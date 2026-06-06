'నాన్న! లవ్ యూ సో మచ్'- రామ్చరణ్కు కూతురు క్లీంకార సర్ప్రైజ్
పెద్ది సినిమా సక్సెస్ పట్ల చెర్రీ కూతురు క్లీంకార స్పెషల్ విషెస్- 'లవ్ యూ నాన్న' అంటూ స్పెషల్ వీడియో పంపిన చిన్నారి
Published : June 6, 2026 at 7:24 PM IST
Klin Kaara Ram Charan : రామ్చరణ్ లేటెస్ట్ సినిమా పెద్ది హిట్ టాక్ దక్కించుకోవడంతో మెగా అభిమానులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. అటు మెగా ఫ్యామిలీలోనూ సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో రామ్చరణ్- ఉపాసన దంపతులు పెద్ద కుమార్తె క్లీంకార తన తండ్రికి ఓ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. పెద్ది సినిమా మంచి విజయం సాధించడంతో నాన్నకు స్పెషల్ విషెస్ తెలిపింది. ఈ వీడియోను పెద్ది మూవీటీమ్ ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది. నిమిషాల్లోనే ఇది వైరల్గా మారింది. ఇంతకీ ఆ వీడియోలో ఏముందంటే?
నాన్న! ఇది నీ కోసమే!
పెద్దితో సక్సెస్ అందుకున్న చెర్రీకి శుభాకాంక్షలు, ఇందులో నటనకు ఆయనపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆయన పెద్ద కూతురు వినూత్నంగా విషెస్ చెబుతూ స్పెషల్ వీడియో పంపింది. అయితే ఇందులో ఆమె వాయిస్ మాత్రమే ఉంది. 'నాన్న! దిస్ ఈజ్ ఫర్ యూ (ఇది నీ కోసమే నాన్న), లవ్ యూ సో మచ్' అంటూ చిన్నారి తన తండ్రికి విషెస్ పంపింది. ఆ తర్వాత రామ్చరణ్ ఇంట్లో పనిచేసే స్టాఫ్ మెంబర్లు 'చికిరి- చికిరి' పాటకు డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. క్లీంకార వాయిస్ సో క్యూట్ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. తమ హీరోకు 'ఇది కదా అసలైన సక్సెస్' అంటూ ఎమోషనల్ అవుతున్నారు.
🥹❤️❤️#PEDDI pic.twitter.com/bjiWOz18wR— PEDDI (@PeddiMovieOffl) June 6, 2026
రామ్చరణ్- ఉపాసన దంపతులకు తొలి సంతానంగా క్లీంకార 2023లో జన్మించింది. అయితే చిన్నారి ఫేస్ను మాత్రం ఈ స్టార్ కపుల్ ఇప్పటిదాకా రివీల్ చేయలేదు. కానీ, అప్పుడప్పుడు ఆమె ఇంట్లో ఆడుకుంటుండగా, టీవీలో రామ్చరణ్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు చిన్నారి ఫేస్ కనిపించకుండా వీడియోలు తీసి ఉపాసన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నారు. అయితే తన కూతురు తనను నాన్న అని పిలిచే సమయం వచ్చినప్పుడు కుమార్తె ఫేస్ అందరికీ చూపిస్తానని గతంలో బాలకృష్ణ అన్స్టాపబుల్ షోలో పాల్గొన్నప్పుడు రామ్చరణ్ చెప్పారు.
ఇదే మంచి సమయమా?
ఇప్పుడు చిన్నారి ఎంచక్కా చెర్రీని నాన్న అని పిలిచేస్తుంది. అటు కెరీర్లోనూ పెద్దితో మంచి సక్సెస్ అందుకున్నారు. ఇలా వ్యక్తిగతంగా, అటు కెరీర్లో విజయం అయ్యారు. దీంతో 'కూతురు ఫేస్ రివీల్ చేసేందుకు ఇంతకంటే మంచి సమయం ఏం ఉంటుంది?' అని అభిమానులు అనుకుంటున్నారు. ఇక క్లీంకార తర్వాత చెర్రీ దంపతులకు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో కలలలు (పాప, బాబు) జన్మించారు.