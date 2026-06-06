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'నాన్న! లవ్​ యూ సో మచ్'- రామ్​చరణ్​కు కూతురు క్లీంకార సర్​ప్రైజ్

పెద్ది సినిమా సక్సెస్​ పట్ల చెర్రీ కూతురు క్లీంకార స్పెషల్ విషెస్- 'లవ్ యూ నాన్న' అంటూ స్పెషల్ వీడియో పంపిన చిన్నారి

Ram Charan - Upasana (File)
Ram Charan - Upasana (File) (Upasana Insta Post)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 6, 2026 at 7:24 PM IST

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Klin Kaara Ram Charan : రామ్​చరణ్ లేటెస్ట్ సినిమా పెద్ది హిట్​ టాక్ దక్కించుకోవడంతో మెగా అభిమానులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. అటు మెగా ఫ్యామిలీలోనూ సెలబ్రేషన్స్​ జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో రామ్​చరణ్- ఉపాసన దంపతులు పెద్ద కుమార్తె క్లీంకార తన తండ్రికి ఓ సర్​ప్రైజ్ ఇచ్చింది. పెద్ది సినిమా మంచి విజయం సాధించడంతో నాన్నకు స్పెషల్ విషెస్ తెలిపింది. ఈ వీడియోను పెద్ది మూవీటీమ్ ఎక్స్​లో పోస్టు చేసింది. నిమిషాల్లోనే ఇది వైరల్​గా మారింది. ఇంతకీ ఆ వీడియోలో ఏముందంటే?

నాన్న! ఇది నీ కోసమే!
పెద్దితో సక్సెస్ అందుకున్న చెర్రీకి శుభాకాంక్షలు, ఇందులో నటనకు ఆయనపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆయన పెద్ద కూతురు వినూత్నంగా విషెస్ చెబుతూ స్పెషల్ వీడియో పంపింది. అయితే ఇందులో ఆమె వాయిస్ మాత్రమే ఉంది. 'నాన్న! దిస్ ఈజ్ ఫర్ యూ (ఇది నీ కోసమే నాన్న), లవ్​ యూ సో మచ్' అంటూ చిన్నారి తన తండ్రికి విషెస్ పంపింది. ఆ తర్వాత రామ్​చరణ్ ఇంట్లో పనిచేసే స్టాఫ్ మెంబర్లు 'చికిరి- చికిరి' పాటకు డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్​గా మారింది. క్లీంకార వాయిస్ సో క్యూట్ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. తమ హీరోకు 'ఇది కదా అసలైన సక్సెస్' అంటూ ఎమోషనల్ అవుతున్నారు.

రామ్​చరణ్- ఉపాసన దంపతులకు తొలి సంతానంగా క్లీంకార 2023లో జన్మించింది. అయితే చిన్నారి ఫేస్​ను మాత్రం ఈ స్టార్ కపుల్ ఇప్పటిదాకా రివీల్ చేయలేదు. కానీ, అప్పుడప్పుడు ఆమె ఇంట్లో ఆడుకుంటుండగా, టీవీలో రామ్​చరణ్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు చిన్నారి ఫేస్ కనిపించకుండా వీడియోలు తీసి ఉపాసన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నారు. అయితే తన కూతురు తనను నాన్న అని పిలిచే సమయం వచ్చినప్పుడు కుమార్తె ఫేస్ అందరికీ చూపిస్తానని గతంలో బాలకృష్ణ అన్​స్టాపబుల్ షోలో పాల్గొన్నప్పుడు రామ్​చరణ్ చెప్పారు.

ఇదే మంచి సమయమా?
ఇప్పుడు చిన్నారి ఎంచక్కా చెర్రీని నాన్న అని పిలిచేస్తుంది. అటు కెరీర్​లోనూ పెద్దితో మంచి సక్సెస్ అందుకున్నారు. ఇలా వ్యక్తిగతంగా, అటు కెరీర్​లో విజయం అయ్యారు. దీంతో 'కూతురు ఫేస్ రివీల్ చేసేందుకు ఇంతకంటే మంచి సమయం ఏం ఉంటుంది?' అని అభిమానులు అనుకుంటున్నారు. ఇక క్లీంకార తర్వాత చెర్రీ దంపతులకు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో కలలలు (పాప, బాబు) జన్మించారు.

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KLIN KAARA SURPRISED RAM CHARAN
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