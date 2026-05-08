సూర్యతో కెమిస్ట్రీ గుర్తుచేసుకున్న లైలా- ఆ కామెంట్​ జ్యోతిక వింటే చంపేస్తుందట!

అందం, అభినయం, సహజ నటనతో ప్రేక్షకుల మనసు మైమరపించిన స్టార్ హీరోయిన్ లైలా - సుమంత్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన గోదారి గట్టుపైన చిత్రంలో కీలక పాత్ర

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 8, 2026 at 10:27 AM IST

Laila Comments On Surya : అందం, అభినయం, సహజ నటనతో ప్రేక్షకుల మనసు మైమరపించిన స్టార్ హీరోయిన్ లైలా మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. తన ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో, ఫ్యామిలీ, రొమాంటిక్, యూత్‌ఫుల్ పాత్రల్లో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చెరగని స్థానం సంపాదించుకున్న లైలా కెరీర్ మంచి స్థాయిలో ఉన్నప్పుడే సినిమాలకు దూరమై అభిమానులను షాక్‌కు గురిచేసింది. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత తెలుగు ప్రేక్షకులను లైలా నేరుగా పలకరించింది. సుమంత్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన గోదారి గట్టుపైన చిత్రంలో ఆమె కీలక పాత్రలో నటించారు. ఆ సినిమా మే8న థియేటర్లలో విడుదలైన నేపథ్యంలో లైలా ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

మీ కో-స్టార్లలో ఎవరి మీద క్రష్
ఆ ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్​ మీ కోస్టార్లలో ఎవరి మీద క్రష్ ఉందని అడిగిన ప్రశ్నకు లైలా ఏమాత్రం తడుముకోకుండా "సూర్య" అని సమాధానం ఇచ్చి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. వెంటనే నవ్వుతూ, "ఇది వింటే జ్యోతిక నన్ను చంపేస్తుంది" అని సరదాగా అనడం వైరల్ అవుతోంది. సూర్య- లైలా కాంబినేషన్ సౌత్ సినిమాల్లో మెగా హిట్ అయ్యింది. ఆమె సూర్యతో నటించిన సినిమాలు 'నంద', 'ఉన్నై నినైతు' (తెలుగులో నీ ప్రేమకై ), 'పితామగన్' (శివపుత్రుడు) వంటి చిత్రాలు ఇప్పటికీ క్లాసిక్‌ హిట్​లుగా నిలిచిపోయాయి."మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న స్నేహం ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమైనదని, అందుకే సూర్య పేరు చెప్పా" అని లైలా స్పష్టం చేశారు.

