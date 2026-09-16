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శ్రీహరి కుమారుడి కొత్త సినిమా టీజర్ రిలీజ్- ఈసారి యాక్షన్ థ్రిల్లర్​గా

శ్రీహరి కుమారుడి కొత్త సినిమా- ఈసారి ఆస్మాన్​తో ప్రేక్షకుల ముందుకు- వీడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్

AASMAAN Official Teaser
ఆస్మాన్ టీజర్ రిలీజ్ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 2:21 PM IST

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AASMAAN Official Teaser : దివంగత నటుడు శ్రీహరి కుమారుడు మేఘాంశ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'ఆస్మాన్' నుంచి మేకర్స్ ఇవాళ టీజర్ రిలీజ్ చేశారు. డైరెక్టర్ రామ్ నందన్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ దశలో ఉంది. ఈ గ్లింప్స్​తో సినిమా ఎలాంటి కాన్సెప్ట్​తో రాబోతుందో ప్రేక్షకులకు ఓ క్లూ ఇచ్చారు.

కాగా, బుధవారం హైదరాబాద్​లో మేకర్స్ టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్​ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి నటుడు మంచు మనోజ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలో శ్రీహరి కుటుంబంతో ఉన్న అనుబంధాన్ని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. మేఘాంశ్ తనకు తమ్ముడిలాంటి వాడని, ఈ సినిమాతో అతడు మంచి సక్సెస్ అందుకోవాలని మనోజ్ ఆశించారు. శ్రీ క్లీంకారా సెల్యూలాయిడ్స్ బ్యానర్​పై ఈ సినిమాను రూపొందించారు. ప్రశాంత్ విహారి సంగీతం అందిస్తున్నారు. తెలుగుతోపాటు హిందీ, మలయాళం, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది.

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AASMAAN TEASER

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