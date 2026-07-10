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'వారణాసి'పై రాజమౌళికే సలహాలు- సొంత విజన్​నే ఫాలో అవుతున్న జక్కన్న!

శరవేగంగా 'వారణాసి' షూటింగ్ పనులు- తెరపైకి సినిమాపై కొత్త ప్రచారం - కానీ తన ప్లాన్ ప్రకారమే ముందుకెళ్తున్న జక్కన్న! ​

Rajamouli Varanasi
Rajamouli Varanasi (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 10, 2026 at 5:51 PM IST

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Rajamouli Varanasi : సినిమాలను అద్భుతంగా తెరకెక్కించడంతో పాటు, అదే స్థాయిలో వాటిని మార్కెట్ చేసుకోవడంలో దర్శకు ధీరుడు రాజమౌళి మాస్టర్. కథకు అవసరమైతే సినిమాను రెండు భాగాలుగానూ తెరకెక్కిస్తారు. అందుకు ఉదాహరణే 'బాహుబలి ది బిగినింగ్, బాహుబలి ది కంక్లూజన్' చిత్రాలు. అయితే ఆ తర్వాత చేసిన 'ఆర్​ఆర్​ఆర్' చిత్రాన్ని మాత్రం కథ ప్రకారం ఒక్క పార్ట్​తోనే సరిపెట్టేశారు. కానీ ఇప్పుడు రాజమౌళి చేస్తున్న 'వారణాసి' రెండు భాగాలుగా వస్తే బడ్జెట్ దృష్ట్యా కలిసొస్తుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కానీ దీనిపై జక్కన్న తాను అనుకున్న విజన్ ప్రకారమే ముందుకెళ్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

కారణం ఇదేనా?
అయితే ప్రారంభం నుంచి పూర్తయ్యే వరకూ రాజమౌళి తన సినిమాను చాలా డిఫరెంట్​గా ప్రమోట్ చేస్తారు. అదలా ఉంచితే గత రెండేళ్ల నుంచి డిజిటర్ రైట్స్ విషయంలో పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ఇటీవల ఇండియన్ మూవీస్ డిజిటల్ హక్కులకు సంబంధించిన ఓటీటీ డీల్స్​ ఆశించిన స్థాయిలో ఉండడం లేదు. ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకుని సినిమాను రెండు భాగాలుగా చేస్తే పెట్టిన బడ్జెట్ రికవరీ అవుతుందనే భావనలో కొద్దిమంది దర్శక నిర్మాతలు ఉన్నారు.

దీంతో రాజమౌళి వారణాసిని కూడా రెండు భాగాలుగా రిలీజ్ చేస్తే బాగుంటుందని, భారీ బడ్జెట్ కావడంతో అది కూడా రికవరీ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుందని ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వారణాసిని రెండు భాగాలుగా తీస్తే రెవెన్యూ వర్కౌట్ అవుతుందని కొంతమంది రాజమౌళి దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు సమాచారం. కానీ, ఈ విషయంలో రాజమౌళి తన విజన్​నే ఫాలో అవ్వాలని భావిస్తున్నారు. ఆయన కంటెంట్​పై చాలా ధీమాగా ఉన్నారు.

అందుకే వారణాసిని సింగిల్ మూవీగానే తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంలో జక్కన్న టీమ్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా సినిమా రిలీజ్​కు ముందే వారణాసి ​పెట్టిన బడ్జెట్ రికవరీ చేస్తుందని రాజమౌళితో సహా మూవీ టీమ్​ అంతా చాలా నమ్మకంతో ఉంది. దీనిపై చిత్రబృందం ఆందోళన చెందడం లేదట! అందుకే రాజమౌళి మొదటగా అనుకున్నట్లే ఈ సినిమాను ఒకే భాగంలో తీసుకురావడంపైనే దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇక వారణాసి షూటింగ్ విషయానికొస్తే, కొంచెం గ్యాప్ తర్వాత హైదరాబాద్​లో మళ్లీ చిత్రీకరణను రీస్టార్ట్ చేసుకుంది. మేకర్స్ పక్కా ప్లానింగ్​తో షూటింగ్​ను పూర్తి చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఆఖరి దశలో ఉంది. యాక్షన్ సన్నివేశాలు, మేజర్ సీన్స్​ అన్నీ పూర్తయ్యాయి. చిన్న చిన్న సన్నివేశాలు మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి. వాటిని కూడా అక్టోబర్​లోపు పూర్తి చేస్తామని ఇటీవల మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. కాగా, ఈ మూవీని రికార్డు స్థాయి స్క్రీన్స్​లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏప్రిల్ 7న రిలీజ్ చేసేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అదే విధంగా ఇతర దేశాల్లోనూ వారణాసిని పెద్ద ఎత్తున విడుదల చేసేందుకు ఇంటర్నేషనల్ స్టూడియోలతో మూవీటీమ్​ చర్చలు జరుపుతుంది.

పురాణాలతో ముడిపెడుతూ ఆధునిక అడ్వెంచర్ స్టోరీగా తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో మహేశ్​బాబు, ప్రియాంకచోప్రా లీడ్​రోల్స్​లో నటిస్తుండగా, పృద్వీరాజ్ సుకుమారన్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్​లో కుంభగా అలరించనున్నారు. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఎం. ఎం. కీరవాణి స్వరాలు సమకూర్చగా, దుర్గాఆర్ట్స్ బ్యానర్​పై కె. ఎల్​. నారాయణ భారీ బడ్జెట్​తో తెరకెక్కిస్తుండటం విశేషం. ఇందులో అద్భుతమైన యాక్షన్ డ్రామాతో పాటుగా తండ్రీకొడుకుల మధ్య సాగే భావోద్వేగాలు మూవీకే హైలెట్​గా నిలుస్తాయని ఇటీవల రాజమౌళి ఓ కార్యక్రమంలో తెలిపారు.

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