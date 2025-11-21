ETV Bharat / entertainment

నిర్మాతపైనే సెటైరికల్ సినిమా తీసిన హీరోయిన్- దేశంలోనే ఆ రికార్డ్ ఉన్న ఏకైక నటి- ఈమె ఎవరో గుర్తుపట్టారా?

భారతదేశంలోనే సొంత స్టూడియో ఉన్న తొలి మహిళా నటి-మూడు భాషల్లో ఒకేసారి సినిమాను డైరెక్ట్ చేసిన తొలి మహిళా దర్శకురాలు.

First Female Director In Telugu
First Female Director In Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 21, 2025 at 8:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

First Female Director In Telugu: భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్రలో కొందరు నటీమణులు కేవలం గ్లామర్‌తో మెప్పిస్తే, మరికొందరు నటనతో ఆకట్టుకుంటారు. కానీ, భానుమతి రామకృష్ణ మాత్రం వీటన్నింటికీ అతీతం. ఆమె నటి మాత్రమే కాదు గాయని, సంగీత దర్శకురాలు, నిర్మాత, దర్శకురాలు, రచయిత్రి ఇలా సినిమాలోని అన్ని విభాగాల్లోనూ తనదైన ముద్ర వేశారు. ఆమె జీవితం, సినిమాలు, రికార్డులు, వ్యక్తిత్వం అన్నీ ఒక పాఠం లాంటివి. ఈ రోజు ఆ లెజెండరీ నటి గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం.

మిస్సమ్మ వివాదం!
భానుమతి ఆత్మగౌరవానికి మారుపేరు. దానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం 'మిస్సమ్మ' సినిమా సంఘటన. ఈ సినిమాలో మొదట హీరోయిన్‌గా భానుమతిని ఎంపిక చేశారు. అయితే, షూటింగ్ సమయంలో ఒకసారి ఆమె ఆలస్యంగా వచ్చారు. దానికి నిర్మాత చక్రపాణి క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. కానీ, భానుమతి అందుకు నిరాకరించారు. "నేను పూజ వల్ల ఆలస్యమవుతుందని ముందే చెప్పాను కదా" అని వాదించారు. దీంతో చక్రపాణి ఆమెను సినిమా నుంచి తొలగించి సావిత్రిని తీసుకున్నారు. ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది. కానీ, భానుమతి ఏమాత్రం బాధపడలేదు. పైగా, చక్రపాణికి కౌంటర్‌గా 'చక్రపాణి' అనే పేరుతోనే ఒక సెటైరికల్ సినిమా తీసి హిట్ కొట్టారు. అదీ భానుమతి రేంజ్!

BHANUMATHI RAMAKRISHNA
భానుమతి రామకృష్ణ (ETV Bharat)

ప్రేమ వివాహం తండ్రికే ఎదురెళ్లిన ధైర్యం!
భానుమతి వ్యక్తిత్వం చిన్నప్పటి నుంచే చాలా స్ట్రాంగ్. 13 ఏళ్ల వయసులోనే 'వర విక్రయం' (1939) సినిమాతో ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు. అయితే 'కృష్ణ ప్రేమ' (1943) షూటింగ్ సమయంలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పి.ఎస్. రామకృష్ణారావుతో ప్రేమలో పడ్డారు. వీరి పెళ్లికి భానుమతి తండ్రి వెంకట సుబ్బయ్య ఒప్పుకోలేదు. అయినా సరే, తండ్రిని ఎదిరించి మరీ 1943లో రామకృష్ణను పెళ్లి చేసుకున్నారు. పెళ్లి తర్వాత సినిమాలు మానేద్దాం అనుకున్నా, విధి ఆమెను మళ్లీ ఇండస్ట్రీ వైపు నడిపించింది. భర్తతో కలిసి సొంతంగా 'భరణి పిక్చర్స్' స్థాపించి, తమ కొడుకు భరణి పేరు మీదే 'భరణి స్టూడియో'ను కూడా నిర్మించిన ఘనత ఆమె సొంతం.

దర్శకురాలిగా రికార్డ్!
తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి అన్నాదురై భానుమతిని "నడిప్పుకు ఇలక్కణం" (నటనకు నిఘంటువు) అని పిలిచేవారు. 'స్వర్గసీమ', 'మల్లీశ్వరి', 'విప్రనారాయణ', 'అంతస్తులు' వంటి సినిమాల్లో ఆమె నటన అద్భుతం. ముఖ్యంగా, 1953లో వచ్చిన 'చండీరాణి' సినిమాతో ఆమె ఒక అరుదైన రికార్డు సృష్టించారు. తెలుగు, తమిళ, హిందీ భాషల్లో ఏకకాలంలో సినిమాను డైరెక్ట్ చేసిన తొలి మహిళగా చరిత్రకెక్కారు. అంతేకాదు, ఆ సినిమాలో డ్యూయల్ రోల్ చేసి, మూడు భాషల్లోనూ పాటలు పాడి, కథ స్క్రీన్ ప్లే కూడా రాశారు. అందుకే ఆమెను 'మల్టీ టాలెంటెడ్' అనే పదం కూడా తక్కువగానే అనిపిస్తుంది.

BHANUMATHI RAMAKRISHNA
భానుమతి రామకృష్ణ (ETV Bharat)

ఎలుకలు కొరికినా లెక్కచేయలేదు డెడికేషన్ అంటే ఇదీ!
భానుమతి అంటే గంభీరమే కాదు, పని పట్ల అంకితభావం కూడా ఎక్కువే. 1964లో 'అంతస్తులు' సినిమా షూటింగ్ కోసం సారథి స్టూడియోలో బస చేశారు. ఆ స్టూడియో అప్పుడు అంతగా బాగుండేది కాదు. ఒక రాత్రి ఆమె నిద్రపోతుండగా ఎలుకలు ఆమె గోళ్లను కొరికేశాయి. ఉదయం లేచి చూసేసరికి రక్తం కారుతోంది. నిర్మాత వి.బి. రాజేంద్రప్రసాద్ అది చూసి షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం అన్నారు. కానీ భానుమతి మాత్రం "చిన్న విషయాలకు షూటింగ్ ఆపేస్తే నేను భానుమతిని ఎలా అవుతాను? అని చెప్పి మందు రాసుకొని మరీ షూటింగ్‌లో పాల్గొన్నారు.

సాహిత్యం, ఎడిటింగ్, సేవ అన్నింట్లో ఆమే టాప్!
భానుమతి కేవలం తెర ముందే కాదు, తెర వెనుక కూడా మేధావి. 1972లో 'అంత మన మంచికే' సినిమా నుంచి ఆమె ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు కూడా చేపట్టారు. షూటింగ్ స్పాట్‌లో డైలాగ్స్ అప్పటికప్పుడు సొంతంగా చెప్పేసి, తర్వాత స్క్రిప్ట్‌లో రాయించుకునేవారట. ఆమెకు జ్యోతిష్యం, సాముద్రికంలో కూడా మంచి పట్టు ఉంది. ఇక సేవగుణం విషయానికి వస్తే చెన్నైలోని సాలిగ్రామంలో 'డాక్టర్ భానుమతి రామకృష్ణ మెట్రిక్యులేషన్ స్కూల్' స్థాపించి పేద పిల్లలకు ఉచిత విద్యను అందించారు. రెడ్ క్రాస్ సొసైటీలో లైఫ్ మెంబర్‌గా ఉంటూ ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేశారు.

సంగీతంలో కూడా మంచి గుర్తింపు- ఎంజీఆర్ గౌరవం!
భానుమతికి సంగీతం అంటే ప్రాణం. సినిమాల్లోకి వచ్చాక కూడా త్యాగరాజ కృతులు పాడతానని తండ్రికి మాట ఇచ్చారు. అందుకు తగ్గట్టే తన సినిమాల్లో శాస్త్రీయ సంగీతానికి పెద్దపీట వేశారు. తమిళ లెజెండ్ ఎం.జి. రామచంద్రన్ (MGR) ఆమెకు పెద్ద ఫ్యాన్. ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు భానుమతిని మద్రాస్ గవర్నమెంట్ మ్యూజిక్ కాలేజీకి ప్రిన్సిపాల్‌గా నియమించారు. లక్స్ సబ్బు యాడ్‌ను తిరస్కరించిన గట్స్ ఆమె సొంతం. ఆమె రాసిన 'అత్తగారి కథలు'కు సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు కూడా దక్కింది.

BHANUMATHI RAMAKRISHNA
భానుమతి రామకృష్ణ (ETV Bharat)

అవార్డుల రారాణి దక్షిణాదికే గర్వకారణం!
భానుమతి గారు సాధించిన అవార్డులు ఆమె ప్రతిభకు అసలైన నిదర్శనం. దక్షిణ భారతదేశం నుంచి పద్మ అవార్డులు (పద్మశ్రీ 1966) అందుకున్న మొట్టమొదటి నటిగా ఆమె చరిత్ర సృష్టించారు. 2001లో పద్మభూషణ్ కూడా ఆమెను వరించింది. 'అన్నై' (1962), 'అంతస్తులు' (1965), 'పల్నాటి యుద్ధం' (1966) సినిమాల్లో నటనకు గాను మూడుసార్లు రాష్ట్రపతి అవార్డులు అందుకున్నారు. 1986లో ఉత్తమ దర్శకురాలిగా నంది అవార్డు, తమిళనాడు ప్రభుత్వం నుంచి 'కలైమామణి', ఫిలింఫేర్ లైఫ్‌టైమ్ అచీవ్‌మెంట్, రఘుపతి వెంకయ్య, ఎన్టీఆర్ జాతీయ అవార్డులు కూడా వచ్చాయి. చివరి వరకు ఒక మహారాణిలా బతికిన భానుమతి 2005లో కన్నుమూసినా, ఆమె వేసిన ముద్ర భారతీయ సినిమా ఉన్నంత కాలం చెరిగిపోదని చెప్పవచ్చు.

TAGGED:

P BHANUMATI BIOGRAPHY
BHANUMATHI RAMAKRISHNA BIOGRAPHY
MULTITALENTED INDIAN ACTRESS
PADMA BHUSHAN BHANUMATHI
FIRST FEMALE DIRECTOR IN TELUGU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.