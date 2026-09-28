'అమ్మాయిగా కాదు- అబ్బాయిగా పుట్టించాలి!'- పునర్జన్మపై లతా మంగేష్కర్
జావేద్ అక్తర్ అడిగిన ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న- పునర్జన్మపై లత ఊహించని సమాధానం- చిన్న వయసులోనే కుటుంబ బాధ్యతలు- - పాత ఇంటర్వ్యూ వైరల్
Published : September 28, 2026 at 5:00 PM IST
Lata Mangeshkar Rebirth Interview : లతా మంగేష్కర్ పేరు చెప్పగానే వేల పాటలు, ఎన్నో అవార్డులు గుర్తుకొస్తాయి. భారతీయ సినీ సంగీతంలో ఆమె స్థానం గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ అంత పెద్ద కెరీర్ వెనుక తనకు మాత్రమే తెలిసిన కొన్ని కష్టాలు ఉన్నాయని లతా మంగేష్కర్ ఒక పాత ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు ఆమె ఇచ్చిన సమాధానం ఇప్పుడు మరోసారి వైరల్ అవుతోంది. బయట నుంచి చూసినప్పుడు ఎంతో గొప్పగా కనిపించిన తన జీవితాన్ని మరోసారి అలాగే కోరుకోనని ఆమె చెప్పడం చాలామందిని ఆశ్చర్యపరిచింది.
97వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా
1929 సెప్టెంబర్ 28న జన్మించిన లతా మంగేష్కర్కు ఈరోజుతో 97వ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా ఆమె పాత ఇంటర్వ్యూలు, పాటలు, అరుదైన వీడియోలు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వాటిలో జావేద్ అక్తర్తో జరిగిన ఈ చిట్చాట్ కూడా ఎక్కువగా ట్రెండ్ అవుతోంది.
'మళ్లీ లతగా పుట్టాలని లేదు'
పునర్జన్మ ఉంటే మళ్లీ లతా మంగేష్కర్గా పుట్టాలని కోరుకుంటారా? అని జావేద్ అక్తర్ అడిగారు. దీనికి ఆమె డైరెక్ట్గా సమాధానం చెప్పారు. అసలు మరో జన్మ లేకపోతేనే మంచిదని, ఒకవేళ మళ్లీ పుట్టాల్సి వచ్చినా లతా మంగేష్కర్గా మాత్రం పుట్టాలని కోరుకోనని అన్నారు. ఈ జీవితంలో ఉన్న కష్టాలు లతా మంగేష్కర్కే తెలుసని చెప్పారు.
'అమ్మాయిగా కాదు అబ్బాయిగా'
అదే చిట్చాట్లో లతా మంగేష్కర్ మరో మాట కూడా చెప్పారు. మరో జన్మ ఉంటే మధ్య తరగతి ఇంట్లో పుట్టాలని, అమ్మాయిగా కాకుండా అబ్బాయిగా పుట్టాలని కోరుకుంటానన్నారు. ఆమె జీవితంలో ఎదుర్కొన్న బాధ్యతలు, పరిస్థితుల వలన ఆమె అప్పుడు అలా మాట్లాడారు. అయితే తన జీవితంలో ఏ ఒక్క ఘటనను ఉద్దేశించి ఈ మాట చెప్పలేదు. తనకు ఎదురైన కష్టాలు తనకే తెలుసని మాత్రమే చెప్పారు.
చిన్న వయసులోనే బాధ్యతలు
లతా మంగేష్కర్ తండ్రి పండిట్ దీనానాథ్ మంగేష్కర్ 1942లో మరణించారు. ఆయన క్లాసికల్ సింగర్, అలాగే థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా. తండ్రి మరణం తర్వాత కుటుంబాన్ని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత లతా మంగేష్కర్పై పడింది. దీంతో చిన్న వయసులోనే పాటలు పాడుతూ కుటుంబానికి సపోర్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించి నెమ్మదిగా తనకంటూ ఒక స్థానం సంపాదించుకున్నారు.
अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से विश्व में देश का नाम रोशन करने वालीं आदरणीया लता दीदी को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने भारतवर्ष को न केवल अपने सुमधुर सुरों से सजाया-संवारा, बल्कि देश की समृद्धि से जुड़ी हर पहल को भी सदैव प्रोत्साहित किया। भारतीय संगीत जगत में उनका अप्रतिम योगदान…— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2026
'మజ్బూర్'తో వచ్చిన ఛాన్స్
బాలీవుడ్లో లతా మంగేష్కర్కు 1948లో మొదటి చాన్స్ వచ్చింది. అదే 'మజ్బూర్' సినిమా . అందులోని 'దిల్ మేరా తోడా' పాటతో ఆమెకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ తర్వాత 1949లో 'మహల్' సినిమాలో పాడిన 'ఆయేగా ఆనేవాలా' పాట పెద్ద హిట్ అయ్యింది. అక్కడి నుంచి హిందీ సినిమాలతో పాటు మరాఠీ, బెంగాలీ, తెలుగు సహా అనేక భాషల్లో పాటలు పాడారు. వరుస అవకాశాలతో దేశవ్యాప్తంగా ఆమె గొంతుకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు వచ్చింది.
ఎన్నో అవార్డులు
సంగీత రంగంలో చేసిన సేవలకు లతా మంగేష్కర్ ఎన్నో పెద్ద అవార్డులు అందుకున్నారు. భారత రత్న, పద్మ విభూషణ్, పద్మ భూషణ్, దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డులతో పాటు నేషనల్, ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు కూడా ఆమె ఖాతాలో ఉన్నాయి. సినిమాల్లో వేల పాటలు పాడారు. ఇక ఆమె చివరి ఆల్బమ్.. 2004లో వచ్చిన 'వీర్-జారా'. ఆ సినిమా పాటలకు కూడా మంచి గుర్తింపు వచ్చింది.
2022లో కన్నుమూత
లతా మంగేష్కర్ 2022 ఫిబ్రవరి 6న 92 ఏళ్ల వయసులో ముంబయిలో కన్నుమూశారు. అంతకుముందు జనవరి 8న కరోనా పాజిటివ్ రావడంతో ఆస్పత్రిలో చేరారు. న్యుమోనియాకు కూడా చికిత్స తీసుకున్నారు. ఆరోగ్యం విషమించడంతో ఐసీయూలో చికిత్స కొనసాగింది. ఆమె మృతి తర్వాత ముంబయిలోని శివాజీ పార్క్లో ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. ఇక ఇవాళ ఆమె జయంతి సందర్భంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో ఎక్స్లో ట్వీట్ చేశారు.
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