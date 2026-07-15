లీకైతే సినిమా ఫ్లాపేనా!- 'జననాయగన్' రిజల్ట్పై పాత ఎక్స్పీరియెన్స్లు ఏం చెబుతున్నాయి?
విడుదలకు ముందే సినిమాలు లీక్ - పైరసీ బారిన పడినా బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచిన అత్తారింటికి దారేది - గత సినిమాల ఫలితాలు 'జననాయగన్' కు ఏం చెబుతున్నాయి?
Published : July 15, 2026 at 12:47 PM IST
Jana Nayagan Movie Leak : ఒక సినిమా థియేటర్లలోకి రావడానికి ఎంతోమంది రాత్రింబవళ్లు కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. రైటింగ్, షూటింగ్ నుంచి ఎడిటింగ్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, ప్రమోషన్ల వరకు ప్రతిదీ చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేస్తారు. కానీ ఆ కష్టం అంతా సినిమా థియేటర్లలోకి రాకముందే ఆన్లైన్లో లీక్ అవ్వడం వల్ల ఒక్కసారిగా ఆవిరైపోతుంది. గత కొన్నేళ్లుగా ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి పెద్ద లీకులు ఎన్నో జరిగాయి. కొన్ని సినిమాలు నష్టపోయినా, చాలా సినిమాలు తమ కంటెంట్ బలంతో బాక్సాఫీస్ హిట్లుగా నిలిచాయి. ఇక ఇప్పుడు విజయ్ 'జన నాయగన్' వంతు వచ్చింది. అయితే ఈ సినిమా పరిస్థితి గురించి మాట్లాడుకునే ముందు, గతంలో ఇలాంటి అతిపెద్ద లీకుల నుంచి బయటపడి బ్లాక్బస్టర్లుగా నిలిచిన కొన్ని సినిమాల గురించి ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
అత్తారింటికి దారేది (2013)
తెలుగు సినిమాలో అతిపెద్ద పైరసీలలో పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన 'అత్తారింటికి దారేది' సినిమా ఒకటని చెప్పొచ్చు. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో భారీ అంచనాలతో వస్తున్న ఈ సినిమా దాదాపు సగం పైగా హెచ్డీ ప్రింట్ రిలీజ్కు ముందే లీక్ అయింది. ఈ కాపీ పెన్ డ్రైవ్లు, డీవీడీల ద్వారా విపరీతంగా సర్క్యులేట్ అయింది. ఎడిటింగ్ రూమ్ నుంచి ఒక అసిస్టెంట్ దీన్ని లీక్ చేసినట్లు తర్వాత విచారణలో తేలింది. అయినా సరే ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా ఇండస్ట్రీ రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. అప్పటివరకు పవన్ కళ్యాణ్ గత సినిమాల రికార్డులను కూడా బ్రేక్ చేసింది.
ఉడ్తా పంజాబ్ (2016)
బాలీవుడ్లో అత్యంత వివాదాస్పదమైన పైరసీ కేసు 'ఉడ్తా పంజాబ్'. షాహిద్ కపూర్, అలియా భట్, కరీనా కపూర్ నటించిన ఈ సినిమా సెన్సార్ బోర్డ్తో పోరాడుతున్న సమయంలోనే లీక్ అయింది. సెన్సార్కు ఇచ్చిన కాపీనే ఆన్లైన్లో దర్శనమిచ్చింది. సినిమా మొత్తం ముందే బయటకు వచ్చేసినా, అందులోని అద్భుతమైన నటన, పాజిటివ్ రివ్యూల వల్ల జనాలు థియేటర్లకు వెళ్లి మరీ సినిమాను బ్లాక్బస్టర్ చేశారు.
టాక్సీవాలా (2018)
విజయ్ దేవరకొండ నటించిన 'టాక్సీవాలా' సినిమాకు ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి ఎదురైంది. రిలీజ్కు కొన్ని నెలల ముందే సినిమాకు సంబంధించిన రఫ్ కాపీ ఆన్లైన్లో ప్రత్యక్షమైంది. అందులో గ్రీన్ స్క్రీన్లు, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ లేకపోవడం, వీఎఫ్ఎక్స్ పూర్తికాకపోవడం లాంటివి ఉన్నాయి. మేకర్స్ వెంటనే కంగారుపడి రిలీజ్ చేయకుండా, సినిమా వర్క్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా పూర్తిచేసి ఆ తర్వాతే థియేటర్లలోకి తెచ్చారు. ఆ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చడంతో సినిమా కమర్షియల్ హిట్గా నిలిచింది.
గీత గోవిందం (2018)
విజయ్ దేవరకొండ నటించిన 'గీతగోవిందం' సినిమా కూడా రిలీజ్కు దగ్గరపడిన సమయంలోనే లీక్ వార్తలతో కలకలం రేపింది. ముందుగా కొన్ని సీన్లు బయటకు రాగా, ఆ తర్వాత సినిమా మొత్తం ఆన్లైన్లో ఉందనే ప్రచారం జరిగింది. ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా విజయ్, రష్మికల కెమిస్ట్రీ, సూపర్ హిట్ పాటలు, ఎంటర్టైనింగ్ కథ వల్ల ఆ ఏడాదిలోనే అతిపెద్ద విజయాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
ప్రేమమ్ (2015)
మలయాళంలో ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టిన 'ప్రేమమ్' సినిమా థియేటర్లలో ఆడుతున్న సమయంలోనే క్లైమాక్స్తో సహా పలు ముఖ్యమైన సీన్లు లీక్ అయ్యాయి. అయినా సరే ఆ సినిమాలోని ఎమోషనల్ కథనం ప్రేక్షకులను పదే పదే థియేటర్లకు రప్పించింది. మలయాళ సినిమా హిస్టరీలోనే ఒక గొప్ప సక్సెస్ స్టోరీగా ఇది నిలిచిపోయింది.
విశ్వరూపం (2013)
కమల్ హాసన్ నటించిన 'విశ్వరూపం' సినిమా ముందు నుంచే వివాదాలు, వాయిదాలతో సతమతం అయింది. సరిగ్గా అదే సమయంలో సినిమాకు సంబంధించిన పైరేటెడ్ కాపీలు కూడా ఆన్లైన్లో చక్కర్లు కొట్టాయి. ఇన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా ఈ స్పై థ్రిల్లర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ముఖ్యంగా ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో అదరగొట్టి పెట్టిన పెట్టుబడిని రికవర్ చేసింది.
శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ (2004)
డిజిటల్ యుగానికి ముందే సీడీలు, డీవీడీల కాలంలోనే చిరంజీవి నటించిన 'శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్' సినిమా పైరసీ బారిన పడింది. సినిమాలోని కొన్ని భాగాలు ముందే కాపీ అయి బయటకు వచ్చేశాయని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. ఇవన్నీ సినిమా కమర్షియల్ సక్సెస్ను ఏమాత్రం అడ్డుకోలేకపోయాయి.
సికందర్ (2025)
తమిళ్ స్టార్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ మురుగదాస్ దర్శకత్వంలో సల్మాన్ ఖాన్ నటించిన 'సికిందర్' సినిమా రిలీజ్కు ముందే ఇంటర్నెట్లో హాట్ టాపిక్ అయింది. సినిమా థియేట్రికల్ రిలీజ్ టైంలోనే ఒక హై క్వాలిటీ ప్రింట్ లీక్ అయిందనే వార్తలు వచ్చాయి. అందులో గ్రాఫిక్స్ పూర్తికాకపోవడం, ఆడియో వేరుగా ఉండటంతో అది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్ నుంచి వచ్చి ఉంటుందని భావించారు. అయితే ఈ సినిమా కంటెంట్ జనాలకు ఎక్కకపోవడంతో రిలీజ్ తరువాత కూడా అంతగా క్లిక్ కాలేదు.
ఇలాంటి లీకులు కూడా!
ప్రతిసారి మొత్తం సినిమానే లీక్ అవ్వాలని లేదు. ఎస్. ఎస్. రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాలు 'బాహుబలి' 1, 'బాహుబలి' 2 ప్రొడక్షన్ టైంలో కొన్ని విజువల్స్ లీక్ అయ్యాయి. అలాగే అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప' సినిమా సీన్లు లీక్ అవ్వడంతో నిర్మాతలు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. 'అరవింద సమేత', 'ఎవడు' లాంటి చిత్రాలకు కూడా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ టైంలో ఇలాంటి సమస్యలే వచ్చాయి. ఇవి పీఆర్ టీమ్కు ఇబ్బంది కలిగించినా ఓవరాల్ కలెక్షన్లపై పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపించవు.
ఈ లీకులకు అసలైన కారణాలు ఏంటి?
లీకులు అనగానే హ్యాకర్ల పనే అని అంతా అనుకుంటారు. కానీ వాస్తవానికి సినిమా రెడీ అవుతున్న టైమ్లోనే సెక్యూరిటీ లోపాలు ఉంటున్నాయి. ఎడిటింగ్ రూములు, డబ్బింగ్ థియేటర్లు, వీఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియోల చుట్టూ సినిమా తిరిగేటప్పుడు ఎంతోమంది చేతులు మారుతుంది. ఏ ఒక్క కాపీ పెరిగినా పైరసీ రిస్క్ పెరుగుతుంది. పైగా అంతా డిజిటల్ కావడంతో ఒక్క ఫైల్ కాపీ అయినా నిమిషాల్లో ఇంటర్నెట్ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతోంది.
జననాయగన్ సినిమా చుట్టూ నడుస్తున్న వివాదం!
హెచ్ వినోథ్ దర్శకత్వంలో విజయ్ నటించిన 'జననాయగన్' సినిమాపై మొదటి నుంచి భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. రాజకీయాల్లోకి వచ్చే ముందు ఆఖరి సినిమా అని విజయ్ చెప్పాడు. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. దీంతో సినిమాపై అభిమానుల్లో అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. అయితే కొన్ని నెలల క్రితం పది నిమిషాల ఫుటేజ్ లీక్ అవ్వగా, ఆ తర్వాత పూర్తి సినిమా సోషల్ మీడియాలో వచ్చేసిందనే ప్రచారం జరిగింది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ టైంలోనే ఈ కాపీ బయటకు వచ్చిందని టాక్ నడుస్తోంది.
సెన్సార్ ఇబ్బందుల వల్ల రిలీజ్ వాయిదా పడుతూ వస్తున్న తరుణంలో ఈ లీక్ వ్యవహారం మరింత టెన్షన్ పెట్టింది. చివరకు మద్రాస్ హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టుల మీదుగా రివైజింగ్ కమిటీ ముందుకు వెళ్లి 'ఏ' సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకుంది. దాదాపు కోటి ఇరవై లక్షల మంది పైరేటెడ్ వెర్షన్ చూసినట్లు అంచనా వేసి పలువురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. జులై 24న తమిళనాడులో వెయ్యికి పైగా థియేటర్లలో ఈ సినిమా గ్రాండ్గా రిలీజ్ కాబోతోంది. ఇందులో పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, ప్రకాశ్ రాజ్ లాంటి స్టార్లు నటించారు.
బలమైన కంటెంట్ పైరసీని జయిస్తుందా?
ప్రీ రిలీజ్ లీకులు ఫైనాన్షియల్గా నిర్మాతల కడుపు కొడతాయనేది వాస్తవం. ఫ్రీగా సినిమా దొరుకుతుంటే టికెట్ కొని చూసేవాళ్లు తగ్గిపోతారు. ప్రమోషన్లకు కూడా ఇది పెద్ద దెబ్బే. కానీ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం వచ్చేవాళ్లు ఎప్పుడూ ఉంటారు. స్టోరీ బాగుండి పాజిటివ్ టాక్ వస్తే లీకులను సైతం లెక్కచేయకుండా జనాలు థియేటర్లకు క్యూ కడతారని 'అత్తారింటికి దారేది', 'గీత గోవిందం' లాంటి సినిమాలు నిరూపించాయి. 'జననాయగన్' విషయంలో కూడా విజయ్కు ఉన్న క్రేజ్, ఇది అతని ఆఖరి సినిమా కావడం కచ్చితంగా ప్రేక్షకులను థియేటర్ల వైపు నడిపిస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు బలంగా నమ్ముతున్నాయి.
'మాస్టర్' సినిమానూ వదలని పైరసీ భూతం!