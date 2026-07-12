19ఏళ్లకే సింగింగ్ కెరీర్ స్టార్ట్- జానకమ్మ పాడిన ఆఖరి పాట ఏంటో తెలుసా?
2016లో పాటలకు స్వస్తి పలుకుతూ రిటైర్మెంట్ ప్రకటన- సుదీర్ఘమైన సింగింగ్ కెరీర్లో జానకమ్మ పాడిన చివరి సాంగ్ ఇదే!
Published : July 12, 2026 at 12:00 PM IST
Singer S Janaki Last Song: సుదీర్ఘ కాలం పాటు అనేక భాషల్లో పాటలు పాడి సంగీత అభిమానులను జానకి విశేషంగా అలరించారు. ఇప్పటికీ చాలా మంది తమ ప్లే లిస్ట్లో ఫేవరెట్ సాంగ్స్గా ఆమె పాటలు ఉంటాయంటే అతిశయోక్తి లేదు. అంతలా జానకి పాటలు యావత్ సినీప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేశాయి. 19 ఏళ్లకే సింగర్ కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన జానకమ్మ 2016లో పాటలు పాడటం నుంచి రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే ఆ ఏడాదే ఆమె చివరిసారిగా ఓ పాటను ఆలపించి ఘనంగా సంగీత ప్రపంచానికి వీడ్కోలు పలికారు. ఇంతకీ ఆమె ఏ భాషా చిత్రంలో పాట పాడారు? ఆ సినిమా పేరు ఏంటి? పాట నేపథ్యం ఏమిటి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
జానకమ్మ పాడిన ఆఖరి పాట ఇదే!
1957లో తమిళ చిత్రం 'విధియిన్ విలాయిత్తు'తో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన గానకోకిల జానకమ్మ ఆఖరిగా 2016లో మలయాళ చిత్రం 'పత్తు కల్పనకల్'లో 'అమ్మపూవినం' అనే లాలిపాటను ఆలపించారు. ఈ పాటకు మిథున్ ఈశ్వర్ అనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ స్వరాలను సమకూర్చారు. ఈ పాటను 2016 అక్టోబర్ 4న అబుదాబిలో విడుదల చేశారు. ఇక ఆ తర్వాత సినిమాలకు, గాన కచేరీలకు ఆమె స్వస్తి పలుకుతూ రిటైర్మెంట్ను ప్రకటించడం గమనార్హం.
సింగర్ జానకి కన్నడ సినిమాలలోనే అత్యధిక పాటలు పాడటం విశేషం. వాటిలో పి.బి. శ్రీనివాస్, హీరో కన్నడ రాజకుమార్, బాలు సరసన పాడిన పాటలు అధికంగా ఉన్నాయి. రాజన్ నాగేంద్ర, జి.కె. వెంకటేశ్, రంగారావు, హంసలేఖ, బాబురాజ్, విజయభాస్కర్ వంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వద్ద జానకి పాడిన పాటలు సూపర్ డూపర్ హిట్స్గా నిలిచాయి. కన్నడ చిత్రరంగం ఆమెకు కన్నడ రజ్యోత్సవ బహుమతిని అందజేసింది. మైసూర్ విశ్వవిద్యాలయం గౌరవ డాక్టరేట్ను సైతం ఇచ్చి గౌరవించింది. ఎల్. వైద్యనాధన్ ‘హేమవతి’ చిత్రంలో స్వరపరచిన ’శివశివయన్నద నాళిగయేకే’’ అనే పాట అంటే జానకికి చాలా ఇష్టమని ఆమె పలు సందర్భాల్లో తెలిపారు. అందులో వాయులీనంకు తన గళానికి తేడా తెలియకుండా పాడటం విశేషం.
ఇక భారతీయ భాషల్లోనే కాకుండా విదేశీ భాషల్లో సైతం జానకి పాడి సత్తా చాటారు. ఫ్రెంచ్, జపనీస్ సింహళీస్ భాషల్లో పాడిన పాటలు ప్రఖ్యాతి గాంచాయి. దక్షిణాది భాషలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా పంజాబీ, కొంకణి, తుళు, బడగ వంటి భాషల్లోనే ఆమె పాడిన సాంగ్స్ ఫేమస్ అయ్యాయి. ఈ విధంగా చూస్తే మొత్తం మీద దాదాపు 17 భాషల్లో సుమారుగా 70 వేలకుపై చిలుకు పాటలను పాడి ఉంటారని అంచనా. అయితే జానకి పాడిన పాటల్లో సింహభాగం సినిమా పాటలు కాగా మిగతా పాటలన్నీ లలిత గీతాలు, ప్రైవేట్ పాటలు కావడం విశేషం.
అయితే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇళయరాజా కెరీర్లో ఎక్కువశాతం పాటలను జానకితోనే పాడించారు. వివిధ భాషల్లో జానకి పాటలు పాడేటప్పుడు ఆమెకు భాషాపరమైన సమస్యలు రాలేదు. ఏ భాషలో పాడినా ఆ పాట సాహిత్యంలోని అర్ధాన్ని, ఉచ్చారణను అడిగి తెలుసుకొని పాడటం వల్ల ఆమె తమ భాషలోనే పాడుతూ ఉందని సంగీతాభిమానులు భావించారు. బహుశా ఈ కారణం చేతనే ఆమె వివిధ భాషల్లో ఎక్కువ పాటలు పాడగలిగేందుకు దోహదపడింది.