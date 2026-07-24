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'చెన్నై లవ్‌స్టోరీ' మూవీ రివ్యూ- కిరణ్‌ అబ్బవరం ప్రేమకథ మెప్పించిందా?

కిరణ్ అబ్బవరం చెన్నై లవ్​ స్టోరీ మూవీ తెలుగు రివ్యూ మీకోసం

Chennai Love Story Movie Review
Chennai Love Story Movie Review (X@MassMovieMakers)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 9:58 AM IST

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Chennai Love Story Movie Review : 'కలర్‌ ఫోటో', 'బేబీ' వంటి చిత్రాలతో ప్రేమకథలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన సాయి రాజేశ్‌ కథ అందించిన తాజా చిత్రం 'చెన్నై లవ్‌స్టోరీ'. రవి నంబూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో కిరణ్‌ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరీ ప్రియ జంటగా నటించారు. ప్రేమలో విఫలమైన యువతి జీవితంలో మరో ప్రేమ ఎలా మార్పు తీసుకొచ్చిందనే అంశాన్ని దర్శకుడు భావోద్వేగాలతో చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు.

కథ ఏంటంటే?
నివి (శ్రీ గౌరీ ప్రియ) పెళ్లి మండపంలోనే ప్రేమించిన వ్యక్తి అజయ్‌ (త్రిగుణ్‌) చేత మోసపోతుంది. మరో అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పి అజయ్‌ వెళ్లిపోవడంతో ఆమె తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతుంది. ఆ బాధ నుంచి బయటపడేందుకు స్నేహితులు ఆమెను చెన్నైకి తీసుకెళ్తారు. కానీ ఆమె మద్యం వ్యసనానికి బానిసై జీవితంపై ఆశ కోల్పోతుంది. ఇలాంటి సమయంలో దర్శకుడు కావాలనే కలతో చెన్నైకి వచ్చిన స్టీవెన్‌ శంకర్‌ (కిరణ్‌ అబ్బవరం) ఆమె జీవితంలోకి వస్తాడు. మొదట అతని ప్రవర్తనతో చిరాకు పడిన నివి, క్రమంగా అతని మంచితనానికి దగ్గరవుతుంది. మళ్లీ ప్రేమను నమ్మడం ప్రారంభిస్తుంది. మరి ఆ తర్వాత వాళ్లిద్దరి ప్రయాణం ఎలా సాగింది? ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. అయితే గతం మళ్లీ ఆమె ముందుకు రావడంతో ఇద్దరి ప్రేమ ప్రయాణం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది? చివరకు నివి ఎవరిని జీవిత భాగస్వామిగా ఎంచుకుంది? అన్నదే సినిమా కథ.

ఎలా ఉంది?
ప్రేమలో విఫలమైన కథానాయకుడి కథలు చాలానే వచ్చినా, ప్రేమలో ఓడిపోయి దేవదాసిలా మారిన యువతి కోణంలో కథను ప్రారంభించడం కొత్తగా అనిపిస్తుంది. మందు బాటిల్‌ పట్టుకున్న కథానాయిక కోణం నుంచి కథని ఆరంభించిన తీరు ఆసక్తిరేకెత్తిస్తుంది. హీరో పరిచయ సన్నివేశాలు చాలా సింపుల్‌గా ఉంటాయి. తొలి భాగంలో నివి భావోద్వేగాలు, ఆమెను మామూలు జీవితంలోకి తీసుకురావడానికి హీరో చేసే ప్రయత్నాలు సహజంగా సాగుతాయి. హీరో, హీరోయిన్‌ల మధ్య ప్రేమ చిగురించే సన్నివేశాలు కూడా ఆకట్టుకుంటాయి. అయితే ఇంటర్వెల్‌ తర్వాత కథ పూర్తిగా ఫాంటసీ వైపు మళ్లడం అందరికీ నచ్చకపోవచ్చు. దర్శకుడు భావోద్వేగాలతో కథను నడిపించాలని ప్రయత్నించినా, కొన్ని సన్నివేశాలు లాజిక్‌కు దూరంగా అనిపిస్తాయి. ఓ దశలో సెకండాఫ్‌లో దర్శకుడు నివి - స్టీవెన్‌ల కథని నడిపించిన తీరును చూస్తే రామ్‌ - తమన్నాల 'ఎందుకంటే ప్రేమంట' సినిమా గుర్తుకు వస్తుంది. ఇక నాయకనాయికల కథలోకి అజయ్‌ పాత్ర తిరిగొచ్చినప్పటి నుంచి కథలో కాస్త నవ్వులు పండుతాయి. ప్రీక్లైమాక్స్‌, క్లైమాక్స్‌లో భావోద్వేగాలు ఉన్నప్పటికీ ముగింపు ముందుగానే ఊహించగలిగేలా ఉంటుంది.

నటీనటుల నటన ఎలా ఉంది?
స్టీవెన్‌ పాత్రలో కిరణ్‌ అబ్బవరం సహజమైన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. ముఖ్యంగా భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో మంచి పరిణతి చూపించారు. నివి పాత్రలో శ్రీ గౌరీ ప్రియ ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచారు. ప్రేమలో విఫలమైన యువతి మనస్థితిని హృద్యంగా ఆవిష్కరించారు. త్రిగుణ్‌ తన పాత్ర పరిధిలో మెప్పించగా, మిగిలిన నటీనటులు కూడా తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.

సాంకేతిక విభాగం
ఈ చిత్రానికి మణిశర్మ సంగీతం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. పాటలు, నేపథ్య సంగీతం కథలోని భావోద్వేగాలను మరింత బలపరిచాయి. విశ్వాస్‌ డానియల్‌ సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్‌గా సినిమాకు అందాన్ని తీసుకొచ్చింది. నిర్మాణ విలువలు కూడా మెరుగ్గా కనిపిస్తాయి. ఫైనల్​గా 'చెన్నై లవ్‌స్టోరీ' తొలి భాగంలో ప్రేమ, భావోద్వేగాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. కిరణ్‌ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరీ ప్రియ నటనతో పాటు మణిశర్మ సంగీతం సినిమాకు బలంగా నిలుస్తాయి. అయితే ద్వితీయార్ధంలో ఫాంటసీ అంశాలు, ఊహించదగ్గ కథనం ప్రభావం చూపిస్తాయి. భావోద్వేగ ప్రేమకథలను ఇష్టపడే వారికి ఈ చిత్రం ఒకసారి చూడదగ్గ అనుభూతిని అందిస్తుంది.

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