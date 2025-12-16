Telangana Panchayat Elections Results2025

బడ్జెట్ రూ.50 లక్షలు- కలెక్షన్స్ రూ.100 కోట్లు- ఈ బ్లాక్​బస్టర్ ఓటీటీలోకి ఎప్పుడంటే?

చిన్న సినిమాగా విడుదలై భారీ విజయం-బుక్‌మైషోలో రెండు నెలల పాటు ట్రెండింగ్‌లో

Laalo: Krishna Sada Sahaayate
Laalo: Krishna Sada Sahaayate (Film poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 16, 2025 at 3:30 PM IST

Laalo Movie OTT : చిన్న సినిమాగా విడుదలైన గుజరాతీ "లాలూ శ్రీ కృష్ణ సదా సహాయతే" రికార్డులు తిరగరాస్తోంది. కేవలం రూ.50 లక్షల బడ్జెట్‌తో నిర్మించిన ఈ సినిమా రూ. 100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఇంత చిన్న సినిమా భారీ విజయం సాధించడంతో ట్రేడ్ పండితులు సైతం ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. టికెట్ బుకింగ్ యాప్​ బుక్‌మైషోలో ఈ సినిమా సుమారు రెండు నెలలు ట్రెండింగ్‌లో కొనసాగింది.

కొత్తలో కాస్త ఇబ్బంది
ఈ సినిమా గురించి తెలుసుకున్న ప్రేక్షకులు ఓటీటీ విడుదల తేదీ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సినిమా విడుదలైన కొత్తలో కొద్ది రోజుల పాటు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇబ్బందులు పడింది. తర్వాత ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చిన పాజిటివ్​ మౌత్ టాక్​ కారణంగా టిక్కెట్​ సేల్స్ ఒక్కసారిగా ఉపందుకున్నాయి. చిన్న సినిమాలలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన గుజరాతీ చిత్రంగా ఇది నిలిచింది.

రిక్షా డ్రైవర్ చుట్టు కథ
"లాలూ– శ్రీ కృష్ణ సదా సహాయతే" కథ ఒక రిక్షా డ్రైవర్ చుట్టు తిరుగుతుంది. ఇది ఒక భక్తిరస నాటకీయ సినిమా. ఎవరూ లేని ఫామ్‌హౌస్‌లో చిక్కుకున్న హీరో తన గతాన్ని తలుచుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో శ్రీకృష్ణుని సూక్తులు అతనికి గుర్తుకు వస్తాయి. అవి అతనిని విముక్తి, మానసిక ప్రశాంతత వైపు తీసుకెళ్తాయి. ఇదే ఇతివృత్తంగా సినిమా రూపొందింది.

ఓటీటీపై సస్పెన్స్!
ఇంత చిన్న బడ్డెట్​తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 10న గ్రాండ్​గా రిలీజైంది. మంచి స్పందన రావడంతో డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు సైతం భారీ లాభాలు తీసుకొచ్చింది. అయితే సినిమా థియేటర్ రన్ 8 వారాలు దాటినప్పటికీ, ఈ సినిమా ఇప్పటిదాకా ఓటీటీ డీల్ క్లోజ్ అవ్వలేదు. ఇప్పటికే మేకర్స్​కు పలు ఓటీటీల నుంచి భారీ స్థాయిలోనే ఆఫర్లు వచ్చి ఉంటాయి. కానీ ఇప్పటి వరకు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్, స్ట్రీమింగ్ తేదీ గురించి సినీబృందం ఎలాంటి స్పష్టతనివ్వలేదు. మరోవైపు, సినిమా ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులను చేరుకోవడానికి దీనిని ఇతర భాషలలో కూడా విడుదల చెయ్యలనే డిమాండ్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.

ఊహించని విజయం
"లాలూ –శ్రీ కృష్ణ సదా సహాయతే" సినిమాకు అంకిత్ సఖియా దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో రీవా రాచ్, శ్రుహద్ గోస్వామి, కరణ్ జోషి, మిష్టీ కడేచా తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమాని మానసి పరేఖ్, పార్థవి గోహిల్, మ్యానిఫెస్ట్ ఫిల్మ్స్​, జయ వ్యాస్ ప్రొడక్షన్స్, అజయ్ బల్వంత్ పడారియా కలసి నిర్మించారు. ఈ సినిమాకి స్మిత్​ జయ సంగీతం అందించారు.

