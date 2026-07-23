బాలకృష్ణ మోకాలికి సర్జరీ పూర్తి- 3 గంటలు శ్రమించిన వైద్యులు
నందమూరి బాలకృష్ణ మోకాలికి శస్త్రచికిత్స పూర్తి- హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేసిన ఆసుపత్రి వర్గాలు
Published : July 23, 2026 at 8:37 PM IST
Balakrisha Knee Surgery : నందమూరి బాలకృష్ణ మోకాలికి శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తయ్యింది. ఈ శస్త్రచికిత్స మూడు గంటలపాటు జరిగింది. ఈ మేరకు ఏఐజీ ఆసుపత్రి వర్గాలు బాలయ్య హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేశాయి. ఆయన మోకాలికి రెండు వైపులా కణజాలాల్లో రక్తం గడ్డకట్టడంతోపాటు చీలిక రావడంతో సర్జరీ అవసరమైంది. ఈ సర్జరీ ప్రక్రియను ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా విజయవంతంగా పూర్తి చేసినట్లు ఏఐజీ ఆసుపత్రి విడుదల చేసిన ప్రెస్నోట్లో పేర్కొంది. కాగా, ప్రస్తుతం బాలయ్య వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. ఆయన కొద్ది రోజులు విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సి ఉంది.
Nandamuri Balakrishna undergoes successful 3-hour knee surgery.— NBK CULT (@vinayvenkat6) July 23, 2026
AIG Hospitals said the actor underwent surgery to repair a torn left quadriceps tendon and damaged supporting tissues on both sides of the knee. The procedure was completed successfully without any complications.… pic.twitter.com/3N7ZXe9X1F