక్తి ఉండేది కాదు. ఎంతసేపూ పాటల మీదే ధ్యాస. తన మూడవ ఏట నుంచే అనేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం మొదలు పెట్టారు. ఉద్దండులైన సంగీత విద్వాంసుల వద్ద శిష్యరికం చేశారు.

బాల్యం నుంచే సంగీతంపై ఆసక్తి - ఆ చిత్రంతో తెలుగువారికి పరిచయం
బాల్యంలోనే సినీ సంగీతంపై ఆకర్షితురాలయ్యింది. లతా మంగేష్కర్, పి.సుశీల, జిక్కి, పి.లీల పాడిన పాటలు తన కార్యక్రమాల్లో పాడతూ ఉండేవారు. నాదస్వరం విద్వాన్ పైడిస్వామి వద్ద సంగీతం నేర్చుకున్న జానకి తన 19వ ఏట మామయ్య సలహా మేరకు, చెన్నైలోని AVM స్టూడియోలో పాడటం ఆరంభించారు. తొలినాళ్లలో ఏవీయం స్టూడియో గాయనిగా ఉండి, 1957లో టి.చలపతిరావు సంగీత దర్శకత్వంలో రూపొందిన తమిళ చిత్రం విధియిన్‌ విలాయత్తులో తన గాత్రాన్ని అందించడంలో సినీ ప్రస్థానం మొదలయ్యింది. ఎమ్మెల్యే చిత్రం ద్వారా తెలుగు వారికి దగ్గరయ్యారు.

ఈ చిత్రంలో తన పాట ఎంతో పేరు తెచ్చిపెట్టింది. అలా మొదలైన ఈమె గానం ఎన్నో మలుపులు తిరుగుతూ దినదిన ప్రవర్ధమానంగా సాగుతూ ఆబాలగోపాలాన్నీ అలరింపజేసింది. ఆణిముత్యాల్లాంటి పాటలకు ప్రాణం పోసిన జానకి ఉత్తమ గాయనిగా నాలుగు సార్లు జాతీయ పురస్కారం అందుకున్నారు. ఐదు సార్లు నంది అవార్డులు వరించాయి.

తెలుగులో ఎన్నో హిట్‌ పాటలు పాడారు. 'పదహారేళ్ళ వయసు' చిత్రంలోని కట్టుకథలు చెప్పి నేను కవ్విస్తే పాటలో పండు ముసలావిడ గొంతు, గోవుల్లు తెల్లన గోపయ్య నల్లన పాటలో చిన్న పిల్లాడి గొంతు, చిన్నారి పొన్నారి కిట్టయ్య పాటలో పిల్లాడి గొంతు, 'శ్రీవారి శోభనం' చిత్రంలోని అలకపానుపు ఎక్కనేల చిలిపి గోరింక పాటలో హీరోయిన్ బామ్మ గొంతులతో పాట మొదలైనవి ఆమె గొంతులోని వైవిధ్యానికి ఉదాహరణలు. ఆకాశం ఏనాటిదో అనురాగం ఆనాటిది అంటూ సాగే పాటలో ఆమె స్వరం పలికిన ప్రేమ తత్వం, వెన్నెల్లో గోదావరి అందం పాటలో ఆమె గొంతులో పలికించిన ఆవేదన, తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసిందీ అంటూ సాగే పాటలో ఆమె స్వరంలో ప్రతిఫలించిన అల్లరి ఆమె భావ వైవిధ్యానికి తార్కాణాలు.

రామ్​ప్రసాద్​తో పెళ్లి
జానకి వి.రామ్‌ప్రసాద్‌ను వివాహమాడి చెన్నైలో స్థిరపడ్డారు. రామ్‌ప్రసాద్‌ 1990 లలో మరణించారు. ఈమెకు మురళీకృష్ణ అనే ఏకైక కుమారుడు ఉన్నాడు. ఈయన భరతనాట్యంలో ప్రవీణుడు. తెలుగు, మలయాళ సినిమాల్లో నటించాడు. తెలుగులో వినాయకుడు, మల్లెపువ్వు అనే చిత్రాల్లో నటించాడు. మురళీకృష్ణ 2026 జనవరి 22న 65 సంవత్సరాల వయసులో మరణించారు. కుమారుడిని కోల్పోయిన బాధతో ఆమె తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురయ్యారని ఈ క్రమంలోనే ఆరోగ్యం క్షీణించినట్లు సన్నిహితులు చెబుతున్నారు. వృద్దాప్య సమస్యలకు తోడు గుండెపోటు కూడా రావడంతోతో ఆమె కన్నుమూశారని ఎస్‌ జానకి మనవరాలు అప్సర ఇన్‌స్టా వేదికగా ప్రకటించారు.

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