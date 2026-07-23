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బాలకృష్ణ మోకాలికి సర్జరీ పూర్తి- 3 గంటలు శ్రమించిన వైద్యులు

నందమూరి బాలకృష్ణ మోకాలికి శస్త్రచికిత్స పూర్తి- హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేసిన ఆసుపత్రి వర్గాలు

Balakrisha
Balakrisha (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 8:37 PM IST

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Balakrisha Knee Surgery : నందమూరి బాలకృష్ణ మోకాలికి శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తయ్యింది. ఈ శస్త్రచికిత్స మూడు గంటలపాటు జరిగింది. ఈ మేరకు ఏఐజీ ఆసుపత్రి వర్గాలు బాలయ్య హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేశాయి. ఆయన మోకాలికి రెండు వైపులా కణజాలాల్లో రక్తం గడ్డకట్టడంతోపాటు చీలిక రావడంతో సర్జరీ అవసరమైంది. ఈ సర్జరీ ప్రక్రియను ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా విజయవంతంగా పూర్తి చేసినట్లు ఏఐజీ ఆసుపత్రి విడుదల చేసిన ప్రెస్​నోట్​లో పేర్కొంది. కాగా, ప్రస్తుతం బాలయ్య వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. ఆయన కొద్ది రోజులు విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సి ఉంది.

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