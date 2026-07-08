రెమ్యునరేషన్ను భారీగా పెంచిన సూర్య- నెక్స్ట్ మూవీకి రూ. 100 కోట్లు!
సూర్య రెమ్యునరేషన్పై కోలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చ - తదుపరి చిత్రానికి రూ. 100 కోట్లను తీసుకోనున్నట్లు ప్రచారం
Published : July 8, 2026 at 11:38 AM IST
Suriya Remuneration: గత కొద్ది కాలంగా వరుస పరాజయాలతో సతమతమవుతున్న హీరో సూర్య కరుప్పు (వీరభద్రుడు)తో గట్టి కంబ్యాక్ ఇచ్చాడు. ఈ చిత్రం దాదాపు రూ. 300 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లను సాధించి సూర్య కెరీర్లోనే హయ్యెస్ట్ గ్రాసర్గా నిలిచింది. అయితే ప్రస్తుతం కోలీవుడ్ వర్గాల్లో సూర్య రెమ్యునరేషన్ విషయంపై ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది. కరుప్పు వంటి మాస్ కమర్షియల్ హిట్ తర్వాత యాక్టర్ సూర్య తన రెమ్యునరేషన్ను రూ. 100 కోట్ల వరకు తీసుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. సూర్య తన 49వ సినిమాకు గాను ఇంత మొత్తంలో పారితోషికాన్ని తీసుకోనున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది.
ఇక సూర్య అప్కమింగ్ మూవీస్ విషయానికొస్తే 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' చిత్రం ఆగస్టు 14న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి సార్, లక్కీ భాస్కర్ చిత్రాల దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి డైరెక్ట్ చేయగా, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై సూర్య దేవర నాగవంశీ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.