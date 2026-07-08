ETV Bharat / entertainment

రెమ్యునరేషన్​ను భారీగా పెంచిన సూర్య- నెక్స్ట్​ మూవీకి రూ. 100 కోట్లు!

సూర్య రెమ్యునరేషన్​పై కోలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చ - తదుపరి చిత్రానికి రూ. 100 కోట్లను తీసుకోనున్నట్లు ప్రచారం

Suriya To Charge 100 Cr Remuneration
Suriya To Charge 100 Cr Remuneration (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 8, 2026 at 11:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Suriya Remuneration: గత కొద్ది కాలంగా వరుస పరాజయాలతో సతమతమవుతున్న హీరో సూర్య కరుప్పు (వీరభద్రుడు)తో గట్టి కంబ్యాక్ ఇచ్చాడు. ఈ చిత్రం దాదాపు రూ. 300 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లను సాధించి సూర్య కెరీర్​లోనే హయ్యెస్ట్ గ్రాసర్​గా నిలిచింది. అయితే ప్రస్తుతం కోలీవుడ్ వర్గాల్లో సూర్య రెమ్యునరేషన్​ విషయంపై ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది. కరుప్పు వంటి మాస్ కమర్షియల్ హిట్ తర్వాత యాక్టర్ సూర్య తన రెమ్యునరేషన్​ను రూ. 100 కోట్ల వరకు తీసుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. సూర్య తన 49వ సినిమాకు గాను ఇంత మొత్తంలో పారితోషికాన్ని తీసుకోనున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది.

ఇక సూర్య అప్​కమింగ్ మూవీస్ విషయానికొస్తే 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' చిత్రం ఆగస్టు 14న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి సార్, లక్కీ భాస్కర్ చిత్రాల దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి డైరెక్ట్ చేయగా, సితార ఎంటర్​టైన్​మెంట్ బ్యానర్​పై సూర్య దేవర నాగవంశీ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.

TAGGED:

SURIYA TO CHARGE 100CR PER MOVIE
ACTOR SURIYA REMUNERATION
HERO SURIYA MOVIE LINE UPS
SURIYA VENKY ATLURI FILM
SURIYA REMUNERATION PER MOVIE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.