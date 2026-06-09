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స్టార్ హీరోయిన్ "ఇంక్లైన్‌ వాకింగ్" - 15 కేజీల బరువు తగ్గింది!

- పెద్దగా మార్పుల్లేకుండానే బరువు తగ్గినట్టు చెప్పిన కృతి సనన్ - ఇంక్లైన్ వాకింగ్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుసా?

Kriti Sanon incline walking
Kriti Sanon incline walking (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 9, 2026 at 10:10 AM IST

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Kriti Sanon incline walking : షుగర్, బీపీ కన్నా ఎక్కువగా జనాలను వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్య ఊబకాయం! వయసుతో సంబంధం లేకుండా చిన్నా పెద్దా అందరూ అధిక బరువుతో అవస్థలు పడుతున్నారు. తగ్గించుకునేందుకు నానా తంటాలు పడుతున్నారు. అయినా చాలా మందిలో కనిపించే ఫలితం అంతంతమాత్రమే! అయితే, స్టార్ హీరోయిన్ కృతి సనన్ మాత్రం "ఇంక్లైన్ వాకింగ్" ద్వారా కేవలం 2 నెలల్లోనే ఏకంగా 15 కేజీల బరువు తగ్గిందట! మరి, అది ఎలా సాధ్యమైంది? ఇంతకీ ఇంక్లైన్ వాకింగ్ అంటే ఏంటి? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

సినిమాల కోసం బరువు పెరగడం, తగ్గడం తారలకు అలవాటే. ఇందుకోసం ఆహారానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తారో.. వ్యాయామానికి కూడా అంతే ప్రయారిటీ ఇస్తారు. "కాక్‌టెయిల్‌-2" సినిమా కోసం బరువు తగ్గడానికి బాలీవుడ్‌ నటి కృతీ సనన్‌ కూడా ఇంక్లైన్​ వాకింగ్ చేసి ఏకంగా 15 కేజీల బరువు తగ్గిందట! ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో పోస్ట్‌ చేసింది. దీంతో ఏంటీ వాకింగ్ అంటూ అందరూ ఇంటర్నెట్​లో తెగ సెర్చ్ చేస్తున్నారు.

బరువు తగ్గాల్సి వచ్చినప్పుడు చాలా మంది రకరకాల సమస్యలు ఫేస్ చేస్తుంటారు. ముఖం పీక్కుపోవడం, కండలు తగ్గిపోవడం, ఒక్కసారిగా బరువు తగ్గిపోయి బాడీ "షేప్ ఔట్" అయిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఏవీ లేకుండానే తాను 15 కేజీలో తగ్గినట్టు చెబుతోంది కృతి!

"కఠినమైన స్ట్రెంత్‌ ట్రైనింగ్‌ వ్యాయామాలు సాధన చేశా. దాంతో చక్కటి శరీరాకృతిని, మానసిక ప్రశాంతతను సొంతం చేసుకోగలిగాను. మధ్యస్థాయి తీవ్రత ఉండే ఏరోబిక్స్‌ లాంటి కార్డియో వ్యాయామాలు కూడా చేశాను. వాటివల్ల జీవక్రియల పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. మానసికంగా కూడా ఉయాక్టివ్​గా ఉంటాం" అని రాసుకొచ్చింది కృతి బేబీ. అయితే, తనకు బరువు తగ్గడానికి మరింతగా ఉపయోగపడ్డ వ్యాయామం ఇంక్లైన్‌ వాకింగ్‌ అని చెప్పింది.

ఇంక్లైన్ వాకింగ్ అంటే?

ఇంక్లైన్ వాకింగ్ అంటే.. ఏటవాలుగా ఉన్న ఉపరితలంపై నడక నడవడం. సాధారణంగా వాకింగ్ అంటే అందరూ నేలపై నడుస్తారు. లేదంటే సమానంగా ఉన్న ట్రెడ్ మిల్​పై నడుస్తారు. కానీ, ఏటవాలుగా ఉన్న ఉపరితలం మీద నడవడం వల్ల.. కండరాల సామర్థ్యం తగ్గకుండానే శరీరంలోని కొవ్వులు కరిగుతాయని తెలిపింది. వారానికి ఆరుసార్లు ఈ ఎక్సర్​సైజ్​ చేసినట్టు చెప్పారు. సమానంగా ఉన్న ఉపరితలంపై నడకతో పోల్చితే.. 10 నుంచి 15 శాతం ఏటవాలుగా ఉన్న ఉపరితలంపై నడవడం వల్ల శరీరంలో 50 నుంచి 70 శాతం అధిక క్యాలరీలు కరిగే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాకుండా.. ఇంక్లైన్‌ వాకింగ్‌ వల్ల గుండె వేగం పెరిగి, కండరాలకు అవసరమైన ఆక్సిజన్‌, రక్తం, పోషకాలు చక్కగా అందుతాయట. అందువల్ల ఈ వ్యాయామం గుండె ఆరోగ్యానికి, కండరాల సామర్థ్యానికీ మంచిదని చెబుతున్నారు. ఈ వర్కవుట్ చేస్తున్నప్పుడు ముఖంలో మెరుపు, నిండుదనం తగ్గకుండా ప్రొటీన్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసున్నట్టు తెలిపింది.

ఇంకా..

ఇంక్లైన్‌ వాకింగ్‌ వల్ల నడుము కింది భాగాలకు అంటే.. తొడ, పిక్క కండరాలకు మంచి వ్యాయామం అందుతుందని చెబుతున్నారు. తద్వారా అవి దృఢంగా మారి మంచి ఆకృతిని సొంతం చేసుకుంటాయట. అంతేకాకుండా ఈ వ్యాయామం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, గాయాలపాలయ్యే అవకాశం చాలా తక్కువని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఎలా చేయాలి?

జిమ్​లో, ఇంట్లో ట్రెడ్‌మిల్‌ ఉంటే దీన్ని సాధన చేయచ్చు. మొదటిసారి ట్రై చేసేవారు ట్రెడ్‌మిల్‌ను 5 నుంచి 8 శాతం ఏటవాలుగా అమర్చుకొని.. పావుగంట పాటు చేయాలి. ఆ తర్వాత క్రమంగా ఏటవాలును, సమయాన్ని పెంచుకుంటూ పోవాలి. వారానికి 3-4 సెషన్ల చొప్పున.. ప్రతి సెషన్‌ని 20-45 నిమిషాల పాటు ప్రాక్టీస్‌ చేస్తే ఆశించిన ఫలితాలుంటాయని చెబుతున్నారు.

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