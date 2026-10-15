రూ.2 కోట్ల బడ్జెట్తో తీస్తే రూ. 50 కోట్లు- షూటింగ్కు అమ్మ మంగళసూత్రాన్ని తాకట్టు పెట్టే పరిస్థితి వచ్చిందట!
కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీలో చిన్న సినిమా సంచలనం సృష్టించింది. కేవలం రూ. 2.5 కోట్లతో తీస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 50 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్లను సాధించింది.
Published : October 15, 2026 at 5:32 PM IST
Premada oorali Success Story : భారీ బడ్జెట్ సినిమా కాదు. రిలీజ్కు ముందు ప్రమోషన్స్ చేయడానికి కూడా డబ్బులు లేని పరిస్థితి. అయితేనేం ఆడియెన్స్ను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. సింపుల్ స్టోరీ టెల్లింగ్తో నిజాయతీగా ఓ సినిమా తీస్తే ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడతారని నిరూపించింది కన్నడ చిత్రం. కేవలం రూ. 2.5 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కితే దాదాపు రూ. 50 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లను అందుకుని సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. తెలుగులోనూ ఈ చిత్రం మంచి ఆదరణను అందుకుంటోంది. అయితే ఆ సినిమా షూటింగ్ టైమ్లో తగినంత బడ్జెట్ లేక ఏకంగా తన అమ్మ మంగళసూత్రాన్ని కూడా తాకట్టు పెట్టేందుకు ఆ మూవీ డైరెక్టర్ సిద్ధపడ్డాడట. ఆ విషయాన్ని ఇందులో నటించిన నటీనటులు స్వయంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే ఆ సినిమా పేరేంటి? దాని కథేంటి? దీన్ని అనుకున్నది అనుకున్నట్లు తీయడానికి మూవీటీమ్ పడిన కష్టాలేంటి? తదితర విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఫస్ట్ డే కేవలం రూ. 9 లక్షల వసూళ్లే!
యంగ్ డైరెక్టర్ మనోజ్ కుమార్ దర్శకత్వంలో కన్నడలో 'ప్రేమద ఊరాళ్లి' (తెలుగులో ప్రేమనే ఊరిలో) అనే చిత్రం తెరకెక్కింది. పల్లెటూరి బ్యాక్డ్రాప్లో సాగిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న కన్నడలో రిలీజ్ అయింది. అయితే ఫస్ట్డే మాత్రం కలెక్షన్ల పరంగా పెద్దగా సౌండ్ చేయలేదు. కానీ, సినిమా చూసిన ఆడియెన్స్ నుంచి వచ్చిన మౌత్ టాక్తో క్రమంగా థియేటర్లకు జనం క్యూ కట్టడం మొదలుపెట్టారు. తొలిరోజు సుమారు రూ. 9 లక్షల వసూళ్లతోనే సరిపెట్టుకోగా, ఆ తర్వాత క్రమ క్రమంగా ఆ చిత్రానికి వసూళ్లు భారీగా పెరిగాయి.
రిలీజ్ డే నాడు కేవలం 60 షోలకే పరిమితం కాగా, ఆ తర్వాత నుంచి దీనికి అదనంగా మరిన్ని షోలు యాడ్ అవుతూ వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఆ సంఖ్య మెల్లగా పెరుగుతూ వచ్చింది. ఆపై ఇంకేముంది ఎవరూ ఊహించని విధంగా ఈ సినిమాకు కలెక్షన్ల వర్షం కురిసింది. సెకండ్ వీక్లోకి అడుగు పెట్టేసరికి ఆ వసూళ్ల మరింతగా పెరిగాయి. ఇక ఈ విజయంపై మూవీ టీమ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది. రీసెంట్గా పాల్గొన్న ఓ ఇంటర్వ్యూలో మూవీ విశేషాలను షేర్ చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో షూటింగ్ చేసేప్పుడు వారికి ఎదురైన ఆర్ధిక ఇబ్బందులను ఈ సందర్భంగా పేర్కొంది.
షూటింగ్కు మంగళసూత్రం తాకట్టు పెట్టే పరిస్థితి
'ప్రేమద ఊరాళి' (తెలుగులో ప్రేమనే ఊరిలో) సినిమా షూటింగ్ చేసేటప్పుడు దర్శకుడు మనోజ్కు ఆర్థికపరమైన సమస్యలు ఎదురయ్యాయని నటీనటులు ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. ఒకానొక దశలో తన తల్లి మంగళసూత్రాన్ని సైతం తాకట్టుపెట్టాలని అనుకున్నట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పుడు మనోజ్ ఆమె మదర్కు కాల్ చేసి ఇదే విషయాన్ని చెప్పారని వివరించారు. "ఈరోజుతో బడ్జెట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మాకు షాట్ పూర్తి రాకపోతే, షూటింగ్ను పొడిగించాల్సి వస్తుంది. తాకట్టు పెట్టడానికి రేపు నీ మంగళసూత్రాలు కావాలమ్మా..!" అని అడిగారని అన్నారు. ఆ సందర్భంలో ఆ మాటలు విన్న తమకు కన్నీళ్లు ఆగలేదని యాక్టర్స్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. కానీ ఆ ఇబ్బంది లేకుండా వారు తీయాలనుకున్న సీన్ సింగిల్ టేక్లోనే వచ్చిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో డైరెక్టర్ మనోజ్ కుమార్ సంతోషం వ్యక్తం చేసినట్లు వివరించారు.
ఆ సినిమా రిలీజ్ టైమ్లో పెళ్లి ఆహ్వాన పత్రికల్లాంటి కార్డులను పంచుతూ చిత్రబృందం వినూత్నంగా ప్రమోట్ చేశారు. ఆటోరిక్షా డ్రైవర్లు సైతం పోస్టర్లతో సినిమా ప్రమోషన్లకు సహకరించడం విశేషం. ఇలా ప్రేక్షకుల ఆదరణతో సినిమా వసూళ్లు పెరిగాయి. మొత్తానికి అనేక కష్టాలను దాటుకుని రూపొందిన ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించడం మూవీటీమ్లో ఆత్మవిశ్వాశాన్ని నింపింది.
స్టోరీ ఇదే!
ఇక 'ప్రేమద ఊరాలి' సినిమా విషయానికొస్తే తన కుమారుడికి వివాహమై కోడలు ఇంట్లో ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ తండ్రీకొడుకుల జీవితాల్లో ఎలాంటి మలుపులు తిరిగానేది ఆ మూవీ ప్రధాన కథాంశం. తండ్రీకొడుకుల భావోద్వేగ చిత్రంగా ఇది రూపొందింది. ఇందులో శ్రీరామ్, తపస్వినీ ప్రధానపాత్రల్లో నటించారు. ఇతర నటీనటుల విషయానికొస్తే రంగాయణ రఘు, రమికా శివు, గోవిందే గౌడ, అభిషేక్ కల్మని తదితరులు నటించారు. దీనికి మ్యూజిక్ను సునాద్ గౌతమ్ అందించారు. రాజ్కాంత్ ఎస్. కె. డీవోపీగా వర్క్ చేశారు. హర్షిత్ ప్రభు ఎడిటర్గా బాధ్యతలను నిర్వర్తించారు.
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