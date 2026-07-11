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'థియేటర్లో కలుద్దాం'- జననాయగన్​పై మేకర్స్ కిక్కిచ్చే అప్డేట్

'జననాయగన్​' పై అప్డేట్ షేర్ చేసుకున్న కేవీఎన్ నిర్మాణ సంస్థ - సినిమా నుంచి కొత్త పోస్టర్ వదిలిన మేకర్స్- మరి రిలీజ్ సంగతేంటంటే?

Vijay Jananayagan
Vijay Jananayagan (Source: KVN Production X post)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 11, 2026 at 4:49 PM IST

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Vijay Jananayagan : కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో, తమిళనాడు సీఎం విజయ్ నటించిన జననాయగన్ చిత్రం నుంచి కొత్త పోస్టర్ రిలీజైంది చాలా రోజుల తర్వాత మేకర్స్ ఈ సినిమాకు సంబంధించి నయా పోస్టర్​ను ఎక్స్​లో షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ సినిమా సెన్సార్​ పూర్తైనట్లు తెలుపుతూ, దీనికి A సర్టిఫికెట్ వచ్చినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. అంతేకాదు ఫ్యాన్స్​కు కిక్కిచ్చేలా విడుదలకు సంబంధించి కూడా ప్రస్తావించారు.

'ప్రియమైన సోదర, సోదరీమణులరా! మనమందరం త్వరలోనే థియేటర్లలో కలుద్దాం' అని ఇంట్రెస్టింగ్​గా రాసుకొచ్చింది. దీంతో మూవీ రిలీజ్ ఈ నెలలోనే ఉంటుందన్న ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూరింది. మూవీ ఏ సర్టిఫికెట్​ను పొందినట్లు పోస్టులో ట్యాగ్​ చేసింది. దీంతో దళపతి విజయ్ ఫ్యాన్స్​లో ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

సినిమాకు సంబంధించి ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ సినిమాపై మేకర్స్ రీలీజ్​పై హింట్ ఇచ్చారు. కానీ రిలీజ్ డేట్ మాత్రం లాక్ చేసి ఎనౌన్స్ చేయలేదు. కానీ ఈ ఓవర్సీస్​లో సినిమా జులై 24కు ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో టికెట్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయినట్లు సమాచారం. అయినా సరే ప్రొడక్షన్ హౌస్ విడుదలపై మౌనం వహించడం కొంత గందరగోళంగా ఉంది. కానీ విజయ్ ఫ్యాన్స్ జులై 24నే జననాయగన్ విడుదలవుతుందని ఫిక్స్ అయిపోతున్నారు. తమ అభిమాన హీరో సినిమా చూసేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయకపోవడానికి రీజన్ ఇదేనా!
అయితే నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించకపోవడం వెనక బలమైన కారణం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. జననాయగన్ మూవీటీమ్​ ముందుగా ఓటీటీ డీల్​ను అమెజాన్ ప్రైమ్​తో కుదుర్చుకున్నారు. కానీ మూవీ రిలీజ్ ఆలస్యమవుతుండటంతో అమెజాన్ డీల్​నుంచి వెనక్కి తగ్గినట్లు ఇన్​సైడ్ టాక్. దాంతో నిర్మాత ఇతర ఓటీటీలతో చర్చలు జరిపి, ఓటీటీ డీల్​ను లాక్ చేసే పనిలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని ప్రకారం చూస్తే కేవీఎన్ సంస్థ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయకపోవడానికి ఇదో కారణంగా అనుకోవచ్చు. కానీ, ఎన్నో నెలలుగా జననాయగన్​పై మౌనం వహించిన కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సైతం తాజాగా పోస్టు చేయడంతో సినిమా పక్కాగా ఈనెలలోనే రిలీజ్ అవుతుందని ఫ్యాన్స్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వివాదాలతో వాయిదా!
జననాయగన్ మూవీ వాస్తవానికి ఈ ఏడాది జనవరి 9నే సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల కావాల్సి ఉండగా, సెన్సార్ ఇష్యూ వల్ల దాదాపు 6 నెలల నుంచి ఆలస్యమవుతూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో విజయ్ పాలిటిక్స్​లో బిజీ అయిపోయారు. ఆ తర్వాత తమిళనాడులో ఎలక్షన్ జరగడం, అనంతరం విజయ్ సీఎం కావడం జరిగిపోయాయి. కానీ జననాయగన్ రిలీజ్ విషయంలో క్లారిటీ రాకుండా పోయింది. ఎట్టకేలకు సెన్సార్ బోర్డు సినిమాకు రీసెంట్​గా ఏ సర్టిఫికెట్​ జారీ చేయడం, ప్రొడక్షన్ టీమ్ రిలీజ్​పై ట్వీట్ చేయడంతో విడుదల విషయంలో ముందడుగు పడినట్లు కనిపిస్తుంది.

కట్ చేసిన సీన్స్​ ఇవే!
సెన్సార్ బోర్డు జననాయగన్ మూవీకి కొన్ని కట్స్ సూచించింది. కవర్​పేజీపై అంబేడ్కర్ ఫేస్ కనిపించే దృశ్యాన్ని తొలగించాలని చెప్పింది. అదే విధంగా అంబేడ్కర్ చట్టం నుంచి టీవీకే చట్టానికి అనే డైలాగ్​ను సైతం తొలగించారు. ఇక జాతీయ జెండా నేల మీద పడుతున్న సీన్, భాగవతం, రంగనాథర్ పదాలను తొలగించారు. అంతేకాకుండా సినిమాలోని కొన్ని అభ్యంతరకరంగా ఉండే పదాలను సైతం కట్ చేశారు. మూవీలోని ఓ సీన్​లో 'షీలా రాణి' అని పిలిచే పేరులో పలు మార్పులను సెన్సార్​బోర్డు సూచించడం గమనార్హం. ఇలా మొత్తం మీద జననాయగన్ కు 12 కట్స్ చేయడం విశేషం.

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