భారతీయులు తెగ నచ్చేస్తున్న "కొరియన్ వెబ్సిరీస్"లు! - ఓటీటీల్లో అందుబాటులో!
ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసే కె-డ్రామాలు - ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విశేష ఆదరణ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 4:47 PM IST
k dramas : కొరియన్ వెబ్సిరీస్ అంటే మన వాళ్లకే కాదు! ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆదరణ ఎక్కువే. 'స్క్విడ్ గేమ్', 'క్రాష్ ల్యాండింగ్ ఆన్ యూ', 'గార్డియన్', 'డిసెండెంట్స్ ఆఫ్ ది సన్' అనే కొరియన్ వెబ్ సిరీస్ (కె-డ్రామాలు)లు విశేష ఆదరణ పొందాయి. భారతీయ యువతలో వీటికి చాలా క్రేజ్ ఉంది. విభిన్న కథలు, వండర్ విజువల్స్, మేకింగ్ క్వాలిటీ, బీజీఎం చాలా ఆసక్తిగా ఉంటాయి. ఇవి నెట్ఫ్లిక్స్తో పాటు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యాయి. తెలుగు డబ్బింగ్, సబ్ టైటిల్స్ అందుబాటులో ఉండడంతో వీక్షకుల సంఖ్య పెరిగిపోయింది.
కె-డ్రామాలు లవ్, ఫాంటసీ, సస్పెన్స్, యాక్షన్ విషయంలో ఏ మాత్రం తీసిపోనివి. హింస, మితిమీరిన అందాల ఆరబోత అంశాలు కాకుండా భావోద్వేగాలు, సంభాషణలు, కథకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. కుటుంబ విలువలకు తోడు భావోద్వేగాలు, బహుళ తరాల బంధాలు, సామాజిక విలువలు కొరియన్ డ్రామాలకు పునాదులుగా చెప్పుకోవచ్చు. స్నేహం, ప్రేమ అనే విలువలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఉద్యోగులు, వృత్తిపరమైన సవాళ్లు కథా అంశాలుగా పలు సిరీస్లు భారతీయ ప్రేక్షకుల మనస్సు గెలుచుకున్నాయి.
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కొరియన్ డ్రామాలు ఏళ్ల తరబడి, వందల ఎపిసోడ్లు సాగవు. సహజంగా ఒక్కో సిరీస్ 15నుంచి 20 భాగాల్లో పూర్తవుతుంది. నెట్ ఫ్లిక్స్, వికీ రాకుటెన్, డిస్నీ హాట్ స్టార్లో ఇవి ప్రసారం అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అల్టిమేట్ ఫీల్ గుడ్ కె-డ్రామా (K Dramas) జాబితా, అవి ఎక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
- హోమ్టౌన్ చా-చా-చా (2021): ఈ రొమాంటిక్ కామెడీ ఎపిసోడ్ సముద్ర తీరంలోని గోంజిన్ గ్రామంలో ఇద్దరి కథ. సామాజిక బంధాల ద్వారా ఎలా సాంత్వన పొందుతారో చూపిస్తుంది. పట్టణాలు, నగర జీవితంపై ఆకర్షణ, గ్రామీణ సౌందర్యం, చిన్న చిన్న ఆనందాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియాలో హిందీ/ఇంగ్లీష్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉంది.
- ట్వింక్లింగ్ వాటర్మెలన్ (2023): టైమ్-ట్రావెల్, సంగీతం కలయికతో ఈ డ్రామా రూపొందింది. కథానాయకుడు తన చెవిటి తల్లిదండ్రుల చిన్ననాటి రూపాలతో కలిసి ఒక బ్యాండ్ను ఏర్పాటు చేస్తాడు. ఇది 1995 నాటి రెట్రో నేపథ్యం గతాన్ని గుర్తుచేసే అనుభూతిని అందిస్తుంది. ఇది సబ్ టైటిల్స్తో వికీలో అందుబాటులో ఉంది.
- క్రాష్ ల్యాండింగ్ ఆన్ యూ (2019): ఈ ప్రేమకథ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. దక్షిణ కొరియా వారసురాలు, ఉత్తర కొరియా అధికారి మధ్య ప్రేమ చిగురిస్తుంది. 2026లో నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియాలో అత్యధికంగా వీక్షించిన కె-డ్రామా ఇదే.
- బిజినెస్ ప్రపోజల్ (2022): ఈ ఆఫీస్ రొమాంటిక్ కామెడీలో కాంట్రాక్ట్ డేటింగ్ వంటి అంశాలు ఉన్నా భారతీయ ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. కామెడీ, ఫ్యాషన్-ఫార్వర్డ్ స్టైలింగ్ వైరల్ టిక్టాక్ ట్రెండ్గా మార్చాయి. ఇది నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉంది.
- హాస్పిటల్ ప్లేలిస్ట్ (2020): ఇదొక మెడికల్ డ్రామా. ఐదుగురు వైద్యుల కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితాలకు సంబంధించింది. ఐసీయు కష్టాలను వాస్తవికంగా చిత్రీకరించడం, బీజీఎం అద్భుతంగా ఉంటుంది.
- అవర్ బిలవ్డ్ సమ్మర్ (2021): శత్రువులు ప్రేమికులుగా మారడం ఈ డ్రామా ప్రధానాంశం. హైస్కూల్ రోజుల నాటి నాస్టాల్జిక్ ఫ్లాష్బ్యాక్లు నెట్ఫ్లిక్స్లో లభించే '3 ఇడియట్స్' వంటి భారతీయ చిత్రాలకు సమాంతరంగా ఉంటాయి.
- రాకెట్ బాయ్స్ (2021): ఇదొక స్పోర్ట్స్ డ్రామా. గ్రామీణ బ్యాడ్మింటన్ జట్టు అండర్డాగ్ ప్రయాణాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది. మన చక్ దే! ఇండియా తరహాలో టీమ్వర్క్, పట్టుదల వంటి అంశాలను హైలైట్ చేస్తుంది. ఇది నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ఎక్కడ చూడాలంటే!
- నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియా 'క్రాష్ ల్యాండింగ్ ఆన్ యూ', 'బిజినెస్ ప్రపోజల్', 'హాస్పిటల్ ప్లేలిస్ట్' చిత్రాలను పూర్తి హిందీ డబ్బింగ్, ఇంగ్లీష్ సబ్టైటిల్స్తో అందిస్తోంది.
- 'ట్వింక్లింగ్ వాటర్మెలన్', క్లాసిక్ కె-డ్రామాలకు వికీ రాకుటెన్ చట్టబద్ధమైన యాక్సెస్ను అందిస్తుంది, సబ్స్క్రిప్షన్ (₹299/నెల)లో ప్రకటనలు లేకుండా, ఎపిసోడ్లను ముందుగానే చూసే అవకాశం ఉంది.
- అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఇండియా 'మిస్టర్ సన్షైన్', డిస్నీ+ హాట్స్టార్ 'స్నోడ్రాప్'ను స్ట్రీమ్ చేస్తుంది.
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