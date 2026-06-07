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'ఈ సినిమా క్రిడిట్ నాగ్ అశ్విన్​దే'- దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాస్

సింగ్‌ గీతం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్- కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాస్, కమల్ హాసన్!

Sing Geetham
Sing Geetham (Source : Eenadu)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 7, 2026 at 7:51 PM IST

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Sing Geetham Pre Release Event : లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాస్ 94ఏళ్ల వయసులో మెగాఫోన్ పట్టుకొని 'సింగ్ గీతం' అనే సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఇప్పటికే రిలీజైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ వీడియోలు సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశాయి. వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్​పై ప్రముఖ దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ నిర్మించారు. జూన్ 11న ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ క్రమంలో మూవీటీమ్ ఆదివారం చెన్నైలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించింది. ఈ ఈవెంట్​కు తమిళ నటుడు కమల్ హాసన్ హాజరయ్యారు. అయితే ఈ కార్యక్రమంలో దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ సినిమా గురించి ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో నాగ్​అశ్విన్​ గురించి మాట్లాడారు.

ఈ సినిమా 40ఏళ్ల కిందట అనుకున్న కథ అని, కానీ ఎట్టకేలకు ఇప్పుడు రూపుదిద్దుకుందని సింగీతం అన్నారు. నాగ్ అశ్విన్ వల్లే ఇప్పుడు సాధ్యం అయ్యిందని చెప్పారు. అయితే అప్పటికి కథతో కాకుండా అనేక మార్పులు చేర్పులు చేసినట్లు తెలిపారు. 'ఈ సినిమా నాగ్ అశ్విన్ వల్లే సాధ్యమైంది. ఆయన స్టార్ దర్శకుడు అయినప్పటికీ ఈ సినిమాను చాలా ఆసక్తితో నిర్మించారు. సినిమా కంటే అశ్విన్ నన్నే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు. నన్ను ఒక తండ్రిలాగా చూసుకుంటారు. నాపై ఎంతో ప్రేమిస్తారు. ఈ సినిమాకు మొత్తం బాధ్యత వైజయంతి మూవీస్, నాగ్ అశ్విన్​దే. ఎంతో అభిమానం, ఎంతో గౌరవంతో ఆయన నాతో ఈ సినిమా చేయించారు. నాపై చూపిస్తున్న ప్రేమకు ధన్యవాదాలు' అని అన్నారు. ఆయన మాటలకు నాగ్ అశ్విన్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

అలాగే ఈ ఈవెంట్​కు హాజరైన కమల్ హాసన్, దర్శకుడు సింగీతంతో తనకున్న అనుబంధాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. తమ కాంబోలో వచ్చిన సినిమాల గురించి మాట్లాడారు. "సింగీతం శ్రీనివాసరావుకు సినిమా అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఈ విషయంలో ఆయనలో ఇప్పటికీ మార్పు రాలేదు. నేను 21ఏళ్లుండగా ఆయనతో నా ప్రయాణం మొదలైంది. మా కాంబో తొలి సినిమా సాధారంగానే వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆయన నాకు రెండు కథలు చెప్పారు. అందులో ఒకటి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అదే పుష్పక విమానం. ఇక రెండో దాని గురించి 45 ఏళ్లుగా అనుకుంటున్నాం. కానీ చేయలేకపోయాం" అని కమల్ అన్నారు.

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