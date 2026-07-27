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రాజకీయాల్లోకి స్టార్ హీరో ధనుశ్ - ఆ కామెంట్స్​తో హింట్ ఇచ్చాడా?

తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మరో స్టార్ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారా? - అభిమానులను ఉద్దేశిస్తూ చేసిన కామెంట్స్ వైరల్​

Dhanush latest comments
Dhanush latest comments (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 27, 2026 at 1:44 PM IST

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Dhanush Political Entry Speculation : మూవీ స్టార్లు రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం అనేది కొత్తేమీ కాదు. అలనాటి సౌత్ స్టార్స్ ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్ సినిమాల్లో అగ్ర నటులుగా కొనసాగుతుండగానే రాజకీయ రంగప్రవేశం చేసి విజయం సాధించారు. లేటెస్ట్​గా కోలీవుడ్ స్టార్ దళపతి విజయ్ పార్టీని స్థాపించిన కొన్నాళ్లకే ఎలక్షన్స్​లో పోటీ చేసి చరిత్రాత్మక విజయాన్ని నమోదు చేశారు. అయితే వీరి సరసన మరో కోలీవుడ్ హీరో చేరనున్నారని ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలో విలక్షణ నటుడిగా, దర్శకుడిగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు స్టార్ హీరో ధనుశ్. ఈయనకు తెలుగులోనూ రఘవరన్ బీటెక్, కుబేర తదితర చిత్రాలతో ఫేమస్ అయ్యారు. అయితే అసలు విషయం ఏంటంటే ఇటీవల ఓ రక్తదాన శిబిరం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ధనుశ్ అభిమానులను ఉద్దేశించి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ సందర్భందా ధనుశ్ మాట్లాడుతూ, కేవలం సినిమా ఫంక్షన్స్​కే పరిమితం అయిపోకుండా ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొనాలని తన అభిమానులకు పిలుపునిచ్చారు.

ధనుశ్ వైరల్ కామెంట్స్ ఇవే!
'ఇంతమంది ఒకే చోట సమావేశం కావడమనేది చిన్న విషయం కాదు. ఈ ఐకమత్యంలో ఎంతో బలం ఉంది. ఈ శక్తికి మనం ఒక మంచి లక్ష్యాన్ని అందించాలి. కేవలం ఆడియో ఫంక్షన్స్, అభిమానుల సమావేశాలకే పరిమితం కాకుండా, మనం (అభిమానులను ఉద్దేశించి) మరిన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి. మీ ప్రాంతాల్లో ప్రజల అవసరాలను, చుట్టుపక్కల కుటుంబాల పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోండి. వారికి మీకు సాధ్యమైనంతగా సహాయం చేయండి. మిమ్మల్ని చూసి నేను మరింత గర్వపడేలా ప్రజలకు మేలు చేకూర్చే సంక్షేమ కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలి. మీరు తప్పకుండా చేస్తారని నమ్ముతున్నాను' అని ధనుశ్ చెప్పారు.

ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ధనుశ్ కామెంట్స్ నేపథ్యంలో విజయ్ స్థాపించిన తమిళగ వెట్రి కళగం పార్టీని ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఇంతకు ముందు విజయ్ సైతం రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించే ముందు ఈ తరహా వ్యాఖ్యలే చేశారని, దీని ప్రకారం ఇప్పుడు ధనుశ్ కూడా విజయ్ బాటలోనే రాజకీయాల్లోకి రానున్నారంటూ నెటిజన్లు పెద్దఎత్తున చర్చించుకుంటున్నారు. అయితే పొలిటికల్ ఎంట్రీపై ధనుశ్ అఫీషియల్​గా స్పందిస్తారా? లేదా అనేది మాత్రం ప్రస్తుతం ఫ్యాన్స్​లో ఆసక్తికరంగా మారింది.

నేషనల్ అవార్డ్స్​పై ధనుశ్ రియాక్షన్
మరోవైపు ఇటీవల కేంద్రం సినిమాలకు ప్రకటించిన నేషనల్ అవార్డ్స్​పై విమర్శలు వచ్చిన నేపథ్యంలో తాజాగా ధనుశ్ స్పందించారు. తన స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'రాయన్' ​కు జాతీయ అవార్డు రావడంపై ట్రోల్స్​కు కూడా స్పందించారు. ధనుశ్ దీనిపై స్పందిస్తూ 'రాయన్' కి ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా జాతీయ అవార్డు వచ్చిందన్నారు. అయితే ఆ ఏడాది కచ్చితంగా దానికంటే మంచి సినిమాలు ఎన్నో వచ్చాయని తెలిపారు.

అందుకు ఆ సినిమా అభిమానులు తమ అసంతృప్తిని, అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారని పేర్కొన్నారు. కానీ వాళ్లను పూర్తిగా గౌరవిస్తానని ధనుశ్ అన్నారు. అయితే విమర్శలను పక్కనపెట్టి ఈ విజయాన్ని ఆస్వాదించాలని తెలిపారు. గతంలో తాను ఎన్నో మంచి సినిమాలు చేశానని, కానీ వాటికి అవార్డులు వస్తాయని భావించినప్పటికీ రాలేదని వివరించారు. ఇక తన 'వడా చెన్నై', 'మరియాన్' సినిమాలపై 10 శాతం మంది ప్రజలు కూడా మాట్లాడలేదని ధనుశ్ అన్నారు.

ఇక ధనుశ్ సినిమాల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం 'ఓం' చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. 'అమరన్' సినిమాతో విమర్శకుల ప్రశంసలను అందుకున్న రాజ్​కుమార్ పెరియస్వామి దీనికి డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 16న రిలీజ్ చేయనున్నామని మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఇందులో సాయిపల్లవి హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ 'ఇళయరాజా' బయోపిక్​లో కూడా ప్రధాన పాత్రను పోషించనున్నట్లు సమాచారం.

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