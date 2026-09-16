శ్రీహరి కుమారుడి కొత్త సినిమా టీజర్ రిలీజ్- ఈసారి యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా
శ్రీహరి కుమారుడి కొత్త సినిమా- ఈసారి ఆస్మాన్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు- వీడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్
Published : September 16, 2026 at 2:21 PM IST
AASMAAN Official Teaser : దివంగత నటుడు శ్రీహరి కుమారుడు మేఘాంశ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'ఆస్మాన్' నుంచి మేకర్స్ ఇవాళ టీజర్ రిలీజ్ చేశారు. డైరెక్టర్ రామ్ నందన్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ దశలో ఉంది. ఈ గ్లింప్స్తో సినిమా ఎలాంటి కాన్సెప్ట్తో రాబోతుందో ప్రేక్షకులకు ఓ క్లూ ఇచ్చారు.
కాగా, బుధవారం హైదరాబాద్లో మేకర్స్ టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి నటుడు మంచు మనోజ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలో శ్రీహరి కుటుంబంతో ఉన్న అనుబంధాన్ని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. మేఘాంశ్ తనకు తమ్ముడిలాంటి వాడని, ఈ సినిమాతో అతడు మంచి సక్సెస్ అందుకోవాలని మనోజ్ ఆశించారు. శ్రీ క్లీంకారా సెల్యూలాయిడ్స్ బ్యానర్పై ఈ సినిమాను రూపొందించారు. ప్రశాంత్ విహారి సంగీతం అందిస్తున్నారు. తెలుగుతోపాటు హిందీ, మలయాళం, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది.