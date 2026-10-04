'ఇక సెలవు'- చెన్నైలో సింగీతం శ్రీనివాసరావు అంత్యక్రియలు పూర్తి
సింగీతం శ్రీనివాసరావుకు కన్నీటి వీడ్కోలు- సంప్రదాయం ప్రకారం సింగీతం అంత్యక్రియలు- అంతిమయాత్రలో భారీగా పాల్గొన్న సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు
Published : October 4, 2026 at 7:09 PM IST
Singeetham Srinivasa Rao Funerals : లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు అంత్యక్రియలు ఆదివారం సాయంత్రం చెన్నైలోని నేసపాకం శ్మశానవాటికలో ముగిశాయి. అంతకుముందు అభిమానులు, సినీ ప్రముఖుల సందర్శనార్థం విరుగాంబాక్కంలోని ఆయన నివాసంలో మధ్యాహ్నం వరకు పార్థివదేహాన్ని ఉంచారు. అనంతరం అక్కడ్నుంచి అంతిమయాత్ర ప్రారంభమైంది. ఆపై కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో సంప్రదాయబద్ధంగా అంతిమ సంస్కారాలు పూర్తయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఆరుదశాబ్దాల సినీ ప్రస్థానంలో ఆయన ఎన్నో అపురూపమైన చిత్రాలను రూపొందించి ప్రఖ్యాతి గాంచారు. కాగా, అనారోగ్య సమస్యలతో కొంతకాలంగా బాధపడుతున్న ఆయన శనివారం చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో కన్నుమూశారు.