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రజనీకాంత్ ఫ్యాన్స్​కు డబుల్ ధమాకా- 3 నెలల గ్యాప్​లోనే 2 సినిమాలు!

వరుస సినిమాలతో సందడి చేయనున్న రజనీకాంత్ - 'జైలర్2' రిలీజ్ అయిన మూడు నెలలకే ధర్మన్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు

Rajinikanth Latest Movies
సూపర్​స్టార్ రజనీకాంత్ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2026 at 6:29 PM IST

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Rajinikanth Upcoming Movies : కోలీవుడ్ సూపర్ ​స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ఆయన లేటెస్ట్ మూవీ 'జైలర్2' ఇప్పటికే షూటింగ్ కంప్లీట్ కాగా, వినాయక చవితి సెప్టెంబర్ 15న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ఆ మూవీ మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. అయితే ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన కేవలం మూడు నెలల గ్యాప్​లోనే 'ధర్మన్' సినిమాతో తలైవా ప్రేక్షకులను మరోసారి అలరించనున్నట్లు ఇప్పుడు టాక్ వినిపిస్తోంది.

రజనీ ఫ్యాన్స్​కు డబుల్ ట్రీట్!
'రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్' ఫేమ్ అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకత్వంలో రజనీకాంత్ 'ధర్మన్' సినిమా చేస్తున్నారు. తాజాగా ఆ మూవీ తన రెండో షెడ్యూల్​ను స్టార్ట్ చేసుకున్నట్లు మేకర్స్ ఓ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ రాజ్​కమల్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్​పై స్వయంగా నిర్మిస్తున్న ఆ చిత్రాన్ని 2027 సంక్రాంతికి విడుదల చేయడానికి మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. దీని ప్రకారం జైలర్ 2 సినిమాకు ధర్మన్​కు కేవలం మూడు నెలల గ్యాప్ ఉన్నట్లే. ఆ లెక్కన చూస్తే రజనీకాంత్ ఫ్యాన్స్​కు వరుస సినిమాలతో డబుల్ ధమాకా ఇచ్చినట్లే​ అని చెప్పొచ్చు. మరోవైపు ఆ రెండు సినిమాలతో రజనీ బాక్సాఫీసు వద్ద రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయమని ట్రేడ్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.

ఇదిలా ఉండగా, మరోవైపు శివకార్తికేయన్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న 'సేయన్' సినిమా సైతం సంక్రాంతి బరిలో నిలవనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే అధికారికంగా దీనిపై సమాచారం లేదు. అయితే రజనీకాంత్ ధర్మన్, శివకార్తికేయన్ సేయన్ రెండూ ఒకే సమయంలో రిలీజ్ అయితే బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ రసవత్తరంగా ఉంటుందని పలువురు సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇందులో మరో విశేషం ఏమిటంటే ఈ రెండు సినిమాలనూ నటుడు కమల్​హాసనే నిర్మిస్తున్నారు.

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అయితే రెండు సినిమాలు (ధర్మన్, సేయన్) తమ సొంత సినిమాలు కావడంతో శివకార్తికేయన్ సేయన్ రిలీజ్ డేట్ మార్చుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇది ఇంకా అధికారికంగా విడుదల తేదీని ఖరారు చేసుకోకపోవడం గమనార్హం. అయితే ఫైనల్​గా ఈ సినిమాల్లో ఏదో ఒకటి రిలీజ్​ను పోస్టుపోన్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కనపిస్తోంది. అయితే ఆడియెన్స్ మాత్రం మేకర్స్ అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేసే రిలీజ్ డేట్ కోసం వేచి చూస్తున్నారు. ​

ఇక రజనీకాంత్ బ్లాక్​బస్టర్​ ఫిల్మ్ జైలర్ చిత్రానికి కొనసాగింపుగా జైలర్2 తెరకెక్కింది. జైలర్​కు దర్శకత్వం వహించిన డైరెక్టర్ నెల్సన్ దిలీప్ కుమారే దీనికి కూడా దర్శకత్వ బాధ్యతలను చేపట్టారు. తొలి భాగంలో ఉన్న క్యారెక్టర్లతో పాటు ఇందులో అదనంగా మరికొన్ని యాడ్ అయ్యే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో శివరాజ్​కుమార్, విజయ్ సేతుపతితో పాటు బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్ సైతం అతిథి పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. దీనికి మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

మరోవైపు రజనీకాంత్ 'ధర్మన్:ది డెడ్లీ డాక్టర్' సినిమానూ పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. ఇందులో డాక్టర్ క్యారెక్టర్​లో రజనీ కనిపించనున్నట్లు ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన టైటిల్ పోస్టర్ ద్వారా ఓ స్పష్టత వచ్చింది. ఇందులో రజనీకాంత్ సరసన సిమ్రాన్ కథానాయికగా నటిస్తుండటం మరో ప్రత్యేకత. అంతేకాకుండా గ్లామరస్ హీరోయిన్ రాశీ ఖన్నా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సైతం అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. జైలర్2 లానే ఈ సినిమాపై సైతం భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

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