వెయిట్ ఈజ్ ఓవర్ - 'టాక్సిక్' కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇదే
యశ్ టాక్సిక్ మూవీ రిలీజ్ డేట్ ఔట్ - ఆగస్టు 26న విడుదల చేయనున్నట్లు ఎనౌన్స్ చేసిన KVN సంస్థ - జననాయగన్ రిలీజ్ పై రాని స్పష్టత
Published : June 21, 2026 at 3:03 PM IST
Toxic Release Date : కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్ లీడ్ రోల్లో నటించిన టాక్సిక్ నుంది అదిరే అప్డేట్ వచ్చింది. వాయిదా పడుతూ వస్తున్న ఈ సినిమా కొత్త రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ ఆదివారం అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను ఆగస్టు 28న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ఎక్స్ వేదికగా అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సినిమాను గీతూ మోహన్దాస్ తెరకెక్కించారు. దీనిని కేవీఎన్ బ్యానర్ నిర్మించింది.
Honour Thy Father...#Toxic In Cinemas Worldwide from 26-08-2026#ToxicTheMovie#ToxicOn26thAug@TheNameIsYash#Nayanthara @advani_kiara #TaraSutaria @humasqureshi @rukminitweets #GeetuMohandas @VishalMMishra #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva… pic.twitter.com/FMstz2MY4R— KVN Productions (@KvnProductions) June 21, 2026