లెజెండరీ సింగర్ ఎస్ జానకి కన్నుమూత
సుప్రసిద్ధ నేపథ్య గాయని ఎస్.జానకి హఠాన్మరణం - గుండెపోటుతో కన్నుమూత
Published : July 11, 2026 at 8:36 PM IST
S Janaki Passed Away : చలన చిత్రసీమలో మరో విషాదం. సుప్రసిద్ధ గాయని ఎస్.జానకి కన్నుమూశారు. మైసూర్లోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఆమె శనివారం గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. వృద్ధాప్య కారణాలతో తుది శ్వాస విడిచినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే జానకి మనవరాలు ఈ విషయాన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా ప్రకటించారు. ఈ వార్తతో ఇండస్ట్రీలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. సినీ ప్రముఖులు, సెలబ్రిటీలు జానకి మృతి సంతాపం తెలుపుతున్నారు.
కాగా, 1938 ఏప్రిల్ 23న గుంటూరు జిల్లా రేపల్లె మండలం పల్లపట్ల గ్రామంలో జానకి జన్మించారు. సుదీర్ఘ కెరీర్లో జానకి తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో సుమారు 50 వేలకుపైగా పాటలు పాడారు. సౌత్ ఇండస్ట్రీలో గాన కోకిలగా ఆమెరు పేరుంది. తొలితరం ఘంటసాల నుంచి మలితరం బాలసుబ్రమణ్యం దాకా ఆమె అద్భుత గీతాలు ఆలపించారు. ఉత్తమ గాయనిగా 4 సార్లు జాతీయ పురస్కారం పొందారు. 33 ఫిల్మ్ అవార్డులు కూడా లభించాయి. ఇక 2013లో జానకిని భారత ప్రభుత్వం పద్మ భూషణ్ అవార్డుతో సత్కరించింది.