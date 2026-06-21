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వెయిట్ ఈజ్ ఓవర్ - 'టాక్సిక్' కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇదే

యశ్ టాక్సిక్ మూవీ రిలీజ్ డేట్ ఔట్ - ఆగస్టు 26న విడుదల చేయనున్నట్లు ఎనౌన్స్ చేసిన KVN సంస్థ - జననాయగన్ రిలీజ్ పై రాని స్పష్టత

KVN Productions Announce Toxic Release Date
KVN Productions Announce Toxic Release Date (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 21, 2026 at 3:03 PM IST

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Toxic Release Date : కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్ లీడ్​ రోల్​లో నటించిన టాక్సిక్ నుంది అదిరే అప్డేట్ వచ్చింది. వాయిదా పడుతూ వస్తున్న ఈ సినిమా కొత్త రిలీజ్ డేట్​ను మేకర్స్ ఆదివారం అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను ఆగస్టు 28న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ఎక్స్ వేదికగా అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సినిమాను గీతూ మోహన్​దాస్ తెరకెక్కించారు. దీనిని కేవీఎన్ బ్యానర్ నిర్మించింది.

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